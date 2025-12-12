Cultura

La película sobre un famoso caso #MeToo fue estrenada en Japón luego de varios meses de polémica

El documental nominado al Oscar “Black Box Diaries”, sobre un caso de violación a la periodista Shiori Ito, se exhibe en Tokio luego de una demora por cuestiones legales

La periodista y directora Shiori Ito
La periodista y directora Shiori Ito habla en el primer día del estreno en Japón del largometraje "Black Box Diaries"

El documental de una activista japonesa del movimiento #MeToo se estrenó en su país natal tras meses de retrasos, y una espectadora dijo que esperaba que provocara un cambio en la sociedad. Shiori Ito ganó un histórico caso civil en 2019 contra un ejecutivo de televisión japonés acusado de violarla —acusación que él niega— y convirtió su experiencia en una película estrenada el año pasado y proyectada en todo el mundo.

Pero algunos segmentos de Black Box Diaries contenían video y audio que habían sido grabados clandestinamente o destinados solo para uso judicial, lo que provocó un retraso significativo en su estreno en Japón. La agencia publicitaria Toei Advertising anunció el mes pasado que la película nominada al Oscar finalmente se exhibiría en Japón tras haberse realizado “revisiones y ajustes”.

“He pasado los últimos 10 años haciendo esta película pensando que sería una carta de amor a Japón”, dijo Ito en un evento de proyección en un cine de Tokio este viernes. “Significa mucho para mí que esta película se haya estrenado en mi país, donde crecí y donde quiero que la gente enfrente este problema”, afirmó.

El estreno de "Black Box Diaries"
El estreno de "Black Box Diaries" estuvo demorado por cuestiones judiciales

Ito, quien recibió duras críticas en línea por hacer pública su historia, había dicho anteriormente que, a pesar de varios casos de alto perfil, Japón nunca ha visto una oleada de denuncias #MeToo. Encuestas gubernamentales en Japón muestran que pocas víctimas de violación denuncian el delito a la policía, aunque el número de consultas en los centros de apoyo a víctimas de violencia sexual está aumentando.

Black Box Diaries conmovió profundamente a muchos de los que la vieron en el cine T-Joy Prince Shinagawa en Tokio. “No pude verla sin llorar. Es un milagro que ella siga viva hoy, y no tengo más que respeto absoluto”, dijo Yuko Ono, empleada de una editorial de unos 60 años.

Shiori Ito convierte su experiencia
Shiori Ito convierte su experiencia personal y su caso #MeToo en una película que busca generar debate social en Japón

“Sufrieron en silencio”

La película alegó que los intentos de la policía de arrestar al experiodista Noriyuki Yamaguchi, a quien Ito acusa de violarla en 2015, fueron abortados en el último minuto por orden de “altos mandos”. Yamaguchi es conocido por haber tenido vínculos cercanos con el entonces primer ministro Shinzo Abe. “Ella forzó persistentemente la apertura de la organización policial monolítica —eso puede empoderar enormemente a todas estas personas que han sufrido en silencio”, dijo Shiori Ono.

Niko Nagata, una estudiante universitaria de 20 años, estuvo de acuerdo. “La violencia sexual es un tipo particular de delito con altos riesgos de revictimización, y los llamados mitos sobre la violación siguen siendo fuertes”, dijo. “Espero que la película deje en claro la gravedad de la violencia sexual a muchos, y provoque un cambio en la sociedad”.

El documental Black Box Diaries
El documental Black Box Diaries expone la persistencia de mitos sobre la violación y la revictimización en la sociedad japonesa

Ito también reconoció que “las diversas opiniones” en torno al documental “me hicieron sentir muy apenada”. Se realizaron algunas revisiones en la última edición proyectada, incluyendo la eliminación de escenas y la imposibilidad de identificar a algunas personas, explicó la directora en un comunicado.

La exabogada de Ito, Yoko Nishihiro, dijo en un comunicado reportado por medios locales, que la película estaba “cargada de graves problemas de derechos humanos”. La abogada y su equipo habían señalado previamente una conversación telefónica grabada en secreto y otras imágenes utilizadas sin permiso, incluyendo grabaciones del circuito cerrado de televisión de hotel mostradas en el tribunal.

Fuente: AFP

[Fotos: Kazuhiro Nogi/AFP; EFE/EPA/Frank Robichon]

