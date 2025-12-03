Cultura

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

La reciente preferencia por obras históricas en subastas millonarias revela una búsqueda de solidez y autenticidad frente a la volatilidad del arte ultracontemporáneo y la saturación digital

Guardar
La venta récord del Retrato
La venta récord del Retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt en Sotheby’s confirma el renovado interés por el arte antiguo en el mercado global (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

La semana pasada en Sotheby’s, en Nueva York, los rumores sobre una recuperación del mercado del arte parecieron confirmarse. Tras una guerra de ofertas de 20 minutos entre seis postores, el Retrato de Elisabeth Lederer (1914–1916) de Gustav Klimt se vendió por 236,4 millones de dólares, incluyendo comisiones, convirtiéndose en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en subasta. Oliver Barker, el subastador vestido de esmoquin, apenas tuvo oportunidad de felicitar al comprador anónimo que pujaba por teléfono antes de que la sala estallara en aplausos.

Si el mercado está saliendo ahora de su letargo, es gracias a un renovado interés por el arte antiguo. Crece la confianza en que el valor de los artistas históricos es más sólido que el generado por el auge del arte “ultracontemporáneo” que comenzó durante la pandemia de Covid-19 y se desvaneció un par de años después. Muchas obras de artistas jóvenes que entonces superaron ampliamente las expectativas en el mercado secundario, a veces vendiéndose por cifras de siete dígitos, desde entonces no han logrado revenderse en subasta. Así, lo nuevo está fuera de moda, y lo antiguo vuelve a ser cool.

La venta principal de la feria de arte Frieze de Londres en octubre fue una discreta pintura de Gabriele Münter de 1909, vendida por Hauser & Wirth por cerca de 3 millones de dólares; en París, la Galería Gagosian dejó de lado la habitual regla de Art Basel de exhibir solo arte del siglo XX en adelante, mostrando una obra de Rubens del siglo XVII. (El precio de esta última no se reveló, pero quizá rondaba los 7,1 millones de dólares por los que se vendió la pintura en Sotheby’s en 2020).

Galerías y ferias internacionales, como
Galerías y ferias internacionales, como Frieze y Art Basel, apuestan por exhibir y vender piezas de artistas clásicos (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

En Londres, una oleada de nuevas galerías está atendiendo esta demanda de obras antiguas. Mattias Vendelmans, un marchante especializado en finales del siglo XIX y principios del XX, abrió este año un espacio permanente en Bloomsbury. Afirma que sus clientes —incluido el filántropo y propietario de museo Christian Levett, quien recientemente compró una pintura de Dora Maar de 1945 en la galería— coleccionan por las razones correctas: “más basadas en el arte y no tanto en el retorno de la inversión a cinco años”.

La mentalidad especulativa que ha llevado a los coleccionistas a pagar de más por obras de artistas jóvenes (con la esperanza de que sus carreras —y precios— despeguen pronto) no se aplica fácilmente al arte histórico. Vendelmans vendió recientemente un hipnótico retrato andrógino de la artista belga Alice Frey por solo 5.500 libras esterlinas (7.249 dólares). Los precios documentados de las pinturas de Maar en los últimos 10 años rara vez superaron los 20.000 dólares.

Los coleccionistas de esta categoría pueden “construir algo maravilloso basado en la erudición —obras realmente importantes— por solo un par de miles de libras”, dice Vendelmans, y añade: “es una locura que no haya más gente coleccionando de esa manera”.

El mercado del arte experimenta
El mercado del arte experimenta una recuperación impulsada por nuevas preferencias (Foto: REUTERS/Lam Yik)

El asesor de arte radicado en Londres Daniel Malarkey ha notado un marcado aumento del interés por las obras antiguas. Cada vez más, atiende solicitudes de pinturas de nombres de principios del siglo XX como Gwen John y miembros del Grupo Bloomsbury. También está comprando pinturas de contemporáneos del pintor danés Vilhelm Hammershøi, nacido en 1864, que considera infravalorados. “No quiero dar todos los nombres”, añade.

Malarkey interpreta este cambio de gusto como una reacción contra la saturación actual de imágenes generadas digitalmente. En una época en la que se pueden crear imágenes bonitas con solo pulsar un botón, los coleccionistas buscan arte inconfundiblemente humano, con todas sus imperfecciones. “Hay un interés real por algo auténtico, donde puedes ver un pelo de caballo del pincel en la pintura, la craqueladura, el empaste”, dice. “La versión retocada, tipo FaceApp, del mundo no resulta sofisticada ni deseable”.

Malarkey también trabaja con artistas vivos como Anna Calleja y Celia Paul, pero los considera contrapartes de esos nombres antiguos. Él y otros observan una creciente categoría de compradores que construyen colecciones que conectan a artistas vivos con sus antecedentes históricos. “Su trabajo no es tan pulido, brillante, colorido ni ultracontemporáneo en cuanto a superficie y estética”, afirma.

Los coleccionistas valoran la autenticidad
Los coleccionistas valoran la autenticidad y la historia de las obras antiguas, alejándose de la especulación y la estética digitalizada (Foto: archivo REUTERS/Yves Herman)

En Mayfair, algunas de las exposiciones más exitosas del último año en la mega-galería David Zwirner han sido de artistas contemporáneos con sensibilidad clásica, como Michaël Borremans y Victor Man. James Green, director sénior, da fe del aumento del coleccionismo cruzado entre categorías. En 2018, Zwirner organizó una exposición en Nueva York que reunía a artistas contemporáneos con obras de los últimos seis siglos de historia del arte. “Probablemente fue un poco adelantada a su tiempo respecto a lo que está ocurriendo ahora”, dice Green.

Los museos, que programan con años de antelación y tienen sus propios mandatos históricos, no suelen seguir las tendencias del mercado. Sin embargo, algunas grandes instituciones están ampliando su enfoque para reflejar el creciente apetito por ver lo antiguo junto a lo nuevo. Tanto el Louvre de París, que en noviembre adquirió su primera obra de una artista contemporánea, Marlene Dumas, como la National Gallery de Londres, que en septiembre levantó su prohibición de exhibir obras pintadas antes de 1900, han señalado futuras incursiones para destacar las conexiones entre el arte del pasado y el presente.

Interval, una nueva galería en el barrio de Clerkenwell, en Londres, dirigida por el dúo padre e hijo David y Jacob Gryn, ha construido su programa en torno a trazar líneas históricas del arte, mostrando artistas contemporáneos junto a una amplia gama de obras antiguas consignadas por otros marchantes. Recientemente, me cuenta el mayor de los Gryn, vendieron una pintura digital de 2025 de Petra Cortright y una página de manuscrito del siglo XV del Maestro del Antifonario de Budapest a la misma pareja, que hasta entonces solo había comprado arte contemporáneo.

El arte con linaje histórico
El arte con linaje histórico ofrece mayor estabilidad de valor frente a la volatilidad del mercado ultracontemporáneo (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Para el pintor contemporáneo Glenn Brown, detectar similitudes entre artistas contemporáneos e históricos es algo natural. Lo hace en su propia obra, que hace referencia a innumerables artistas; en su museo privado, The Brown Collection, donde cuelga sus pinturas en diálogo con esos artistas; y, más recientemente, en Frieze Masters, donde comisarió un stand para Gagosian usando el mismo enfoque. “No importa si es figurativo o abstracto, hecho en el siglo XVII o en la actualidad”, dice, “ese sentido de la composición se mantiene bastante constante”.

A diferencia de muchos de los artistas cuyos mercados sufrieron con el auge ultracontemporáneo —como María Berrío, cuya pintura mixta con pedrería The Lovers 2, de 2015, se vendió en subasta por 9.930.000 dólares hongkoneses (1.276.000 dólares) en 2022, pero solo por 274.999 dólares menos de dos años después—, los que prosperan hoy tienden a formar parte de estas genealogías claramente visibles que se remontan siglos atrás y están bien documentadas en museos. Tales linajes no garantizan el mercado de un artista, pero sugieren una fuente de valor más estable que los colores típicamente brillantes de la obra ultracontemporánea.

En Zwirner, Green se entusiasma con que los visitantes puedan ver una exposición de nuevas pinturas y, a la vuelta de la esquina, ir a la National Gallery para ver sus referentes históricos. Tampoco es algo negativo para los mercados de los artistas.

Fuente: The Washington Post

Temas Relacionados

Subasta de arteMercado del arteArte contemporáneoArte clásicoArteUltimas noticias América

Últimas Noticias

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

Así lo dijo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, en un acto realizado en el stand argentino de la Feria de Guadalajara donde se congregaron más de 200 personas, entre editores, libreros y gestores culturales

“La edición número 50 de

Joan Manuel Serrat aseguró que le gustaría morir entre canciones

El reconocido cantautor catalán compartió en la FIL de Guadalajara que la música ha sido su compañera de vida y que anhela ser recordado a través de melodías al destacar el valor emocional de las canciones

Joan Manuel Serrat aseguró que

Los Macocos celebran 40 años con un adiós pleno de humor en el Teatro San Martín

El legendario grupo teatral despide el año y su aniversario con tres funciones especiales de “¡Chau, Macoco!”, una obra que repasa su historia y promete risas, nostalgia y entradas a precios populares

Los Macocos celebran 40 años

Guillermo del Toro recibirá el mayor reconocimiento del British Film Institute

El director, guionista y productor mexicano será homenajeado en Londres por su influencia en el séptimo arte, y se sumará, así, a una lista de leyendas reconocidas por el British Film Institute a lo largo de la historia

Guillermo del Toro recibirá el

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

La icónica pintura dedicada al legendario boxeador será la estrella de la feria, marcando un momento clave para el mercado del arte contemporáneo y despertando el interés de coleccionistas de todo el mundo

Andy Warhol y Muhammad Ali
DEPORTES
FIFA dio a conocer a

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

TELESHOW
Lali Espósito presenta su documental:

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

“La edición número 50 de

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional