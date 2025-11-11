Rosario se prepara para el segundo Festival Fontanarrosa

Rosario prepara el segundo Festival Fontanarrosa para “comunicarnos de una manera distinta al odio que hoy vemos tanto”

La ciudad de Rosario volverá a rendir homenaje a uno de sus máximos referentes culturales: el segundo Festival Fontanarrosa se celebrará entre el 26 y el 29 de noviembre, según anunció el intendente Pablo Javkin mediante un video difundido durante la Semana del Humor Latinoamericano en Barcelona, en una jornada especialmente dedicada a Roberto Fontanarrosa.

El anuncio, realizado en el marco de la décima edición de la Semana del Humor Latinoamericano organizada por Casa América Cataluña, reunió a destacadas figuras del humor y la cultura, entre ellas Joan Manuel Serrat —amigo cercano de Fontanarrosa— y Tute. El evento incluyó charlas, actividades y performances que celebraron el humor latinoamericano y, en particular, la obra y el legado del recordado escritor, dibujante y humorista rosarino.

Durante su mensaje, Javkin expresó: “El año que viene, en 2026, del 26 al 29 de noviembre, vamos a realizar la segunda edición del Festival Fontanarrosa”. El intendente subrayó la importancia de este encuentro para la vida cultural de la ciudad y añadió: “Queremos que, en nuestra múltiple producción cultural como ciudad, este festival —que honra al Negro, por supuesto— siga honrando también la amistad, el amor, la lucidez, y la idea de comunicarnos de una manera distinta a la agresividad o al odio que hoy vemos tanto”.

Una estatua de "El Negro" en el Bar El Cairo (Leo Galletto)

El jefe comunal también evocó una de las frases más emblemáticas de Fontanarrosa para resaltar la vigencia de su pensamiento: “El Negro siempre decía que el humor es una forma de amor. Y la verdad es que son dos cosas que hoy necesitamos mucho: necesitamos humor, necesitamos amor. Ojalá el mundo aprendiera más de las lecciones de nuestro querido Negro”.

La primera edición del Festival Fontanarrosa tuvo lugar en noviembre de 2024 y contó con la presencia de Serrat, quien viajó a Rosario para celebrar su amistad con el humorista. Ambos comparten una esquina emblemática de la ciudad, Fontanarrosa-Serrat, situada en la intersección del histórico bar El Cairo, un espacio que se ha consolidado como símbolo de la vida cultural rosarina.

La continuidad de este festival no solo reafirma la identidad cultural de Rosario, sino que también fortalece el vínculo entre la ciudad y sus referentes populares, proyectando el legado del humor rosarino en el ámbito internacional.