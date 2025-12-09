Cultura

Detienen a uno de los sospechosos del robo de obras de Matisse y Portinari en Brasil

Un individuo fue capturado tras ser identificado en imágenes de seguridad, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo implicado y de las obras sustraídas de la Biblioteca de San Pablo

Detienen a uno de los sospechosos del robo de obras de Matisse y Portinari en Brasil (Nelson ALMEIDA / AFP)

La policía brasileña detuvo este lunes a uno de los dos sospechosos de participar en el robo de ocho grabados del artista francés Henri Matisse en Sao Paulo, mientras sigue la búsqueda de un segundo implicado.

Dos hombres armados irrumpieron el domingo en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil, y se llevaron las obras de Matisse además de otras cinco ilustraciones del pintor modernista brasileño Cándido Portinari.

“Un hombre sospechoso de participar en el robo de obras de arte (...) fue arrestado este lunes” en la zona centro de la ciudad, señaló en un comunicado el gobierno del estado de Sao Paulo.

La policía identifica a los dos ladrones (Montaje/g1/Reproducción/TV Globo)

El hombre fue capturado después de ser identificado “tras un trabajo de investigación y análisis de cámaras de seguridad que registraron la acción criminal el domingo”.

La policía dijo que continúa en la búsqueda del segundo sospechoso y de las obras de arte robadas, entre ellas los ocho grabados del libro ilustrado “Jazz” de Matisse (1869-1954).

Los delincuentes sometieron el domingo a una vigilante y una pareja de ancianos que visitaba la biblioteca, según las autoridades. Luego robaron las composiciones y las guardaron en una bolsa de lona antes de salir por la puerta frontal.

El vehículo utilizado para huir, localizado este lunes, fue “enviado a una pericia técnica”, detalló la secretaria de Seguridad.

Uno de los ladrones con obras robadas de la Biblioteca (Montaje/g1/Reproducción/TV Globo)

Obras de la serie “Jazz”

Imágenes divulgadas por el portal G1 muestran a los dos presuntos asaltantes descargando varios cuadros de un furgón pequeño y apoyándolos contra un muro en una calle a plena luz del día.

El portal también difundió fotos de los presuntos ladrones andando por una vía, aunque el rostro de uno de ellos está cubierto por una gorra.

Sao Paulo cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia por cámaras y reconocimiento facial.

De la serie "Jazz" de Henri Matisse

El libro ilustrado “Jazz” de Matisse fue publicado en Francia en 1947. Existen 250 ejemplares de esa obra firmados por Matisse, según la casa de subastas Christie’s.

Las cinco obras robadas de Cándido Portinari, uno de los pintores más renombrados de la historia de Brasil, eran ilustraciones del libro “Menino de Engenho”, de 1959, detalló el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo.

El museo prestó algunas piezas para esta exposición, pero las obras robadas eran parte del inventario de la Biblioteca Mário de Andrade.

Inaugurada en octubre y titulada “Del libro al museo”, la muestra reunía libros raros y obras de las décadas de 1940 y 1950. Acababa el domingo.

Ilustraciones de Candido Portinari (Reproducción/TV Globo)

La alcaldía de la ciudad no ha dado por el momento una estimación del precio de las obras. “Poseen un valor cultural, histórico y artístico, y no pueden ser medidas únicamente en términos económicos”, apuntó.

Unos 60 dibujos de Henri Matisse, uno de los mayores pintores del siglo XX, recaudaron más de 2,5 millones de dólares en una subasta de Christie’s en octubre, según el sitio especializado artnet.

El récord para una obra del artista francés recae en “Odalisque Couchée Aux Magnolias” (1923), subastada por 80,8 millones de dólares en 2018 por Christie’s.

El caso en la biblioteca de Sao Paulo ocurre casi dos meses después de que unos delincuentes lograron introducirse en el museo parisino del Louvre y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares.

Fuente: AFP

