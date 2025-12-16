Jane Austen esencial: un recorrido por la obra de la célebre novelista británica

Jane Austen esencial: un recorrido de lectura, en el cumpleaños 250 de la novelista británica

La gran escritora británica Jane Austen, cuyo 250º aniversario se celebra hoy, escribió solo seis novelas completas y falleció sin alcanzar su propio éxito extraordinario. Pero pocos autores han tenido una vida después de la muerte tan feliz y duradera como la inimitable Jane Austen. Sus libros, exquisitas comedias costumbristas ambientadas entre la nobleza terrateniente de la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, son instantáneas de su época, pero de un atractivo atemporal.

Las preocupaciones literarias de Austen —el romance, la clase social, la moral, el dinero— pueden parecer superficiales, incluso frívolas. Pero encierran verdades universales, y no solo la irónica del audaz verso inicial de Orgullo y prejuicio sobre hombres solteros, fortunas y esposas. Con gran ingenio y una trama deliciosa, los libros critican el egocentrismo, la hipocresía y el esnobismo; revelan verdades desagradables sobre la precaria situación de las mujeres en la Inglaterra de la Regencia y los oscuros orígenes de las fortunas de las familias adineradas; y exhiben una técnica de escritura sorprendentemente moderna.

Utilizando el estilo indirecto libre, también conocido como discurso indirecto libre, Austen permite a sus narradores omniscientes habitar los pensamientos de diferentes personajes uno tras otro, de maneras que reflejan sus peculiaridades idiosincrásicas de pensamiento y habla, manteniendo la distancia de la tercera persona y reflejando los sesgos de quien habla en primera persona. Si bien Austen no fue la primera en emplear lo que ahora es un enfoque muy conocido, lo perfeccionó y popularizó.

La vida de Austen fue quizás lo más notable por su anonimato. (Sabemos menos de lo que deberíamos; muchas de sus cartas fueron destruidas tras su muerte, algunas por su hermana, Cassandra, y otras, años después, por su sobrina Fanny). Pero sabemos que nació en Steventon, Hampshire, en 1775, la séptima de ocho hijos del reverendo George y Cassandra Austen, y que recibió su educación principalmente en casa, complementando sus lecciones con la inusualmente extensa biblioteca de su padre. Tras trasladar a la familia a Bath, un lugar que Jane odiaba, su padre falleció en 1805, dejando a Jane, su madre y su hermana a depender económicamente de sus parientes varones.

En 1809, los tres se establecieron en una modesta casa de campo en Chawton, Hampshire, donde Jane escribía en una pequeña mesa en el comedor (aún se puede ver allí; la casa ahora es un museo). Sus primeros cuatro libros —Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) y Emma (1815)— se publicaron en rápida sucesión hacia el final de su vida, y sin su nombre en ellos. (La autora fue identificada solo como “A Lady”). Murió en 1817, a la edad de 41 años; sus dos últimas novelas, Persuasion y Northanger Abbey, se publicaron póstumamente. También dejó Lady Susan, una novela corta epistolar, y dos novelas inacabadas, Sanditon y The Watsons.

Cada lector aporta su propia sensibilidad a las novelas de Austen. Se pueden leer por sus intrincadas tramas matrimoniales, por su humor pícaro, por lo que dicen sobre las mujeres y los acuerdos financieros que sustentaron su búsqueda de marido, por su vívida representación de un estrato particular de la vida inglesa en una época específica. En mi opinión, nadie como ella para usar la observación cómica para aliviar la tensión o la monotonía de una situación desconcertante. Ayuda imaginar: ¿Cómo habría descrito Jane esto?

Aunque el matrimonio es el final feliz definitivo en la ficción de Austen, ella nunca se casó. Pero hay indicios de que, en realidad, podría haber preferido estar soltera, a pesar de haber tenido al menos un coqueteo serio con un hombre llamado Tom Lefroy y de haber recibido una propuesta de matrimonio de otro hombre, Harris Bigg-Wither. (Aceptó, pero rompió el compromiso al día siguiente).

Una carta de 1814 a una sobrina que le había pedido consejo romántico proporciona una idea de cómo se sentía sobre el asunto.No pienses en aceptarlo a menos que realmente te guste —escribió—. Cualquier cosa es preferible o tolerable antes que casarse sin afecto.

Quiero leer el mejor primero

"Orgullo y prejuicio"

¡Ja! Buena suerte encontrando un consenso definitivo sobre un asunto irresoluble. Cada una de las seis novelas tiene sus aficionados particulares, así que abordemos la cuestión desde otro ángulo.

Sin duda, la droga que abre las puertas a Austen es Orgullo y prejuicio, la novela más popular, con su retrato imborrable de la familia Bennet —las cinco hijas solteras, la madre arribista, el padre bondadoso pero emocionalmente perezoso— y su trama elaborada. En esencia, el libro trata sobre si las hijas, o al menos las dos mayores, pueden encontrar marido.

El punto central, por supuesto, es el inestable noviazgo entre la vivaz y encantadora Elizabeth Bennet, conocida como Lizzy, y el melancólico y esnob Fitzwilliam Darcy, conocido como el Sr. Darcy. Los obstáculos para su felicidad incluyen la vergonzosamente grosera familia de ella, el temperamento imperiosamente arrogante de él y una enorme disparidad económica (ella es pobre; él es rico).

Publicado durante la vida de Jane, el libro obtuvo un pago inicial de 110 libras, obtuvo críticas admirativas (se dice que el dramaturgo Richard Brinsley Sheridan lo calificó como una de las cosas más inteligentes que jamás había leído) y le proporcionó un verdadero placer a su autora, aunque nadie más que su círculo inmediato conocía su identidad como creadora de Lizzy.

“Debo confesar que creo que es una de las criaturas más encantadoras que jamás haya aparecido impresa”, escribió Jane a su hermana.

Adoro las historias de hermanas

"Sentido y sensibilidad"

Elinor Dashwood, toda practicidad y decoro; Marianne Dashwood, toda emoción y honestidad sin límites: estos son los personajes principales de Sentido y sensibilidad, una historia sobre dos enfoques radicalmente diferentes del amor y la vida.

El libro comienza con la muerte del padre de las hermanas Dashwood y su desalojo de casa por parte de su medio hermano y su avariciosa esposa (Austen es una experta en transmitir los brutales efectos de la primogenitura en las mujeres). Al instalarse con su madre y una hermana menor en una pequeña casa de campo, acorde con sus circunstancias cruelmente precarias, ambas se involucran con hombres conocidos: Elinor con Edward Ferrars, el amable y atento hermano de su cuñada, y Marianne con el Sr. Willoughby, un héroe byroniano que resulta ser un canalla.

No queda del todo claro hacia qué punto de vista se inclina Austen al final. Si bien a primera vista parece que el enfoque de Elinor —de decoro, moderación y reserva— se acerca más al de Austen que al romanticismo extremo de Marianne, algunos críticos discrepan.

“Una de las cosas que le da al libro su intenso interés es que Austen comienza como si estuviera a favor de un conjunto de respuestas y se vuelve menos segura a medida que avanza el libro”, escribe Claire Tomalin en su biografía de 1997 Jane Austen: A Life.

Quiero una novela con una visión más realista del amor

"Persuasión"

Las alegrías más realistas de Persuasión (1817), un libro sobre las segundas oportunidades, el paso del tiempo y la constancia del amor, la convierten en la novela favorita de Austen de muchos lectores. Es la única cuya heroína ya no está en la flor de la juventud

Claro que Anne Elliot, la solterona supuestamente mayor que protagoniza la historia, solo tiene 27 años. ¡Pero qué más da! Eran otros tiempos. Al comienzo del libro, Anne, eternamente soltera, se ha adaptado a una vida tranquila, dedicada al deber y al servicio de familiares como su vanidoso y superficial padre y su hermana, irremediablemente incompetente. Pero vive con un profundo arrepentimiento por haber rechazado, ocho años antes, al amor de su vida, Frederick Wentworth.

En los años transcurridos, se ha convertido en un exitoso capitán naval, y cuando regresa a su barrio —aún guapo, recién enriquecido y lleno de amargura por su amor frustrado—, a ella se le vuelve a romper el corazón. «Lo había maltratado, abandonado y decepcionado», piensa. «Su poder sobre él se había esfumado para siempre».

El camino de regreso a su renovado amor está lleno de emocionantes giros argumentales, incluyendo otros flirteos (el de él), otros pretendientes (el de ella) y un dramático accidente costero. Los familiares de Anne reciben una especie de merecido merecido al final. Y la declaración de amor del capitán Wentworth —«Me traspasas el alma», escribe en una carta verdaderamente excelente, «Soy mitad agonía, mitad esperanza»— es Austen en su máximo esplendor.

Un breve pero significativo intercambio hacia el final de Persuasión ofrece una valiosa perspectiva sobre la perspectiva de la autora sobre escribir como mujer en una época en la que tal cosa era poco común. Anne y un conocido suyo han estado debatiendo si los hombres o las mujeres sienten el amor con mayor intensidad o de forma más constante. Hombres, declara la amiga; todos los libros lo dicen.

No es justo utilizar ese ejemplo, responde Anne, cuando tan pocos libros están escritos por mujeres.“Los hombres nos han sacado ventaja al contar su propia historia”, dice. “La pluma ha estado en sus manos”.

Estoy listo para un desafío

"Mansfield Park"

Mansfield Park podría ser la novela más difícil de amar de Austen. Su heroína, Fanny Price, no es vivaz, segura de sí misma, rica, encantadora ni ingeniosa; el interés amoroso final de Fanny, su primo Edmund, es digno en lugar de divertido. El libro toca el adulterio, el divorcio, el alcoholismo y, algo único en la obra de Austen, hace referencias explícitas a la trata de esclavos que, en este libro, constituye la base de la fortuna del tío de Fanny, Sir Thomas Bertram.

Tras una infancia descuidada, Fanny es enviada a vivir con Sir Thomas. Criada entre sus primos, siempre la tratan como inferior. Pero cuando un pretendiente con fama de jugar con el afecto de las damas le propone casarse con ella —un matrimonio promovido por su tío como una forma de que ella se supere—, ella se niega alegando falta de respeto.

El libro concluye con un final feliz y precipitado. Fanny acaba con Edmund. Su tío ve su valor. La escandalosa hermana de Edmund —quien abandonó a su marido por el antiguo pretendiente de Fanny y fue abandonada por él a su vez— ha sido ignominiosamente desterrada a una vida tranquila y deshonrosa con un pariente molesto.

Pero aun así. «La conclusión resuena con voces simultáneas y contradictorias», escribió Lauren Groff en la introducción a una nueva edición de la novela. «Fanny consigue lo que quiere, y el final es el feliz que los lectores de Austen esperan; sin embargo, con una voz distinta, más oscura y profunda, ‘Mansfield Park’ se canta a sí misma como una tragedia».

Dame su novela más encantadora y divertida

"Emma"

Emma tiene algunos de los mejores personajes y las escenas más deliciosas de toda la obra de Austen, empezando por la enloquecedoramente arrogante pero finalmente ganadora protagonista, Emma Woodhouse. Para empezar, está el Sr. Elton, el vicario local ridículamente engreído, a quien Emma, imprudentemente, intenta emparejar con su amiga Harriet, pero que cree que está cortejando a la propia Emma.

Está la mujer vulgar y operística con la que el Sr. Elton se casa apresuradamente tras el rechazo de Emma, y el padre hipocondríaco de Emma, siempre preocupado por resfriarse y compadecido por cualquiera que se vea obligado a abandonar la casa. La escena del picnic, donde una Emma muy animada se burla despreocupadamente de una conocida mayor; la visita de Emma, arrepentida, para intentar enmendar su error; la maraña que se teje en torno a dos personajes secundarios con un secreto compartido: el libro ofrece un deleite tras otro.

Es difícil admirar a Emma sin reservas —¡es tan consentida!—, pero también es inteligente, independiente y llena de vida, dispuesta a disculparse por sus errores y aprender de ellos. Se redime por muchas cosas, pero sobre todo por su ternura y devoción hacia su neurótico padre. No puede casarse con su verdadero amor, el Sr. Knightley, a menos que él acepte dejar su casa y mudarse a la que comparten ella y su padre —y por suerte, lo hace—.

Me gustaría algo espeluznante

"La Abadía de Northanger"

Una parodia de las novelas góticas y un toque de novela gótica en sí misma, La Abadía de Northanger (1817) quizá no sea el libro más sofisticado de Austen —fue el primero que escribió, aunque lo revisó a lo largo de su vida—, pero está llena de energía juvenil y buen humor. Cuenta con una heroína adorable y de otro mundo, Catherine Morland; varios personajes malvados, incluyendo a la escandalosamente coqueta Isabella Thorpe y a su hermano, John, el bufón más grosero; y una antigua y amenazante abadía que puede o no albergar secretos asesinos.

Es también una carta de amor a la ficción, entretejida con una divertida autoconciencia sobre las convenciones literarias desde la primera línea: “Nadie que hubiera visto a Catherine Morland en su infancia habría supuesto que había nacido para ser una heroína”.

En varios puntos, Austen habla directamente al lector, defendiendo novelas de críticos contemporáneos que desestimaban el género por considerarlo frívolo y no digno de atención seria.

“Aunque nuestras producciones han proporcionado un placer más amplio y natural que las de cualquier otra corporación literaria del mundo”, escribe, “ninguna clase de composición ha sido tan criticada”.

He leído todo lo que Austen escribió. ¿Y ahora qué?

"Eligible" de Curtis Sittenfeld

Jane Austen no ha escrito nada en más de 200 años, pero sus novelas siguen siendo reimaginadas y reelaboradas en el teatro, la pantalla y el papel. Hasta ahora se han presentado como mezclas de fantasía, extravagancias de Bollywood y comedias románticas picantes. Han sido transportadas (entre otros lugares) a Delhi, Fire Island, California, el mundo editorial londinense de los años 90 y principios de los 2000, y una versión paralela de la Inglaterra del siglo XIX donde vagan zombis.

Un buen lugar para comenzar es con la efervescente Eligible (2016) de Curtis Sittenfeld, que transporta Orgullo y prejuicio a ese centro chismoso de maniobras sociales: los suburbios de Cincinnati de principios del siglo XXI. Aquí Lizzy se ha convertido en Liz, una escritora de revista de unos 30 años envuelta en una relación insatisfactoria con el traicionero Jasper Wick (un Sr. Wickham actualizado). El Sr. Bingley ahora es un médico de sala de emergencias tonto pero ansioso por complacer llamado Chip; y el Sr. Darcy, conocido como Darcy porque Fitzwilliam, su primer nombre, es un trabalenguas, es un neurocirujano arrogante que cree que es demasiado bueno para Liz (y para el Medio Oeste en general).

Otras adaptaciones notables incluyen Death Comes to Pemberley (2011) de P.D. James, en la que el Capitán Denny, un personaje secundario de Orgullo y prejuicio, es asesinado en la finca de los Darcy, y el Sr. Wickham es acusado de su asesinato. Jane Fairfax (1990) de Joan Aiken ofrece un recuento de Emma desde la perspectiva de uno de sus personajes fundamentales. Mientras tanto, la cautivadora Miss Austen (2020) de Gill Hornby es una versión ficticia de la estrecha relación de Jane con su hermana que revisita romances pasados ​​en sus vidas y proporciona una explicación intrigante de la decisión de la vida real de Cassandra de quemar muchas de las cartas de Jane.

En cuanto a adaptaciones cinematográficas y televisivas, hay para casi todos los gustos, desde las más fieles hasta las más disparatadas. (¿Cuál es tu Sr. Darcy favorito del interminable desfile que recorre la pantalla con paso valiente? ¡Coméntalo!)

Tal vez la más sublime de todas las adaptaciones, a su manera particular, es el éxito de Amy Heckerling de 1995, Clueless, que de alguna manera logra ser fiel a Emma, su material original, a pesar de estar audazmente ambientada entre adolescentes malcriados en Beverly Hills en la década de 1990.

¿Dónde puedo aprender más sobre Jane como persona?

"Jane Austen: A Life" de Claire Tomalin

La relativa escasez de información sobre la vida de Austen no ha impedido que un flujo constante de biógrafos, críticos y académicos publiquen innumerables libros sobre ella y su obra. Quizás la biografía definitiva sea la magistral Jane Austen: A Life de Tomalin, que utiliza cartas, relatos contemporáneos y trabajos académicos para presentar un rico retrato no solo de Jane y su familia, sino también de la época en que vivieron.

Hay otras perspectivas modernas interesantes. ¿Qué importa en Jane Austen? Veinte enigmas cruciales resueltos (2012), de John Mullan, desglosa los libros en un conjunto de temas planteados como preguntas como: “¿Cuánto dinero es suficiente?”. Te hace “apreciar la gran densidad, la sutil complejidad de cada escena y cada diálogo”, escribió Tessa Hadley en The Guardian.

El libro de William Deresiewicz de 2005, Jane Austen y los poetas románticos, describe las diferentes fases de la carrera literaria de Austen; su continuación de 2011, Una educación de Jane Austen: cómo seis novelas me enseñaron sobre el amor, la amistad y las cosas que realmente importan, cuenta cómo su temprana animosidad hacia su obra se convirtió en una sincera admiración.

Para una inmersión profunda en las palabras ingeniosas, chismosas y muy astutas de la propia autora, la cuarta edición de Cartas de Jane Austen (2011), editada por Deirdre Le Faye, antologiza todas las cartas existentes de la novelista (que conocemos), en orden cronológico, junto con anotaciones y conocimientos académicos.

Para aquellos que buscan una perspectiva contraria, Jane Austen: The Secret Radical (2017) de Helena Kelly “arrasa con todos los comentarios críticos anteriores”, escribió John Sutherland en su reseña para The Times (no era fanático).

No es que no quede nada por decir, ni que falte gente para hacerlo. Dos importantes grupos de Jane Austen —la Sociedad Jane Austen en Gran Bretaña y la Sociedad Jane Austen de Norteamérica en Estados Unidos— siguen vigentes y producen constantemente nuevos artículos, nuevas perspectivas y nuevos estudios.

