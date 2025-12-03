Cultura

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

Así lo dijo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, en un acto realizado en el stand argentino de la Feria de Guadalajara donde se congregaron más de 200 personas, entre editores, libreros y gestores culturales

Guardar
Gabriel Waldhuter, secretario de la
Gabriel Waldhuter, secretario de la Fundación El Libro; Gabriela Pérez, Presidenta del Comité de la Feria Infantil; Christian Rainone, Presidente de la FEL; Ezequiel Martínez, su Director; Alejo Ávila, protesorero de la FE; la embajadora María Gabriela Quinteros y Ana María Cabanellas, Representante Internacional de la FEL

“Como habrán leído, anticipamos que aquí, en Guadalajara, íbamos a hacer un anuncio importante”, comenzó diciendo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, en la gran Feria del Libro, la mayor del mundo hispanohablante, en la ciudad mexicana.

“La edición 50 de la Feria de Buenos Aires será posiblemente la más grande e importante de la historia de la Feria”, agregó Rainone y aseguró que el equipo trabaja con “muchísima dedicación para que sea una edición memorable para todos”. La cita tendrá lugar del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 en el Predio Ferial de La Rural, mientras que las Jornadas Profesionales se desarrollarán del 21 al 23 de abril.

Más de 200 personas, entre editores, libreros y gestores culturales, se congregaron en el stand argentino de la Feria de Guadalajara para conocer las novedades que marcarán el medio siglo de este evento literario. El acto, celebrado el martes 2 de diciembre a las 13 horas en el espacio MM7 del Sector Internacional, reunió a figuras clave del ámbito editorial y diplomático, consolidando la proyección internacional de la literatura argentina.

Más de 200 personas, entre
Más de 200 personas, entre editores, libreros y gestores culturales, se congregaron en el stand argentino de la Feria de Guadalajara

Durante la ceremonia, María Gabriela Quinteros, embajadora argentina en México, agradeció a la Cancillería argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones y la Fundación El Libro por su labor conjunta en la promoción de la literatura nacional en el exterior.

Quinteros destacó el papel de los editores argentinos presentes en México, subrayando “el compromiso cotidiano, la capacidad de innovación y la vocación exportadora” que, según sus palabras, “son el motor que mantiene viva y en movimiento a la industria editorial argentina”.

La diplomática expresó su reconocimiento a quienes viajaron para participar en la FIL Guadalajara y fortalecer el vínculo cultural entre ambos países: “Gracias por haber viajado, por apostar por México y por seguir construyendo este puente que une a nuestras culturas”.

Christian Rainone, presidente de la
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, y su director general Ezequiel Martínez, junto a María Gabriela Quinteros, embajadora argentina en México

Rainone también mencionó la apertura inminente del registro para estas jornadas y detalló el proceso de renovación que atraviesa la Feria, con un nuevo logo, una página web actualizada y múltiples innovaciones en la programación. Uno de los puntos destacados fue la elección de Perú como País Invitado de Honor.

Además, celebró la presencia peruana y, en tono distendido, anticipó: “No faltarán el pisco y el ceviche para celebrar”. El presidente de la Fundación El Libro también reveló una novedad significativa: por primera vez en su historia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires contará con un fellowship propio.

“Era una deuda pendiente para nosotros y me enorgullece muchísimo poder anunciarlo en este ámbito. Una vez que terminemos de definir los detalles, lo comunicaremos oficialmente, pero hoy ustedes son los primeros en enterarse”.

Foto del stand argentino en
Foto del stand argentino en la Feria de Guadalajara

La conmemoración del 50º aniversario se articulará en torno a cinco ejes temáticos estratégicos, que incluirán exposiciones, espectáculos musicales, muestras inmersivas y propuestas innovadoras y multidisciplinarias dirigidas a lectores infantiles y juveniles.

Además, la Feria recibirá homenajes de eventos internacionales como Guadalajara, Frankfurt, Madrid, Bogotá, Nueva York, Bologna, así como de festivales literarios como Centroamérica Cuenta, el Hay y el Festival Gabo. La nueva página web de la Feria ya está disponible: allí está la información actualizada sobre la programación y las actividades previstas para esta edición histórica.

Temas Relacionados

Feria del Libro de Buenos AiresFeria Internacional del Libro de Buenos AiresChristian Rainone

Últimas Noticias

Joan Manuel Serrat aseguró que le gustaría morir entre canciones

El reconocido cantautor catalán compartió en la FIL de Guadalajara que la música ha sido su compañera de vida y que anhela ser recordado a través de melodías al destacar el valor emocional de las canciones

Joan Manuel Serrat aseguró que

Los Macocos celebran 40 años con un adiós pleno de humor en el Teatro San Martín

El legendario grupo teatral despide el año y su aniversario con tres funciones especiales de “¡Chau, Macoco!”, una obra que repasa su historia y promete risas, nostalgia y entradas a precios populares

Los Macocos celebran 40 años

Guillermo del Toro recibirá el mayor reconocimiento del British Film Institute

El director, guionista y productor mexicano será homenajeado en Londres por su influencia en el séptimo arte, y se sumará, así, a una lista de leyendas reconocidas por el British Film Institute a lo largo de la historia

Guillermo del Toro recibirá el

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

La icónica pintura dedicada al legendario boxeador será la estrella de la feria, marcando un momento clave para el mercado del arte contemporáneo y despertando el interés de coleccionistas de todo el mundo

Andy Warhol y Muhammad Ali

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

El cineasta estadounidense realizó un ranking de sus filmes favoritos en el podcast del novelista Bret Easton Ellis

Quentin Tarantino eligió las mejores
DEPORTES
Diego Latorre contó detalles inéditos

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

TELESHOW
Lali Espósito presenta su documental:

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional

La OMS rechazó el pedido de Bolivia y mantiene la hoja de coca como una sustancia “peligrosa”