Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra

Durante la madrugada, los delincuentes ingresaron al edificio que alberga la colección dedicada al Imperio Británico y la Commonwealth. La policía difundió imágenes para que la comunidad ayude a encontrar a los cuatros sospechosos

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra (Crédito: Facebook Bristol Museum & Art Gallery)

Más de 600 objetos de “gran valor cultural” fueron robados en septiembre de un museo de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, anunció el jueves la policía británica, que busca a cuatro sospechosos.

La policía, que pidió ayuda para identificar a los ladrones, difundió imágenes que muestran a estos cuatro hombres en la calle.

Los individuos entraron el 25 de septiembre, entre la 01h00 y las 02h00 de la madrugada, en un edificio que alberga la colección dedicada al Imperio Británico y la Commonwealth del Museo de Bristol, según la policía.

“El robo de tantos objetos de gran valor cultural supone una pérdida considerable para la ciudad”, declaró Dan Burgan, el agente encargado de la investigación.

Durante la madrugada, los delincuentes ingresaron al edificio que alberga la colección dedicada al Imperio Británico y la Commonwealth (Crédito: Facebook Bristol Museum & Art Gallery)

“Estos objetos, muchos de los cuales fueron donados al museo, forman parte de una colección que ofrece una visión de una parte compleja de la historia británica, y esperamos que el público pueda ayudarnos a llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Burgan.

“Hasta ahora, nuestra investigación se ha centrado especialmente en las imágenes de cámaras de vigilancia, así como en las pesquisas forenses”, señaló.

La colección sobre el Imperio Británico y la Commonwealth está conservada por los Archivos de Bristol y los Museos de Bristol.

La colección documenta “los vínculos entre Reino Unido y los países del Imperio británico desde finales del siglo XIX hasta la actualidad" e incluye “efectos personales, recuerdos, fotografías y documentos de británicos que vivieron y trabajaron en las colonias”, precisa el sitio del museo.

Fuente: AFP

