Cultura

Los Premios Martín Fierro de la Danza debutan con shows, famosos y una alfombra roja repleta de estrellas

La ceremonia promete una velada inolvidable con la presencia de artistas como Julio Bocca y Eleonora Cassano, y la entrega del codiciado Martín Fierro de Oro

Guardar
Julio Bocca, Eleonora Cassano, Hernán
Julio Bocca, Eleonora Cassano, Hernán Piquín y Cecilia Figaredo

El Golden Center de Buenos Aires será el escenario, este domingo desde las 22, de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Danza, un evento que marca un nuevo capítulo en la historia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

La gala, que se transmitirá por Canal (á), busca distinguir el talento argentino en una ceremonia que, según los organizadores, representa “un galardón federal, necesario e inclusivo”. La noche culminará con la entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la jornada.

A diferencia de las premiaciones tradicionales de Aptra, la dinámica de estos premios introduce cambios sustanciales. No solo se trata de la temática, sino también del proceso de selección y la estructura del evento.

Estatuilla del Martin Fierro (RSFotos)
Estatuilla del Martin Fierro (RSFotos)

El evento reunirá a figuras destacadas del mundo de la danza, entre ellas el director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, Julio Bocca, y su histórica compañera Eleonora Cassano. También participarán artistas como Hernán Piquín, Cecilia Figaredo, las ex Bailando Silvina Escudero y Sofía Macaggi, el coreógrafo Aníbal Pachano y la ex Gran Hermano Julieta Poggio. Durante la noche, estos invitados entregarán premios, recibirán menciones especiales y podrían protagonizar cuadros musicales.

La gala comenzará a las 19.30 con una alfombra roja para recibir a los casi mil doscientos invitados, quienes disfrutarán de un cóctel de bienvenida y espectáculos en vivo hasta el inicio formal de la premiación. En total, se presentarán 41 categorías, algunas con más de diez nominados, lo que eleva a más de mil la cantidad de candidatos a recibir una estatuilla. Entre las disciplinas reconocidas figuran ritmo latino, danza urbana, árabe, folklore, español, flamenco, jazz contemporáneo y ballet, con distinciones en divisiones infantil, juvenil, solistas, dúos y grupos.

El proceso de selección también se aparta del modelo habitual de Aptra. En esta ocasión, la nominación no surge de un listado de producciones, sino de un casting multitudinario realizado en decenas de ciudades del país.

Aníbal Pachano
Aníbal Pachano

Las productoras del evento, junto con ocho coaches —Laura Roatta, Margarita Fernández, Soledad Bayona, Nico Fleitas, Javitto Sánchez, Andrea Martín, Sergio Pérez y Amir Thaleb—, eligieron a los finalistas tras evaluar a los participantes. La votación final incluyó a los más de cien miembros de Aptra y al jurado especializado, aunque varios integrantes de la asociación optaron por abstenerse, argumentando que la danza no forma parte de su campo o manifestando desacuerdo con la expansión del galardón.

La entidad dispuso un día específico para que quienes desearan votar pudieran acudir a su sede en la calle Saavedra, entre las 9 y las 19, para ver los videos de los nominados y emitir su voto. La ceremonia contará con la conducción de Virginia Gallardo, exbailarina y actual diputada por la provincia de Corrientes, quien será la anfitriona de la velada.

Todos los finalistas han sido invitados a la ceremonia, aunque la organización aclaró que, por cuestiones presupuestarias, no cubrirá los gastos de traslado hasta el Golden Center. Otra particularidad de la entrega es la ausencia de discursos durante la transmisión: una vez anunciado el ganador, se proyectará un video que exhibe su trabajo, en lugar de la tradicional intervención en vivo.

Temas Relacionados

Premios Martín Fierro de la Danza Danza Martín Fierro de Oro

Últimas Noticias

“El arte de ser abuelo”, el libro conmovedor y gracioso que Victor Hugo dedicó a sus dos nietos pequeños

El mundialmente célebre autor francés se declara “vencido” por esos pequeños que para él vienen del cielo, todavía “ebrios de paraíso”. Huérfanos de padre, Georges y Jeanne fueron a vivir con el escritor y llenaron su vejez de alegría e inspiración

“El arte de ser abuelo”,

Vilma Ibarra: “Soy una persona formada para explicar y escuchar argumentos, no sé cómo discutir en esta época”

La ex senadora y funcionaria acaba de publicar su primera novela, un policial ambicioso y entretenido sobre el que habla en esta nota. También opina sobre el presente de la democracia y sobre el juicio a Alberto Fernández por violencia de género y explica por qué el tiempo de la política activa ya pasó para ella

Vilma Ibarra: “Soy una persona

Stewart Copeland: “Un día vino Satanás y me dijo: ‘¡Toca los hits de The Police!’"

El baterista presenta un show con versiones sinfónicas de las grandes canciones del trío que formó con Sting y Andy Summers. “Pensé que me perseguirían con antorchas por el sacrilegio, pero a la gente le encanta”, comenta

Stewart Copeland: “Un día vino

George Clooney: “No puedes ser actor y no fracasar, ese es el riesgo”

El protagonista de “Jay Kelly”, la película que se estrena este fin de semana en Netflix, reflexiona sobre los desafíos de envejecer en Hollywood y la importancia de las relaciones personales frente al éxito profesional

George Clooney: “No puedes ser

Charlie López desvela los secretos detrás de las supersticiones y costumbres cotidianas

“Todo tiene su historia” investiga y refleja el origen de creencias populares, desde el mal de ojo hasta el brindis, mostrando cómo influyen en la vida y la identidad de las personas

Charlie López desvela los secretos
DEPORTES
Beckham reveló el deseo de

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto impactó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

A un año de su

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel

Ucrania repelió otro masivo ataque ruso con 250 drones y misiles en una sola noche

El “reinado de terror” de la unidad rusa que reemplazó al grupo Wagner en Malí: violaciones, ejecuciones y saqueos

Entre el mito y la ciencia: así es el monte Terror, la montaña que domina la Antártida con historias de pioneros y hazañas inolvidables

Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”