Cultura

Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

La venta, que se hizo en Nueva York, incluyó obras de arte, premios y objetos personales del actor, que murió en febrero. Se superaron las previsiones en varias categorías

Guardar
Gene Hackman murió en febrero,
Gene Hackman murió en febrero, era un amante del arte. (REUTERS/Andy Clark)

La reciente subasta del patrimonio artístico personal de Gene Hackman en Nueva York ha generado una recaudación de aproximadamente USD 3 millones, según informó la casa de subastas Bonhams. La venta, que incluyó pinturas, esculturas y objetos personales del actor estadounidense fallecido en febrero de este año, superó ampliamente las expectativas en varias categorías, especialmente en la puja por los premios Globo de Oro y obras de arte de renombrados artistas.

Entre los lotes más destacados, la pintura ‘Figure on the Jetty’ (1957), del modernista estadounidense Milton Avery, alcanzó un precio final de USD 508.000, convirtiéndose en la pieza más valiosa de la colección. Por su parte, la obra ‘Green’ (1986), del artista Richard Diebenkorn, se vendió por 419.000 dólares, una cifra que, aunque no llegó al medio millón esperado, la posicionó como la segunda más cotizada, según detalló Bonhams.

Figure of the Jetty, la
Figure of the Jetty, la obra más cara de la subasta del patrimonio de Gene Hackman.

En el segmento de esculturas, dos piezas en bronce del francés Auguste Rodin se adjudicaron por un total cercano a USD 200.000, una suma inferior a las estimaciones iniciales de la casa especializada en bellas artes y objetos de colección. Además, la subasta incluyó obras de otros artistas estadounidenses como Max Weber, Arthur Dove y Susan Hurdle, todos reconocidos por su exploración del color, un aspecto que, según la Directora de Colecciones Privadas e Icónicas de Bonhams, Anna Hicks, resultaba especialmente atractivo para Hackman.

Hicks le dijo a la agencia EFE: “Tenemos artistas como Max Weber, Arthur Dove, Milton Avery y Susan Hurdle, y todos son ejemplos realmente hermosos del color. Sin duda, Hackman estudió mucho ese tema, y las dos esculturas en bronce de Auguste Rodin también muestran cuánto le gustaba la gente y su interés por explorar ese lado de su propia carrera”.

"Green", de Richard Diebenkorn, otra
"Green", de Richard Diebenkorn, otra de las obras que generaron interés de los compradores en la subasta del patrimonio de Gene Hackman.

La venta no se limitó a las obras de arte. En las subastas en línea, Bonhams ofreció tres de los cuatro Globos de Oro obtenidos por Hackman, incluyendo el premio honorífico Cecil B. DeMille de 2003, el de mejor actor de reparto de 1993 por Unforgiven y el de mejor actor en comedia o musical de 2002 por The Royal Tenenbaums. Estos galardones, valorados inicialmente en unos 4.000 dólares cada uno, se vendieron por más de 120.000 dólares en total, multiplicando por quince el valor estimado, según datos de Bonhams.

La colección subastada abarcó un total de 268 elementos, entre los que figuraban, además de pinturas y esculturas, libros anotados de la biblioteca personal de Hackman, guiones, carteles y objetos cinematográficos. Bonhams organizó dos subastas en línea: la primera, centrada en arte y premios, y la segunda, celebrada entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, dedicada a objetos personales y memorabilia cinematográfica.

Gene Hackman, nacido en 1930 y ganador de dos premios Óscar, falleció en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, apenas una semana después de la muerte de su esposa, ambos a causa de enfermedades, según confirmaron las autopsias. Más allá de su carrera como actor, Hackman cultivó una faceta artística como coleccionista, ilustrador y escultor, destacándose especialmente como retratista.

Temas Relacionados

Gene Hackman Subasta Bonhams Milton Avery Nueva York Santa Fe Arte Premios Auguste Rodin Richard Diebenkorn

Últimas Noticias

Premio Nobel de Literatura 2025: el discurso completo de Laszlo Krasznahorkai

El escritor húngaro aceptó la distinción con unas intensas palabras, en Estocolmo. “Gracias a los dispositivos que inventaste, solo queda la memoria de corto plazo”, dice

Premio Nobel de Literatura 2025:

El Martín Fierro de la danza distinguió a Eleonora Cassano y Julio Bocca, entre otras figuras

La ceremonia reconoció la trayectoria y el aporte de artistas de distintas generaciones, con homenajes y presentaciones que resaltaron la diversidad de estilos y la importancia del arte coreográfico nacional

El Martín Fierro de la

El aniversario del Papa Francisco será celebrado con un concierto sacro en Buenos Aires

La Basílica de Nuestra Señora de la Merced albergará una función especial que reunirá obras históricas y el estreno de una cantata dedicada al pontífice, con la participación de destacados músicos y coros argentinos

El aniversario del Papa Francisco

Por qué Lászlo Krasznahorkai habló de “los Elon Musk” al aceptar el Premio Nobel: “Son ángeles sin alas”

El laureado húngaro dijo que el empresario y otros como él carecen de mensaje. En Estocolmo, abordó el vacío de esperanza contemporáneo y cómo nos cambiaron los dispositivos

Por qué Lászlo Krasznahorkai habló

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Nació con una enfermedad grave y a los diez años pasó por una operación difícil que la salvó. Con los versos donde contó esto escribió un libro premiado

“Tuve mi propia crucifixión”: los
DEPORTES
Entrevista a la manager de

Entrevista a la manager de Colapinto: cómo se cerró la butaca para 2026 con Alpine y la frase que ilusiona de cara al futuro

Estudiantes le gana a Gimnasia en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura

River Plate inició conversaciones para incorporar a una figura de la selección argentina y de la Premier League

Las explosivas declaraciones de Arturo Vidal por la crisis del Colo Colo que provocaron la respuesta de un ex referente: “Mal compañero”

Drama y festejo alocado: el gol en el último segundo con el que Argentina venció a Túnez en el Mundial de handball femenino

TELESHOW
El conmovedor encuentro de Luisana

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino se reunió con la

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo

Premio Nobel de Literatura 2025: el discurso completo de Laszlo Krasznahorkai

La Justicia de Ecuador llevará a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a 24 allegados por presunta corrupción

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza