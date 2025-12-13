Cultura

Tessa Hulls, ganadora del Pulitzer con un cómic prohibido en China, habla sobre su nueva vida creativa

La escritora e ilustradora estadounidense de ascendencia china, reflexiona sobre el impacto de “Alimentar a los fantasmas” y la censura sobre su obra: “se repite la tragedia familiar”

Guardar
Tessa Hulls gana el Premio
Tessa Hulls gana el Premio Pulitzer de Biografía 2025 por su cómic "Alimentar a los fantasmas", centrado en la persecución política de mujeres chinas

La escritora e ilustradora Tessa Hulls, Premio Pulitzer de Biografía 2025 por su cómic Alimentar a los fantasmas, donde reconstruye la vida de tres generaciones de mujeres chinas marcadas por la persecución política, está convencida de que no volverá a China porque no le renovarán el visado.

En esta entrevista, Hulls (California, 1984) considera que con esta decisión de no darle un nuevo visado (el actual expira en 2026) “se repite en cierta manera la tragedia familiar que narra en el cómic”, un relato intergeneracional de su abuela Sun Yi, periodista perseguida por la revolución comunista china, su madre Rose y ella misma, con una vida marcada por la persecución política y el exilio.

Tessa Hulls dice que su novela gráfica está prohibida en China, pero acaba de salir una traducción al chino en Taiwán, por lo que siente “bastante curiosidad” por ver la acogida y cómo reaccionan los lectores a esta traducción. Y reconoce que durante los diez años que empleó en desenmarañar la historia familiar de su abuela y su madre, estuvo bajo el radar del gobierno chino porque aún no se había publicado el libro y no se sabía qué estaba haciendo.

La novela gráfica de Tessa
La novela gráfica de Tessa Hulls, prohibida en China, explora la historia de tres generaciones marcadas por el exilio y la represión

De todas formas, no tiene intención de pedir más visados para viajar a China porque su madre era el puente que la conectaba con este país, pero “ahora tiene demencia y es bastante probable que no pueda viajar más. La conexión se ha roto”. La autora, que vive en EE.UU, reconoce que actualmente con la administración Trump “los escritores, historiadores y artistas están en una posición en la que ven al gobierno estadounidense declarar la guerra a su trabajo y a las historias que quieren contar”.

No obstante, admite, todavía se tiene la libertad de ser crítico con el gobierno y con lo que está sucediendo, aunque teme que su país, “poco a poco, entre en una dictadura” y equipara las políticas de Mao en China, en los años cincuenta o sesenta, con las de Donald Trump en la actualidad. En su opinión, lo que hacía Mao en su momento y ahora Trump es convertir “la educación en algo malo, y luego negar la ciencia. Son líderes que están contando unas realidades que contradicen los hechos y fuerzan unas agendas instaladas en el negacionismo”.

Pese a este clima, Hulls dice sentirse “muy estadounidense”; reconoce que muchos amigos están tomando la decisión de irse de EE.UU., pero ella quiere quedarse “y hacer que la situación mejore”. Admite que siente “decepción y miedo” por lo que está pasando, “pero sigue siendo su hogar”.

La traducción al chino de
La traducción al chino de 'Alimentar a los fantasmas' se publicó en Taiwán

Hulls empleó diez años en elaborar ese libro, un proyecto que define como armar un rompecabezas donde cada pieza era un recuerdo enterrado, y reconoce que le ha afectado: “Ahora soy una persona más blanda, más emocional y el cambio más radical es que soy capaz de abrazar a mi madre”.

La autora cree que libros, como el suyo, ayudan a tender puentes, pero le preocupa la poca capacidad de las personas, en la actualidad, en centrarse y en buscar empatía. Sobre futuros planes de trabajo, afirma que se considera una artista multidisciplinar y con cada proyecto desarrolla una relación en la que se plantea cuál es el formato más adecuado. Y en el caso de Alimentar a los fantasmas, ya sabía que sería un cómic de 400 páginas, pero no siente que ahora tenga otras historias que encajen en ese mismo formato.

Asimismo comenta que seguirá trabajando en el cómic, pero no sola, porque se sintió “sumamente aislada frente a una historia que no podía cambiar”. Su intención es hacer algo más colaborativo. En este momento trabaja en un proyecto científico con secuoyas donde analiza su respuesta frente al cambio climático con biólogos marinos y los efectos de una ola de calor que mató a muchísimos pájaros.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Tessa HullsPremio PulitzerChinaCensura

Últimas Noticias

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

A sus 88 años, el actor confiesa que ha encontrado el espacio perfecto para contar historias a su manera, disfrutando de la cercanía con el público

José Sacristán dejó el cine

Cuando Héctor Alterio se despidió de Buenos Aires: “Veo un muchachito flacucho y narigón andando por Chacarita”

Entre marzo y abril de 2023, el legendario actor argentino interpretó el unipersonal “A Buenos Aires” y fue distinguido como “personalidad emérita de la cultura” en una emotiva ceremonia

Cuando Héctor Alterio se despidió

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español

El actor argentino, que ha fallecido a los 96 años, llegó a la península en 1975 y desde entonces ha desarrollado su carrera a caballo entre ambos países. En 2004 fue galardonado con el Goya de Honor

La vida cinematográfica de Héctor

Taylor Swift: claves de los dos primeros capítulos del documental “The End of an Era”

La nueva producción audiovisual sobre la superestrella pop contiene momentos íntimos y transmite la atmósfera que rodeó la monumental gira mundial 2023-2024

Taylor Swift: claves de los

La gran fiesta del teatro catalán llega a Buenos Aires para no dejar una butaca vacía

El 21 de marzo de 2026 en el Teatro Margarita Xirgu, la iniciativa de las artes escénicas “Cap Butaca Buida” desembarca por primera vez en América latina

La gran fiesta del teatro
DEPORTES
Racing y Estudiantes definirán al

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Subastaron la icónica camiseta de Maradona en la recordada batalla campal frente al Athletic Bilbao: el récord que alcanzó

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

La respuesta de la selección de Uruguay tras el rumor sobre la quita de dos estrellas en la camiseta para el Mundial 2026

Alpine encaminó el fichaje de una de las estrellas de la Fórmula 2 como nuevo piloto de reserva

TELESHOW
Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich compartieron la comunión de su hija

Joaquín Levinton continúa internado: cuándo le podrían dar el alta

El fuerte respaldo de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de rumores de su salida del Galatasaray

Murió a los 86 años Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y figura clave del humor musical

Murió María Teresa Corral, pionera y maestra de la canción infantil

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania acusó a Rusia de

Ucrania acusó a Rusia de atacar con un dron a un buque turco en el mar Negro y alertó por la seguridad alimentaria

Revelaron la causa de la muerte de Eliotte Heinz, la estudiante Wisconsin que desapareció camino a su casa

Identifican restos humanos hallados en un arroyo hace casi 40 años: era una madre desaparecida en 1982

Cómo la automotivación y la inteligencia emocional influyen en el bienestar y el desempeño diario

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”