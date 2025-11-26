La magia de Wallace y Gromit se desvela en el Museo V&A de Londres

La exposición sobre el estudio creador de "Wallace & Gromit" revela los secretos de la animación stop-motion

El universo de la animación en stop-motion británica se prepara para abrir sus puertas al público con una exposición inédita en el Young V&A de Londres, donde los visitantes podrán descubrir los secretos detrás de los icónicos personajes y escenas creados por Aardman studios. La muestra, titulada Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends, ofrecerá desde febrero de 2026 una mirada profunda al proceso creativo que ha dado vida a figuras como Morph, Shaun el cordero y el dúo inseparable de Wallace y Gromit.

La exposición reunirá ciento cincuenta piezas, entre las que destacan decorados originales y storyboards, como el del célebre escape en tren de Wallace & Gromit: The Wrong Trousers. Según Alex Newson, curador jefe del Young V&A, el objetivo es desmitificar la animación y acercar su técnica a las nuevas generaciones. Newson explicó que, aunque la animación de Aardman requiere un nivel extraordinario de destreza y técnica, se trata de un arte accesible: “Hay una cantidad fenomenal de habilidad y técnica en la forma en que Aardman hace animaciones. Pero, por otro lado, es una forma de arte increíblemente accesible. De hecho, cualquiera puede hacer una animación en stop-motion en su casa con un equipo muy básico”, dijo Newson.

La exhibición destaca la técnica accesible y la destreza detrás de personajes icónicos como Wallace y Gromit

Entre los elementos más esperados de la muestra se encuentra la recreación del interior y exterior del submarino utilizado por el villano Feathers McGraw en Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas, la más reciente entrega de la saga Wallace & Gromit, que cosechó elogios de la crítica y altos índices de audiencia. Newson destacó la originalidad de las secuencias de acción de Aardman: “No creo que se hubiera filmado antes una secuencia en stop-motion como esa. Ver cómo la planificaron en la etapa de storyboard antes de cualquier filmación o modelado moderno es realmente encantador”, afirmó al mismo medio.

El Young V&A llevaba años intentando concretar una exposición dedicada a Aardman, incluso antes de la pandemia de Covid-19. Aunque consideró albergar la muestra itinerante The Art of Aardman en 2023, la institución, que fue renovada recientemente y recibió el título de museo del año en 2024, optó por desarrollar una propuesta más adaptada a su público infantil.

Wallace y Gromit, creados por Nick Park, se convirtieron en los personajes más emblemáticos del estudio Aardman

La exposición será uno de los ejes de las celebraciones por el quincuagésimo aniversario de Aardman, que se extenderán a lo largo de 2026. Fundada por Peter Lord y David Sproxton cuando aún eran estudiantes, la compañía comenzó sus andanzas en la animación sobre mesas de cocina y se transformó en la mayor productora de animación del Reino Unido, consolidándose como uno de los nombres más reconocidos del cine británico.

Entre las primeras creaciones del estudio figura Morph, personaje de stop-motion que debutó en el popular programa infantil Take Hart. Aardman también participó en la realización de elementos del videoclip Sledgehammer de Peter Gabriel y produjo varios anuncios publicitarios en la década de 1990, tras el éxito de Creature Comforts, su primera obra galardonada con un Oscar en 1991.

El salto a la fama internacional llegó en 1989, cuando Nick Park dirigió Wallace & Gromit: un gran día de paseo, la película que presentó al inventor obsesionado con el queso, Wallace, y a su leal perro, Gromit, al gran público. Desde entonces, el dúo ha protagonizado cuatro cortometrajes y dos largometrajes, convirtiéndose en los personajes más emblemáticos del estudio. Aardman ha obtenido cuatro Oscar y ha expandido su universo a los videojuegos.

El público podrá explorar 150 piezas originales, incluidos decorados y storyboards de Aardman studios

En una entrevista concedida en 2009, Park atribuyó la perdurabilidad de Wallace y Gromit a su carácter marcadamente británico: “El hecho de que estén hechos de plastilina permite que sus rostros transmitan emociones de forma muy sutil”, declaró Park. “Gromit expresa mucho simplemente alzar una ceja sardónica”.

En 2018, Lord y Sproxton transfirieron el setenta y cinco por ciento de la empresa a sus ciento cuarenta empleados, con el propósito de “proteger la independencia” del estudio. Los trabajadores mantienen la mayoría accionarial a través de un fideicomiso, siguiendo un modelo similar al de la sociedad John Lewis. Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends estará abierta al público desde el 12 de febrero hasta el 15 de noviembre de 2026.

