“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

Gabriel Waldhuter, secretario de la Fundación El Libro; Gabriela Pérez, Presidenta del Comité de la Feria Infantil; Christian Rainone, Presidente de la FEL; Ezequiel Martínez, su Director; Alejo Ávila, protesorero de la FE; la embajadora María Gabriela Quinteros y Ana María Cabanellas, Representante Internacional de la FEL

“Como habrán leído, anticipamos que aquí, en Guadalajara, íbamos a hacer un anuncio importante”, comenzó diciendo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, en la gran Feria del Libro, la mayor del mundo hispanohablante, en la ciudad mexicana.

“La edición 50 de la Feria de Buenos Aires será posiblemente la más grande e importante de la historia de la Feria”, agregó Rainone y aseguró que el equipo trabaja con “muchísima dedicación para que sea una edición memorable para todos”. La cita tendrá lugar del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 en el Predio Ferial de La Rural, mientras que las Jornadas Profesionales se desarrollarán del 21 al 23 de abril.

Más de 200 personas, entre editores, libreros y gestores culturales, se congregaron en el stand argentino de la Feria de Guadalajara para conocer las novedades que marcarán el medio siglo de este evento literario. El acto, celebrado el martes 2 de diciembre a las 13 horas en el espacio MM7 del Sector Internacional, reunió a figuras clave del ámbito editorial y diplomático, consolidando la proyección internacional de la literatura argentina.

Durante la ceremonia, María Gabriela Quinteros, embajadora argentina en México, agradeció a la Cancillería argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones y la Fundación El Libro por su labor conjunta en la promoción de la literatura nacional en el exterior.

Quinteros destacó el papel de los editores argentinos presentes en México, subrayando “el compromiso cotidiano, la capacidad de innovación y la vocación exportadora” que, según sus palabras, “son el motor que mantiene viva y en movimiento a la industria editorial argentina”.

La diplomática expresó su reconocimiento a quienes viajaron para participar en la FIL Guadalajara y fortalecer el vínculo cultural entre ambos países: “Gracias por haber viajado, por apostar por México y por seguir construyendo este puente que une a nuestras culturas”.

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, y su director general Ezequiel Martínez, junto a María Gabriela Quinteros, embajadora argentina en México

Rainone también mencionó la apertura inminente del registro para estas jornadas y detalló el proceso de renovación que atraviesa la Feria, con un nuevo logo, una página web actualizada y múltiples innovaciones en la programación. Uno de los puntos destacados fue la elección de Perú como País Invitado de Honor.

Además, celebró la presencia peruana y, en tono distendido, anticipó: “No faltarán el pisco y el ceviche para celebrar”. El presidente de la Fundación El Libro también reveló una novedad significativa: por primera vez en su historia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires contará con un fellowship propio.

“Era una deuda pendiente para nosotros y me enorgullece muchísimo poder anunciarlo en este ámbito. Una vez que terminemos de definir los detalles, lo comunicaremos oficialmente, pero hoy ustedes son los primeros en enterarse”.

Foto del stand argentino en la Feria de Guadalajara

La conmemoración del 50º aniversario se articulará en torno a cinco ejes temáticos estratégicos, que incluirán exposiciones, espectáculos musicales, muestras inmersivas y propuestas innovadoras y multidisciplinarias dirigidas a lectores infantiles y juveniles.

Además, la Feria recibirá homenajes de eventos internacionales como Guadalajara, Frankfurt, Madrid, Bogotá, Nueva York, Bologna, así como de festivales literarios como Centroamérica Cuenta, el Hay y el Festival Gabo. La nueva página web de la Feria ya está disponible: allí está la información actualizada sobre la programación y las actividades previstas para esta edición histórica.