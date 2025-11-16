El FNA y el INT lanzan créditos de hasta 50 millones para impulsar el teatro (REUTERS/David W Cerny)

El acceso a financiamiento sin interés para el sector teatral argentino se amplía con la reapertura de la Línea de Préstamos UVA tasa 0% FNA/INT, que permitirá a artistas y trabajadores de las artes escénicas solicitar hasta 50 millones de pesos para impulsar proyectos en cualquier etapa de desarrollo.

La convocatoria, anunciada por el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, está disponible hasta el once de diciembre de 2025, con inscripciones a través de la plataforma digital del FNA.

El programa está dirigido a artistas, autores y trabajadores teatrales, tanto argentinos como extranjeros con residencia legal y dedicación comprobada a la actividad, quienes podrán acceder a créditos desde $1.500.000 hasta el tope de $50.000.000, con plazos de devolución de treinta y seis, cuarenta y ocho o sesenta meses, según el monto solicitado.

Los fondos podrán aplicarse al pago de honorarios de artistas, técnicos y especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La línea de préstamos contempla una amplia gama de destinos posibles para los fondos, abarcando desde la creación, investigación y montaje de espectáculos hasta la compra de pasajes y la producción de giras nacionales e internacionales. También se incluyen la adquisición de equipamiento, capacitaciones, asistencias docentes, así como el diseño, edición y publicación de revistas y libros teatrales en formato impreso o digital.

Además, se prevé el financiamiento para la adecuación de instalaciones que mejoren la accesibilidad, la adquisición, reposición o reconversión de equipamiento, la instalación de sistemas de climatización, la compra o refacción de bienes muebles y los gastos de infraestructura para salas y espacios teatrales.

El reglamento establece que los fondos podrán aplicarse al pago de honorarios de artistas, técnicos y especialistas —como actores, directores, escenógrafos, músicos, vestuaristas y maquilladores—, pero excluye su uso para sueldos mensuales, alquileres de sala, servicios públicos o impuestos, así como para cubrir gastos previos a la solicitud del crédito.