La Noche de las Librerías 2025 llega recargada y se expande por los barrios de Buenos Aires

El evento literario extiende su recorrido tradicional de la avenida Corrientes a barrios como Palermo, Villa Crespo y San Telmo

La 15ª edición de La Noche de las Librerías se desarrollará el sábado 22 de noviembre entre las 18 y la 1 en la ciudad de Buenos Aires, con una programación que abarca más de 70 espacios y la incorporación de circuitos en nuevos barrios. El evento expandirá su recorrido tradicional de la avenida Corrientes y sumará propuestas en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Almagro, Chacarita, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers.

La convocatoria busca consolidar un encuentro entre el público lector, los autores y los libreros, e involucrará actividades como presentaciones, lecturas, firmas de ejemplares, debates y propuestas especialmente destinadas a familias, jóvenes y estudiantes. Los locales adheridos mantendrán sus puertas abiertas y exhibirán mesas al aire libre para facilitar el acceso a sus títulos. La edición 2025 ofrecerá, además, descuentos y beneficios tanto en librerías como en comercios gastronómicos de la zona, y contará con nuevos métodos de pago a través de instituciones bancarias.

El eje central del evento en Av. Corrientes + peatonal Lavalle incluirá seis escenarios distintos y tarimas para charlas, debates y presentaciones que reunirán a personalidades del mundo editorial. A lo largo de ese corredor se sumarán más de 20 librerías con mesas en la vereda, descuentos especiales y actividades nocturnas para diversos públicos. Los espacios principales serán el Escenario Principal; el Escenario Urgente, para libros de periodistas, investigaciones y los medios; el Escenario Novela Romántica; el Escenario Poesía en la Ciudad, con lecturas y performances; el Escenario Artes Gráficas, con propuestas participativas; y el Escenario Escrituras, para charlas y debates.

También funcionarán el Espacio Infancias y Familias —con talleres y muestras dirigidos a niños y jóvenes—, el Espacio Biblio Digital dedicado a la promoción de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges, ebooks y audiolibros, y el Espacio Audiorama, con relatos y adelantos literarios en formato sonoro. En los nuevos barrios sumados al circuito, cada librería organizará actividades nocturnas para facilitar el acceso al público de distintas zonas. La programación busca incentivar la ilustración, la poesía y la escritura con presencia de historieta, novela gráfica y libros ilustrados.

La Noche de las Librerías 2025 reúne a lectores, autores y libreros en más de 70 espacios de Buenos Aires

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, destacó que La Noche de las Librerías se integra al calendario de festivales como LITERAL, Festival Urgente y Semana Negra BA.

Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, por su parte, remarcó la ampliación hacia nuevos barrios y el protagonismo del corredor Corrientes, tradicional epicentro del evento.

La jornada implica el corte de Avenida Corrientes entre Callao y Cerrito, desde las 18 del sábado 22 hasta las 3 del domingo 23, permitido el tránsito por las intersecciones. Los circuitos barriales no incluyen cortes de calles.

[Fotos: prensa Cultura CABA; Gustavo Gavotti/archivo Infobae]