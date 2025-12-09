Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

Gene Hackman murió en febrero, era un amante del arte. (REUTERS/Andy Clark)

La reciente subasta del patrimonio artístico personal de Gene Hackman en Nueva York ha generado una recaudación de aproximadamente USD 3 millones, según informó la casa de subastas Bonhams. La venta, que incluyó pinturas, esculturas y objetos personales del actor estadounidense fallecido en febrero de este año, superó ampliamente las expectativas en varias categorías, especialmente en la puja por los premios Globo de Oro y obras de arte de renombrados artistas.

Entre los lotes más destacados, la pintura ‘Figure on the Jetty’ (1957), del modernista estadounidense Milton Avery, alcanzó un precio final de USD 508.000, convirtiéndose en la pieza más valiosa de la colección. Por su parte, la obra ‘Green’ (1986), del artista Richard Diebenkorn, se vendió por 419.000 dólares, una cifra que, aunque no llegó al medio millón esperado, la posicionó como la segunda más cotizada, según detalló Bonhams.

Figure of the Jetty, la obra más cara de la subasta del patrimonio de Gene Hackman.

En el segmento de esculturas, dos piezas en bronce del francés Auguste Rodin se adjudicaron por un total cercano a USD 200.000, una suma inferior a las estimaciones iniciales de la casa especializada en bellas artes y objetos de colección. Además, la subasta incluyó obras de otros artistas estadounidenses como Max Weber, Arthur Dove y Susan Hurdle, todos reconocidos por su exploración del color, un aspecto que, según la Directora de Colecciones Privadas e Icónicas de Bonhams, Anna Hicks, resultaba especialmente atractivo para Hackman.

Hicks le dijo a la agencia EFE: “Tenemos artistas como Max Weber, Arthur Dove, Milton Avery y Susan Hurdle, y todos son ejemplos realmente hermosos del color. Sin duda, Hackman estudió mucho ese tema, y las dos esculturas en bronce de Auguste Rodin también muestran cuánto le gustaba la gente y su interés por explorar ese lado de su propia carrera”.

"Green", de Richard Diebenkorn, otra de las obras que generaron interés de los compradores en la subasta del patrimonio de Gene Hackman.

La venta no se limitó a las obras de arte. En las subastas en línea, Bonhams ofreció tres de los cuatro Globos de Oro obtenidos por Hackman, incluyendo el premio honorífico Cecil B. DeMille de 2003, el de mejor actor de reparto de 1993 por Unforgiven y el de mejor actor en comedia o musical de 2002 por The Royal Tenenbaums. Estos galardones, valorados inicialmente en unos 4.000 dólares cada uno, se vendieron por más de 120.000 dólares en total, multiplicando por quince el valor estimado, según datos de Bonhams.

La colección subastada abarcó un total de 268 elementos, entre los que figuraban, además de pinturas y esculturas, libros anotados de la biblioteca personal de Hackman, guiones, carteles y objetos cinematográficos. Bonhams organizó dos subastas en línea: la primera, centrada en arte y premios, y la segunda, celebrada entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, dedicada a objetos personales y memorabilia cinematográfica.

Gene Hackman, nacido en 1930 y ganador de dos premios Óscar, falleció en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, apenas una semana después de la muerte de su esposa, ambos a causa de enfermedades, según confirmaron las autopsias. Más allá de su carrera como actor, Hackman cultivó una faceta artística como coleccionista, ilustrador y escultor, destacándose especialmente como retratista.