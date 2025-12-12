La directora del grupo de museos Tate anuncia su salida tras nueve años al frente

Maria Balshaw anuncia su salida como directora de Tate tras nueve años de gestión (Foto: REUTERS/Sodiq Adelakun)

Maria Balshaw, la directora del grupo Tate -que incluye algunos de los museos de arte más visitados del mundo-, dejará el cargo la próxima primavera del hemisferio norte (a partir de marzo) tras nueve años en el puesto, informó Tate.

Roland Rudd, presidente del consejo de administración, la describió como “una pionera” y dijo en un comunicado de prensa que Balshaw había diversificado los artistas expuestos en sus cuatro museos: Tate Modern y Tate Britain en Londres, así como dos instituciones más pequeñas en Liverpool y en St. Ives, una ciudad costera.

Sin embargo, la salida de Maria Balshaw se produce en un momento difícil para Tate, ya que el número anual de visitantes en sus dos sedes principales es unos dos millones menos que antes de la pandemia de coronavirus, y el grupo de museos enfrenta desafíos financieros y una plantilla desmoralizada.

En septiembre, Tate publicó sus últimas cuentas, que mostraban que había operado con una pérdida de casi 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) durante los 12 meses anteriores. Esta primavera, anunció que reduciría el número de empleados en un 7 por ciento para ayudar a ahorrar costos. En noviembre, unos 150 empleados se declararon en huelga por cuestiones salariales.

Bajo la dirección de Balshaw, Tate diversificó su programación con exposiciones de artistas negros e indígenas y temas sociales contemporáneos (Foto: REUTERS/Sodiq Adelakun)

Hareem Ghani, funcionaria del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, que representa a algunos trabajadores de Tate, dijo en un correo electrónico que hubo “una considerable expectación” cuando Balshaw se incorporó a Tate en 2017 como su primera directora mujer. Sin embargo, tras repetidas rondas de recortes de personal, afirmó que Balshaw se marcha “en un momento en que el personal de las galerías está en su punto más bajo en cuanto a moral”. Un portavoz de Tate dijo que Balshaw no estaba disponible para entrevistas, pero en el comunicado de prensa ella señaló que se marchaba porque era “el momento adecuado para pasar el testigo”. Su último proyecto en Tate será la curaduría de una retrospectiva de la obra de Tracey Emin, la popular artista británica, que está programada para exhibirse en Tate Modern del 27 de febrero al 31 de agosto.

Maria Balshaw no explicó en su declaración qué planea hacer a continuación. Ella sucedió a Nicholas Serota, un conocido administrador de las artes que dirigió Tate durante casi tres décadas y la convirtió en una potencia del mundo del arte, entre otras cosas inaugurando Tate Modern en una antigua central eléctrica junto al río Támesis. Cuando abrió en 2000, rápidamente ganó reputación mundial por organizar emocionantes exposiciones de arte contemporáneo. Incluso con su reciente disminución de asistencia, ahora es el quinto museo más visitado del mundo según The Art Newspaper, recibiendo unos 4,6 millones de visitantes el año pasado.

Poco después de su nombramiento, Balshaw dijo en una entrevista que su prioridad era “asegurarse de que todos, independientemente de su origen, sientan que pueden tener una conexión con Tate”, y que fuera “tan relevante para los jóvenes” de Londres como para los turistas que visitan desde Corea.

Tate Modern se mantiene como el quinto museo más visitado del mundo, con 4,6 millones de visitantes en el último año (Foto: EFE/Andy Rain)

Bajo su dirección, Tate intentó diversificar su público organizando exposiciones de alto perfil de artistas negros e indígenas, incluidas las pintoras Lynette Yiadom Boakye y Emily Kam Kngwarray, y explicando cómo el arte se relaciona con preocupaciones sociales y políticas contemporáneas, como los derechos de las personas trans.

Aunque muchos críticos de arte británicos elogiaron esas exposiciones, algunos han acusado cada vez más a Tate de priorizar la política sobre el arte. Waldemar Januszczak, escribiendo en The Sunday Times de Londres, fue uno de los que criticó duramente una exposición de 2021 en Tate Britain sobre el pintor William Hogarth por los textos en las paredes que, según él, se centraban en “tonterías woke” en lugar de en la historia del arte. Januszczak dijo en una entrevista que Balshaw se había visto obstaculizada por el enorme tamaño de los museos de Tate, especialmente Tate Modern, lo que tensionaba las finanzas del grupo. Pero afirmó que bajo su mandato, el grupo había dejado de mostrar arte emocionante y atractivo para el público, y que el próximo director debía “devolver el espectáculo” al museo.

Balshaw ha defendido repetidamente su enfoque en entrevistas y atribuyó cualquier descenso en el número de visitantes a los cambios en los patrones del turismo y no al arte expuesto en las paredes de Tate. En julio, dijo a The Financial Times que no le preocupaban los ataques a su liderazgo. “Si no nos criticaran”, dijo, “probablemente no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo”.

Fuente: The New York Times