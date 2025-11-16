Cultura

El patrimonio de Gene Hackman sale a subasta en Nueva York

La casa Bonhams pondrá a la venta obras de arte, esculturas y premios del actor, incluyendo piezas de Milton Avery y Richard Diebenkorn, además de tres Globos de Oro y objetos personales de alto valor

La obra 'Figure on the Jetty' (1957) del pintor modernista estadounidense Milton Avery (EFE/ Jan Téllez Asensio)

La casa de subastas Bonhams ofertará el próximo miércoles en Nueva York la colección privada del actor Gene Hackman, fallecido este 2025, entre la cual se encuentran 13 obras artísticas, algunas valoradas en cientos de miles de dólares, mientras que también se podrá pujar por tres Globos de Oro y otros elementos de su patrimonio en subastas en línea.

El próximo miércoles 19 de noviembre sale a subasta en Nueva York ‘A Life in Art’, la colección privada del actor estadounidense Gene Hackman (1930-2025), quien murió el pasado febrero en su domicilio de Santa Fe, Nuevo México, solo una semana después de que lo hiciera su esposa, ambos por enfermedades, según confirmaron las autopsias.

De las once pinturas y dos esculturas que saldrán a subasta, la obra “Figure on the Jetty” (1957), del pintor modernista estadounidense Milton Avery, es la joya de la corona del lote, valorada en más de medio millón de dólares.

Bonhams ofertará el próximo miércoles en Nueva York la colección privada del actor Gene Hackman, fallecido este 2025 (EFE/ Bonhams)

Como segunda espada de la puja, la casa de subastas Bonhams ofrece “Green” (1986), del artista Richard Diebenkorn, también con un valor alrededor de los 500.000 dólares, además de dos esculturas del francés Auguste Rodin cotizadas en 150.000 y 70.000 dólares.

Hackman, ganador también de dos Óscars, siempre se mostró muy interesado por el arte, ya fuera de coleccionista de arte moderno o como ilustrador y escultor. Su faceta más destacada fue como retratista.

Más allá de las obras de la puja de Nueva York, Bonhams tiene abierta una subasta en línea desde la semana pasada en la que ofrece, además de autoretratos de Gene Hackman, cuadros, esculturas y fotografías, además de tres de sus cuatro Globos de Oro.

Entre las 13 obras artísticas, algunas valoradas en cientos de miles de dólares, mientras que también se podrá pujar por tres Globos de Oro y otros elementos de su patrimonio en subastas en línea (EFE/ Bonhams)

Uno de ellos es un premio honorífico Cecil B. DeMille que recibió en 2003, mientras que los otros dos corresponden al de mejor actor de reparto de 1993 y el de mejor actor en comedia o musical de 2002 por las películas ‘Unforgiven’ y ‘The Royal Tenenbaums’, respectivamente.

Estos dos últimos, cotizados en unos 4.000 dólares aproximadamente, ya alcanzan más del triple del precio estimado en la pujas en línea, con todavía una semana de margen para que se los lleve el mejor postor.

La casa de subastas especializada en bellas artes y objetos de colección también ofrecerá una segunda subasta en línea entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre con todo tipo de libros anotados de su biblioteca, guiones, carteles y objetos cinematográficos.

La Directora de Colecciones Privadas e Icónicas de Bonhams, Anna Hicks, valora la colección de arte de Hackman como “una gran mezcla de muchos artistas estadounidenses y de mucho estudio del color, lo cual es muy atractivo y muy distinto de coleccionar, y de alguna manera eso se refleja en su propio arte”.

Globos de Oro (REUTERS/Andy Clark/)

“Tenemos artistas como Max Weber, Arthur Dove, Milton Avery y Susan Hurdle, y todos son ejemplos realmente hermosos del color. Sin duda, Hackman estudió mucho ese tema, y las dos esculturas en bronce de Auguste Rodin también muestran cuánto le gustaba la gente y su interés por explorar ese lado de su propia carrera”, añade.

Respecto a las obras de Hackman, Hicks comentó que son “excepcionales” porque !dedicó mucho tiempo a aprender a ser artista" hasta convertirse “en un retratista muy sólido”:

“Realmente se volcó en ello y pudo ver más allá de los ojos de estas personas, logrando demostrar plenamente su talento”, comenta.

En cuanto a las expectativas de los precios que pagarán los compradores, Hick señala que “en una subasta siempre es difícil predecir el valor de una persona, así que creo que veremos resultados excepcionales”.

Fuente: EFE

