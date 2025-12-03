Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

El regreso de un ícono del arte contemporáneo al centro de la escena comercial marca un momento de renovado optimismo en el mercado internacional. Una pintura de Andy Warhol dedicada a Muhammad Ali, valorada en USD 18 millones, será la pieza estelar en el stand de Lévy Gorvy Dayan durante la feria Art Basel Miami Beach, en el mismo recinto donde el legendario boxeador, entonces conocido como Cassius Clay, conquistó el título mundial de los pesos pesados en 1964.

El clima en el mercado del arte muestra señales de recuperación tras tres años de contracción. Según Artnet Price Database, la semana de subastas en Nueva York el mes pasado alcanzó los USD 2.200 millones, y la edición de Art Basel en París en octubre también resultó alentadora para los galeristas.

Ahora, las expectativas se centran en que ese impulso se traslade a la principal feria de arte contemporáneo de Estados Unidos, que abre sus puertas a los coleccionistas VIP con la participación de 284 galerías provenientes de 43 países.

Brett Gorvy, socio de Lévy Gorvy Dayan, explicó a Artnet la decisión de presentar la obra de Warhol en Miami: “Esta es una demostración de nuestra confianza en la marca Art Basel Miami Beach y en la recuperación del mercado”.

Gorvy subrayó que los coleccionistas buscan piezas excepcionales: “Hay una huida hacia la calidad. Tenemos varios coleccionistas interesados en obras muy específicas. Deben ser lo mejor de lo mejor. No puede ser algo de segunda categoría”.

La obra en cuestión, titulada Muhammad Ali (1977), es un acrílico y serigrafía sobre lienzo de ciento dos centímetros cuadrados, que según Gorvy representa el tipo de pieza que demanda el mercado actual. El propietario actual adquirió la pintura en 2021 en una subasta de Christie’s en Nueva York por USD 18,1 millones, superando ampliamente la estimación previa de entre USD 4,5 millones y USD 6,5 millones.

Una década antes, en 2011, la misma obra se ofreció como parte de un conjunto de diez retratos de deportistas realizados por Warhol, procedentes de la colección de Richard L. Weisman. En esa ocasión, el grupo completo alcanzó los USD 5,7 millones.

La génesis de la serie de retratos de atletas de 1977 a 1979 surgió por iniciativa de Weisman, quien propuso a Warhol evolucionar sus célebres retratos de figuras como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Marlon Brando realizados en los años sesenta.

De la serie de Marylin Monroe (EFE/Fernando Salcines)

Según Christie’s, Weisman seleccionó personalmente a los deportistas, entre los que se encontraban Kareem Abdul-Jabbar, Chris Evert y O.J. Simpson. El catálogo de la casa de subastas recoge una declaración de Weisman: “Andy realmente no distinguía entre una pelota de fútbol y una de golf”.

Warhol produjo ocho conjuntos de los diez retratos, todos con las mismas imágenes y dimensiones, pero diferenciados por aspectos formales como la paleta cromática y la aplicación de la pintura. Gorvy destacó que la versión que se exhibirá en Miami es la más sobresaliente de todas, gracias a su fondo púrpura real y los acentos en amarillo y azul que resaltan los puños de Ali. Además, la pintura lleva la firma autógrafa del boxeador en el reverso, un detalle que refuerza su singularidad.

El mercado ha valorado de manera desigual los retratos de otros atletas de la serie, que suelen venderse por menos de USD 1 millón, según Gorvy. En contraste, las obras dedicadas a Ali han alcanzado cifras notables: USD 10 millones en 2019, USD 6,45 millones en 2020 y USD 18,1 millones en la venta de 2021 correspondiente a la pieza que ahora se presenta en Miami.

Warhol

El segmento de Warhol en las subastas experimentó una fuerte caída desde su máximo en 2014, cuando se vendieron obras por USD 653,6 millones, hasta los USD 95 millones registrados el año pasado, de acuerdo con Artnet Price Database. No obstante, Gorvy señaló a Artnet que varias series del artista pop han superado las expectativas en los últimos años, como sus flores, que han llegado a superar los USD 30 millones. En 2022, su Shot Sage Blue Marilyn (1964) estableció un récord al venderse por USD 195 millones.

El mes pasado, un retrato de Brigitte Bardot de la década de 1970 se vendió por USD 16,7 millones a través de la plataforma de subastas Fair Warning, superando la estimación máxima previa de USD 12 millones y convirtiéndose en la obra de Warhol mejor cotizada en lo que va del año.

Gorvy afirmó a Artnet que la competencia de cuatro postores por la obra de Bardot, todos pujando por encima de los USD 10 millones, fue determinante para considerar que el momento era propicio para presentar el retrato de Muhammad Ali. “Eso también nos animó a aprovechar Miami como escenario”, concluyó Gorvy.