La actriz Gal Gadot recibió el Premio Génesis

La actriz israelí fue reconocida con el "Nobel judío" y donará el millón de dólares del galardón a diferentes organizaciones. El último en recibir el premio fue Javier Milei

La actriz Gal Gadot fue distinguida con el Premio Génesis 2026 no solo por su trayectoria artística, sino también por su decidido activismo en favor de Israel.

La también productora israelí, conocida mundialmente por su papel como Mujer Maravilla, destinará el millón de dólares del galardón a organizaciones no gubernamentales israelíes dedicadas a la recuperación física y psicológica de la población, una iniciativa a la que se sumarán otros donantes, según informó la Fundación del Premio Génesis.

El Premio Génesis, apodado el “Nobel judío” por la revista TIME, se concede anualmente a personalidades que destacan por su excelencia profesional, su impacto en sus respectivos campos y su compromiso con los valores judíos.

Entre los quince galardonados anteriores figuran nombres como la jueza de la Corte Suprema de Justicia Ruth Bader Ginsburg, el exalcalde de Nueva York y filántropo Michael Bloomberg, el defensor de los derechos humanos y ex disidente soviético Natan Sharansky, el presidente y director ejecutivo de Pfizer Albert Bourla, la cantante y activista Barbra Streisand, el propietario de los New England Patriots Robert Kraft y el cineasta Steven Spielberg.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abraza al presidente argentino, Javier Milei, durante una sesión plenaria de la Knesset, el Parlamento israelí, en Jerusalén, el 11 de junio de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El último en recibir el premio, en 2025, fue el presidente de Argentina Javier Milei, quien fue reconocido por su respaldo al Estado de Israel durante un periodo especialmente difícil. Bajo su presidencia, Argentina modificó su postura en la ONU, designó a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas y anunció el traslado de su embajada en Israel a Jerusalén.

La Fundación del Premio Génesis, a través de su cofundador y presidente Stan Polovets, subrayó el papel de Gadot en la defensa de los rehenes de Hamás: “La claridad moral y el inquebrantable amor por Israel de Gal Gadot han inspirado a millones. El premio reconoce su valentía y coraje moral -su defensa firme por Israel a pesar del riesgo personal y profesional que esto pudiera implicar, su defensa de los rehenes, su compasión por las víctimas del terror y su empatía por las víctimas inocentes de esta terrible guerra que se ha desencadenado por Hamás. Su decisión de convertir el Premio Génesis en una misión de cura encarna el propósito del premio: celebrar los logros y canalizarlos para bien”.

Gal Gadot en "Blancanieves" (Disney)

Tras los ataques perpetrados por Hamás el siete de octubre, Gal Gadot se posicionó como una de las primeras figuras internacionales en condenar la agresión y en manifestar su respaldo a Israel. Utilizó su plataforma para exigir la liberación de los rehenes y, al mismo tiempo, expresó su solidaridad con los habitantes de Gaza. Gadot organizó proyecciones privadas con material de los ataques del siete de octubre para líderes de la industria de Hollywood.

En palabras de la propia Gadot: “Me siento honrada de recibir el Premio Génesis y de estar al lado de los increíbles galardonados que me precedieron. Estoy orgullosa de ser judía y de ser israelí. Amo mi país y dedico este premio a las organizaciones que ayudarán a sanar a Israel y a esas personas increíbles que sirven en primera línea con compasión. Israel ha enfrentado un dolor sin precedentes. Ahora debemos comenzar a sanar, a reconstruir nuestros corazones, familias y comunidades”.

La carrera cinematográfica de Gal Gadot ha alcanzado una dimensión global, con películas que han recaudado más de 6 mil millones de dólares en todo el mundo. En 2018, la revista TIME la incluyó entre las personas más influyentes del mundo. En Israel, Gadot es considerada un icono nacional y una figura representativa de la cultura y los valores del país.

