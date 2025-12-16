El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

La nueva estación de metro bajo el Coliseo de Roma integra tecnología moderna y hallazgos arqueológicos únicos

Roma inauguró este martes dos estaciones de metro —una de ellas ubicada profundamente bajo el Coliseo— que combinan la modernidad del transporte de alta tecnología con artefactos de una era antigua.

Los viajeros y turistas que ingresan a la estación junto al icónico anfiteatro pueden observar exhibiciones de jarrones y platos de cerámica, pozos de piedra y cubos suspendidos, así como las ruinas de una piscina de agua fría y un baño termal de una vivienda del siglo I. Pantallas muestran el proceso de excavación, lo que sirve tanto para deleitar a los entusiastas de la arqueología como para justificar por qué ha tomado tanto tiempo abrir la estación.

La línea de metro C, valorada en varios miles de millones de euros, ha estado en desarrollo durante dos décadas, pero se ha visto retrasada por demoras burocráticas y de financiación y, fundamentalmente, por las excavaciones arqueológicas necesarias, dado que en su trayecto se encuentran ruinas subterráneas de civilizaciones imperiales romanas y medievales.

Más de 500 mil artefactos arqueológicos han sido descubiertos durante la construcción de la Línea C del metro de Roma

“El desafío fue construirla bajo una gran cantidad de agua subterránea y, al mismo tiempo, preservar todos los hallazgos arqueológicos que encontramos durante la excavación, y todo esto mientras se preserva todo lo que está arriba”, dijo Marco Cervone, gerente de construcción del consorcio encargado de la línea de metro. El costo total de las 31 estaciones de la línea —de las cuales tres cuartas partes ya están operativas— alcanzará alrededor de 7 mil millones de euros y se completará para 2035, según la oficina de prensa de la empresa municipal que ha contratado las obras.

Roma también inauguraba el martes otra estación, Porta Metronia, ubicada a una parada de la estación junto al Coliseo y, de igual manera, a una profundidad de 30 metros. Cuenta con un cuartel militar de casi 80 metros de longitud, que data del inicio del siglo II, hallado a una profundidad de entre 7 y 12 metros, según Simona Moretta, directora científica de la excavación. “La certeza de que se trata de un edificio militar la da el hecho de que las entradas a las habitaciones no están enfrentadas, sino desfasadas, de modo que los soldados podían salir de las habitaciones y formar fila sin chocar en el pasillo”, explicó la arqueóloga.

Los soldados habrían formado parte de la guardia del emperador o habrían estado allí destinados para la seguridad de la ciudad, añadió. También hay una vivienda con frescos y mosaicos bien conservados. En el futuro se abrirá un museo dentro de la estación, indicó Moretta.

La excavación de la Línea C utiliza técnicas avanzadas como la congelación del terreno y muros de hormigón sacrificados para proteger el patrimonio

Excavar cerca del centro de Roma implica entrar en contacto con tres milenios de civilizaciones construidas unas sobre otras. Hasta ahora, el consorcio encargado de la Línea C ha encontrado más de 500 mil artefactos, según la constructora. Para trabajar en esta delicada zona arqueológica, la empresa ha empleado técnicas como la congelación del terreno para estabilizar el suelo, así como los llamados diafragmas sacrificados: muros de hormigón construidos perpendicularmente a los muros perimetrales que se demuelen mientras avanza la excavación.

A medida que la línea de metro continúe más allá del Coliseo, pasará por debajo de algunos de los sitios de patrimonio cultural más importantes del mundo —la Columna de Trajano y la Basílica de Majencio, el edificio más grande del Foro Romano— así como de algunos de los más preciados palacios renacentistas, iglesias y el Vaticano. La siguiente parada de la línea es Piazza Venezia, el verdadero corazón del centro de Roma. Los trenes del metro llegarán a una profundidad de 48 metros cuando se inaugure en 2033.

Una vez completada, la Línea C tendrá un recorrido total de 29 kilómetros, de los cuales 20 km. serán subterráneos, y transportará hasta 800 mil pasajeros diarios. Los turistas que planeen visitar el Coliseo y otros sitios del centro histórico de Roma podrán evitar el notoriamente congestionado tráfico superficial de la ciudad eterna, agravado aún más en los últimos años por otros proyectos de construcción.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Alessandra Tarantino]