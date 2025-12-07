Los Premios Martín Fierro de la Danza debutan con shows, famosos y una alfombra roja repleta de estrellas

Julio Bocca, Eleonora Cassano, Hernán Piquín y Cecilia Figaredo

El Golden Center de Buenos Aires será el escenario, este domingo desde las 22, de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Danza, un evento que marca un nuevo capítulo en la historia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

La gala, que se transmitirá por Canal (á), busca distinguir el talento argentino en una ceremonia que, según los organizadores, representa “un galardón federal, necesario e inclusivo”. La noche culminará con la entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la jornada.

A diferencia de las premiaciones tradicionales de Aptra, la dinámica de estos premios introduce cambios sustanciales. No solo se trata de la temática, sino también del proceso de selección y la estructura del evento.

Estatuilla del Martin Fierro (RSFotos)

El evento reunirá a figuras destacadas del mundo de la danza, entre ellas el director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, Julio Bocca, y su histórica compañera Eleonora Cassano. También participarán artistas como Hernán Piquín, Cecilia Figaredo, las ex Bailando Silvina Escudero y Sofía Macaggi, el coreógrafo Aníbal Pachano y la ex Gran Hermano Julieta Poggio. Durante la noche, estos invitados entregarán premios, recibirán menciones especiales y podrían protagonizar cuadros musicales.

La gala comenzará a las 19.30 con una alfombra roja para recibir a los casi mil doscientos invitados, quienes disfrutarán de un cóctel de bienvenida y espectáculos en vivo hasta el inicio formal de la premiación. En total, se presentarán 41 categorías, algunas con más de diez nominados, lo que eleva a más de mil la cantidad de candidatos a recibir una estatuilla. Entre las disciplinas reconocidas figuran ritmo latino, danza urbana, árabe, folklore, español, flamenco, jazz contemporáneo y ballet, con distinciones en divisiones infantil, juvenil, solistas, dúos y grupos.

El proceso de selección también se aparta del modelo habitual de Aptra. En esta ocasión, la nominación no surge de un listado de producciones, sino de un casting multitudinario realizado en decenas de ciudades del país.

Aníbal Pachano

Las productoras del evento, junto con ocho coaches —Laura Roatta, Margarita Fernández, Soledad Bayona, Nico Fleitas, Javitto Sánchez, Andrea Martín, Sergio Pérez y Amir Thaleb—, eligieron a los finalistas tras evaluar a los participantes. La votación final incluyó a los más de cien miembros de Aptra y al jurado especializado, aunque varios integrantes de la asociación optaron por abstenerse, argumentando que la danza no forma parte de su campo o manifestando desacuerdo con la expansión del galardón.

La entidad dispuso un día específico para que quienes desearan votar pudieran acudir a su sede en la calle Saavedra, entre las 9 y las 19, para ver los videos de los nominados y emitir su voto. La ceremonia contará con la conducción de Virginia Gallardo, exbailarina y actual diputada por la provincia de Corrientes, quien será la anfitriona de la velada.

Todos los finalistas han sido invitados a la ceremonia, aunque la organización aclaró que, por cuestiones presupuestarias, no cubrirá los gastos de traslado hasta el Golden Center. Otra particularidad de la entrega es la ausencia de discursos durante la transmisión: una vez anunciado el ganador, se proyectará un video que exhibe su trabajo, en lugar de la tradicional intervención en vivo.