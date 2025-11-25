Comienza el FICER: 6 días de cine, foros y estrenos internacionales en la capital de Entre Ríos

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) inicia su 7ª edición en Paraná con seis días de películas, encuentros y actividades gratuitas

En Paraná hay olor a FICER. Es como una pequeña electricidad que se siente en las veredas, es una sensación de que algo está por suceder. Ese rumor se volverá público este martes 25 de noviembre cuando arranque la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Serán seis días -hasta el domingo 30- de películas, encuentros y actividades con entrada libre y gratuita en una ciudad que se propone recolectar miradas.

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), el 7º FICER trae consigo una programación que combina películas internacionales, cine regional y un nuevo énfasis en la industria local: la inauguración del FICER Forum, destinado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo.

La película de apertura será El mensaje, dirigida por Iván Fund (ganadora del Oso de Plata del Jurado en el Festival de Berlín 2025), que cuenta con las actuaciones de Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato. Una obra filmada en la provincia de Entre Ríos que recorre la ciudad de Crespo y alrededores.

Para la clausura está programada Un cabo suelto, película del actor y director uruguayo Daniel Hendler, que con Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia y en su recorrido fílmico también muestra paisajes entrerrianos.

La película de apertura, 'El mensaje' de Iván Fund, ganadora en Berlín, destaca la producción audiovisual de Entre Ríos

El FICER mantiene dos secciones competitivas: Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos. A esas competencias se suman panoramas regionales, una sección internacional, actividades especiales, mesas debate, presentaciones de libros, talleres destinados a la infancia, la juventud y el público adulto, además de música en vivo e invitados destacados. Entre las secciones señaladas en la programación aparecen el Premio Ojo Pez, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y el Foco Agüero, dedicado este año al documentalista chileno Ignacio Agüero.

Los espacios donde se verán las películas y se desarrollarán las actividades en Paraná serán varios y simbólicos: el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina; la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); el Cine Círculo y Cine Las Tipas.

Un festival que se expande

Lo que comenzó como una apuesta provincial hoy muestra una musculatura que se fortalece año a año. Esta diversificación, lejos de ser un capricho, obedece a un objetivo claro: llegar a más gente.

Eduardo Crespo, director artístico del festival, lo resume con sencillez: “El público del FICER responde llenando las salas, y eso nos sorprende año a año, entonces dijimos ‘bueno, apostemos a abrir el festival un poco más a la ciudad, a una sala histórica como el Cine Círculo, para llegar a otros públicos’“.

"Un cabo suelto", de Daniel Hendler, cerrará el FICER

El movimiento responde a la intuición de que el verano tiene sus propios ritmos y que incluso un gesto mínimo -como programar funciones a las tres de la tarde en una ciudad donde la siesta es tradición- puede abrir nuevas puertas. “Es un lindo horario para el verano, para meterse en una sala acondicionada y ver una película a las tres de la tarde. Es un horario atípico en festivales, pero va a haber películas desde las tres y después por la tarde y noche”, explica Crespo.

Camino al FICER: una estrategia de largo aliento

A decir verdad, el FICER no empezará con la ceremonia de apertura prevista a las 19 horas del martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). El Festival empezó mucho antes, porque este año existió un programa previo, Camino al FICER, pensado para que el público se familiarice con los espacios y la propuesta.

“Durante el FICER es muy poco el tiempo y la gente por ahí no llega a enterarse. Pensamos que un Camino al FICER reforzaría que el público entienda qué tipo de películas se pasan y que va a haber un festival de cine, cuenta el director artístico. Esa iniciativa se complementó con Temporada de Rescate, un proyecto que recorrió localidades entrerrianas preservando archivos y proyectando materiales rescatados por la Cinemateca. Fue una manera de expandir la identidad del festival durante todo el año, de sacar el cine de las salas y llevarlo a los caminos.

El año pasado, el FICER incorporó Correntada del Cine Argentino, una sección pensada para obras nacionales que hoy tienen dificultades de exhibición. El propósito es tan simple como contundente: que películas valiosas lleguen al público. “Nos interesaba mostrar la calidad y la diversidad del cine argentino en el presente y dar un espacio a películas que no encuentran dónde exhibirse”, dice Eduardo Crespo.

El FICER 2025 inaugura el FICER Forum, un espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo de la región

Esa cercanía entre público y realizadores -una marca registrada del festival- es también parte del espíritu de la sección. Que las películas provoquen conversación, que los encuentros dejen huella.

FICER Forum: un nuevo horizonte para la industria

Uno de los anuncios más importantes de esta edición es la creación del FICER Forum, un espacio para proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Está dirigido a realizadoras/es de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, y busca fomentar la producción audiovisual regional. Más de 75 proyectos se presentaron en la convocatoria; 12 fueron seleccionados y participarán de mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Además, otros 14 proyectos invitados recibirán servicios profesionales.

Las actividades del Forum se desarrollarán durante las primeras tres jornadas del festival y forman parte de una política más amplia del IAAER, conducido por el director Maximiliano Schonfeld. Allí aparece el nuevo pulso de la gestión: “Nos interesaba construir lo que hubiéramos necesitado cuando empezamos a filmar: una gestión con escucha, un instituto de puertas abiertas”, afirma. “No me interesa una estructura que solo se mueva en lo administrativo: para los cineastas debe ser un lugar de encuentro, de comunidad, de preguntas”.

Schonfeld también destaca que este año la provincia alcanzó un hito largamente esperado: “Lanzamos por primera vez un programa de fomento con distintas líneas; para Entre Ríos eso es un antes y un después”. Y vincula ese impulso con lo que sucede en el festival: “El FICER profundiza su encuentro con otras artes, ofrece un cine que no se ve en las salas comerciales y permite que el público acceda de manera gratuita a nuevas narrativas”.

El FICER mantiene competencias de largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, junto a secciones internacionales y regionales

En ese marco, el rol de la Cinemateca también cobra relieve: “La inauguración del espacio físico -inaugurado el pasado jueves- abre un trabajo enorme por delante”, señala el realizador.

En un contexto complejo para el cine nacional, con un INCAA cada vez más debilitado y ausente, Schonfeld remarca la necesidad de defender las políticas culturales provinciales: “es vital sostener espacios de exhibición y circulación de cultura. Generan comunidad, sensibilidad y humanidad. Son lugares donde se dan los debates y tensiones que una sociedad necesita”.

La mirada es clara: sin políticas públicas activas, los festivales pierden su capacidad de encuentro, y las comunidades, su acceso a la diversidad cultural.

Invitados de lujo y estrenos internacionales

Una de las presencias más destacadas de esta 7.ª edición del FICER es la del documentalista chileno Ignacio Agüero. Para Crespo, su llegada es un hito. “La visita de Ignacio Agüero es uno de los puntos fuertes de la séptima edición. Es un honor tener a uno de los directores más interesantes e influyentes del cine contemporáneo.”

El FICER se consolida como un espacio de encuentro cultural, promoviendo la diversidad y el debate en la comunidad de Paraná

El festival contará también con estrenos internacionales: Con Hassan en Gaza, del palestino Kamal al-Jafari; y Criaturas de la mente, del brasileño Marcelo Gómez. Además, tendrá un estreno mundial en competencia: Museo de la Subversión, de Francisco de Eufemia.

Estos gestos, que serían excepcionales en cualquier otro contexto, revelan el crecimiento del FICER. Crespo lo define con una mezcla de orgullo y despedida, ya que esta será su última edición como director artístico: “Este tipo de eventos nos hace dar cuenta del crecimiento que ha tenido el festival y cómo se ha consolidado. Para mí, haber dirigido el festival es un sueño cumplido.”

Paraná se prepara para entrar en modo FICER. El cine llega, como siempre, buscando compañía. El festival, en definitiva, se plantea como una operación de tejido: abrir pantallas, tender puentes y celebrar el cine como forma de encuentro entre historias, territorios y generaciones.

Toda la programación disponible en ficer.com.ar.

Fuente y fotos: prensa FICER.