La Feria del Libro de Guadalajara homenajeó a Carmen Balcells, la “mama grande” del boom latinoamericano

Reconocidos autores y editores recordaron la trayectoria de la agente que impulsó a grandes nombres de la literatura regional y transformó la relación entre creadores y editoriales en el mundo hispano

La Feria Internacional del Libro
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara homenajea a Carmen Balcells, la agente literaria más influyente del siglo XX en lengua española. En la foto, Xavi Ayén

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha rendido homenaje a la desaparecida agente literaria Carmen Balcells en una sesión multitudinaria en la que han participado el escritor Eduardo Mendoza, la académica y autora Carme Riera, el editor José Calafell y el periodista Xavi Ayén.

Previamente al debate, Balcells ha sido presentada como “la agente literaria más influyente del siglo XX, sobre todo en lengua española”, que defendió a los autores frente a los editores en una época en que firmaban contratos a perpetuidad.

Su influencia se extendió hacia América Latina y el resto del mundo, y logró que “el éxito comercial fuera de la mano de la calidad literaria”.

En su catálogo de autores representados, figuraban seis premios nobel, entre ellos, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Vargas Llosa, además de otros autores latinoamericanos, como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso o Alfredo Bryce Echenique o los españoles Mendoza, Manuel Vázquez Montalbán y Juan Marsé.

El director de Planeta México, José Calafell, que se enfrentó “temeroso” con 38 años por primera vez a la todopoderosa agente, ha revelado que en ese encuentro hablaron de alfombras viendo las que tenía en su agencia.

Carmen Balcells defendió los derechos
Carmen Balcells defendió los derechos de los autores frente a contratos editoriales abusivos y revolucionó la industria literaria, señalaron los disertantes

“Le dije que quería comprar una alfombra en Marruecos y me dio el consejo de ‘nunca pagues más de la mitad del precio que te pidan’, y a la vuelta del viaje me preguntó si había comprado alfombras y le respondí que ni compré ni pagué lo que me pidieron porque era muy malo regateando. ‘Eres un inútil, Calafell, me has decepcionado’, me lanzó”.

La profesionalización de los escritores

Para el periodista Xavi Ayén, autor de un libro sobre el boom, Balcells “con su trabajo consiguió que se profesionalizara el oficio de escritor” y, además, “entendió su relación con los autores como parte de una familia y no como una relación meramente mercantil”.

“A mí me cambió la vida cuando me pidió representarme, seguramente porque necesitaba autores en lengua catalana”, ha confesado Riera, que gracias a ella consiguió que le pagarán los editores en sus inicios.

Eduardo Mendoza piensa que “el gran mérito de Carmen Balcells fue incrementar el mercado potencial de los libros en un momento en el que aparecieron una serie de escritores que iban a cambiar el concepto de la literatura en lengua española”.

A su juicio, los editores también entendieron ese cambio, y el papel de Balcells fue “organizar el cambio hacia ese enfoque empresarial”, y además “no solo apoyó a los escritores, sino también a algunos editores, mientras otros siguieron con la picaresca, curiosamente estos están ahora en el Grupo Planeta”, ha ironizado.

El catálogo de Balcells incluyó
El catálogo de Balcells incluyó a seis premios Nobel y figuras clave del boom latinoamericano. En esta imagen de archivo, la agente literaria posa sonriente con García Márquez, Jorge Edwards, Vargas Llosa, José Donoso y el guionista español Ricardo Muñoz Suay

Frente a la idea de una Carmen Balcells demasiado intrusiva en la vida privada de sus representados, Mendoza no piensa que fuera abusivo, “era también una amiga y opinaba sobre los escritores, y nosotros, sobre ella”.

Calafell ha remarcado que muchos de los logros de Balcells en favor de los autores no figuran hoy en los contratos con editoriales estadounidenses o inglesas.

En la conversación se ha hablado del gran sueño de Balcells de contar en Barcelona con un edificio emblemático, bautizado como Latinitatis Patria, donde se podría consultar los archivos de los escritores.

“Fue una de las espinas que tenía clavada de no haber podido crear ese museo-archivo”, apunta Ayén, quien lamenta que ahora “para consultar los papeles y manuscritos de los autores del boom se tenga que ir a Iowa, Princeton o Texas”.

El propio archivo de Carmen Balcells se encuentra ahora en Madrid en el Archivo General de la Administración, pero ello no quiere decir que algún día pueda estar en Barcelona, ha repuesto Ayén.

En relación con el mecanismo de la “torna”, por el que la agente literaria “colocaba” la obra de un autor célebre junto a la de una promesa, Riera ha recordado que “el primer libro de Isabel Allende fue una torna de un libro de Graham Greene”.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Francisco Guasco, Europa Press y archivo.

