Cultura

La Noche de las Librerías 2025 llega recargada y se expande por los barrios de Buenos Aires

El sábado 22 desde las 18, Corrientes entre Callao y Cerrito será sede central del evento literario que este año incorpora circuitos en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Almagro, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers

Guardar
El evento literario extiende su
El evento literario extiende su recorrido tradicional de la avenida Corrientes a barrios como Palermo, Villa Crespo y San Telmo

La 15ª edición de La Noche de las Librerías se desarrollará el sábado 22 de noviembre entre las 18 y la 1 en la ciudad de Buenos Aires, con una programación que abarca más de 70 espacios y la incorporación de circuitos en nuevos barrios. El evento expandirá su recorrido tradicional de la avenida Corrientes y sumará propuestas en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Almagro, Chacarita, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers.

La convocatoria busca consolidar un encuentro entre el público lector, los autores y los libreros, e involucrará actividades como presentaciones, lecturas, firmas de ejemplares, debates y propuestas especialmente destinadas a familias, jóvenes y estudiantes. Los locales adheridos mantendrán sus puertas abiertas y exhibirán mesas al aire libre para facilitar el acceso a sus títulos. La edición 2025 ofrecerá, además, descuentos y beneficios tanto en librerías como en comercios gastronómicos de la zona, y contará con nuevos métodos de pago a través de instituciones bancarias.

El eje central del evento en Av. Corrientes + peatonal Lavalle incluirá seis escenarios distintos y tarimas para charlas, debates y presentaciones que reunirán a personalidades del mundo editorial. A lo largo de ese corredor se sumarán más de 20 librerías con mesas en la vereda, descuentos especiales y actividades nocturnas para diversos públicos. Los espacios principales serán el Escenario Principal; el Escenario Urgente, para libros de periodistas, investigaciones y los medios; el Escenario Novela Romántica; el Escenario Poesía en la Ciudad, con lecturas y performances; el Escenario Artes Gráficas, con propuestas participativas; y el Escenario Escrituras, para charlas y debates.

También funcionarán el Espacio Infancias y Familias —con talleres y muestras dirigidos a niños y jóvenes—, el Espacio Biblio Digital dedicado a la promoción de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges, ebooks y audiolibros, y el Espacio Audiorama, con relatos y adelantos literarios en formato sonoro. En los nuevos barrios sumados al circuito, cada librería organizará actividades nocturnas para facilitar el acceso al público de distintas zonas. La programación busca incentivar la ilustración, la poesía y la escritura con presencia de historieta, novela gráfica y libros ilustrados.

La Noche de las Librerías
La Noche de las Librerías 2025 reúne a lectores, autores y libreros en más de 70 espacios de Buenos Aires

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, destacó que La Noche de las Librerías se integra al calendario de festivales como LITERAL, Festival Urgente y Semana Negra BA.

Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, por su parte, remarcó la ampliación hacia nuevos barrios y el protagonismo del corredor Corrientes, tradicional epicentro del evento.

La jornada implica el corte de Avenida Corrientes entre Callao y Cerrito, desde las 18 del sábado 22 hasta las 3 del domingo 23, permitido el tránsito por las intersecciones. Los circuitos barriales no incluyen cortes de calles.

[Fotos: prensa Cultura CABA; Gustavo Gavotti/archivo Infobae]

Temas Relacionados

La Noche de las LibreríasCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Martin Caparrós publica una novela dedicada a su ciudad de origen, Buenos Aires: un retrato polifónico sobre una urbe en perpetua transformación

El escritor compone una metáfora de su país a través de la radiografía bella y sinfónica de la capital argentina

Martin Caparrós publica una novela

Una escritora en la Academia de Ciencias: María Rosa Lojo y su discurso sobre el país imaginado

La autora pasó a formar parte de la institución interdisciplinaria. En sus palabras, cruzó el destino del país con el de los libros que se produjeron en él

Una escritora en la Academia

Otro golpe a la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de “La Gioconda”

Dos famosos tiktokeros belgas lograron burlar la seguridad del museo más famoso del mundo y colgaron un marco con una foto de los dos en la pared

Otro golpe a la seguridad

La venezolana Verónica Jaffé ganó el premio Casa de América de Poesía

La escritora venezolana fue reconocida por su obra ‘Lo animal si poema’, destacada por el jurado por su profundidad intelectual y diálogo con autores contemporáneos, entre 833 poemarios de 35 países

La venezolana Verónica Jaffé ganó

Jornadas Objeto Libro: un encuentro que reúne a historiadores, artistas y editores para repensar el futuro del libro

Expertos de distintas disciplinas se reúnen para explorar el libro como objeto y discurso. Tres días de charlas, exposiciones y actividades abiertas al público en espacios emblemáticos como el MALBA y el Museo de la Cárcova

Jornadas Objeto Libro: un encuentro
DEPORTES
Día clave rumbo al Mundial

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

TELESHOW
La inesperada reacción de Wanda

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

INFOBAE AMÉRICA

El pequeño país de Esuatini

El pequeño país de Esuatini es el primer africano en recibir la vacuna antirretroviral contra el VIH dos veces al año

Mundial 2026 impulsa debate sobre regulación de apuestas en México

“Safaris humanos” en Sarajevo: quiénes y cómo revelaron la macabra trama de los francotiradores que pagaban por asesinar

Una estudiante secuestrada en Nigeria logró escapar y se encuentra a salvo

Denunciaron la desaparición forzada de Octavio Enrique Caldera, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense