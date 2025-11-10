Cultura

“Dinero”, la obra que explica la historia de la humanidad a través de la economía

El libro del economista irlandés David McWilliams combina anécdotas históricas y análisis económico para acercar al público general un tema considerado árido, logrando captar la atención con relatos inéditos y perspectivas innovadoras

Guardar
El libro del día: "Dinero",
El libro del día: "Dinero", de David McWilliams

La literatura victoriana convirtió al dinero en un motor narrativo ineludible: desde el encarcelamiento de Mr Micawber en David Copperfield por deudas, hasta las intrigas financieras de Augustus Melmotte en The Way We Live Now, las tramas giraban en torno a herencias, dotes y estafas que prometían riquezas rápidas.

book img

Dinero

Por McWilliams, David

eBook

$8,99 USD

Comprar

En contraste, los libros de no ficción sobre economía rara vez logran captar la atención del público general. Obras fundamentales como La riqueza de las naciones de Adam Smith o Teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes suelen ser iniciadas por muchos, pero concluidas por pocos, una suerte que comparte el reciente éxito inesperado de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. La dificultad radica, en gran medida, en que la mayoría de los economistas no destacan precisamente por su estilo literario.

En este contexto, el economista irlandés David McWilliams se propone en Dinero. La fuerza que mueve al mundo un desafío ambicioso: narrar la historia de la humanidad a través de la moneda, desde el año 18.000 a.C. hasta la actualidad.

Según McWilliams, la evolución del dinero es inseparable de la del ser humano. El autor sostiene que la escritura surgió gracias a una innovación tecnológica previa: el dinero. “La escritura surgió porque existía otra tecnología revolucionaria: el dinero. El dinero fue el primer tema sobre el que escribimos”, afirma McWilliams en su obra.

David McWilliams
David McWilliams

Aunque esta tesis resulta discutible, la destreza narrativa de McWilliams, quien fue economista del Banco Central de Irlanda, dota al libro de una vitalidad poco habitual en el género. El texto, fruto de una investigación exhaustiva, está repleto de anécdotas que logran insuflar vida a un tema que suele percibirse como árido.

Algunas historias resultan conocidas, como la manía de los tulipanes en los Países Bajos durante la década de 1630 o la burbuja de los Mares del Sur en 1720, episodios imprescindibles en cualquier relato sobre el dinero. Otras resultan sorprendentes: Charles Darwin se inspiró para su teoría de la evolución no en un tratado biológico, sino en el análisis demográfico de Thomas Malthus.

Además, el libro revela que El mago de Oz puede interpretarse como una alegoría de la pugna entre los populistas del interior estadounidense y las élites financieras de la costa este en la década de 1890. La narración sobre el plan de Adolf Hitler para desestabilizar la economía británica mediante el lanzamiento aéreo de billetes falsificados, producidos por prisioneros de campos de concentración, está especialmente bien lograda.

"El mago de Oz" de
"El mago de Oz" de Victor Fleming (MGM)

El recorrido abarca desde la leyenda del rey Midas y su toque dorado hasta la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, manteniendo un ritmo ágil, aunque algunas referencias históricas parecen forzadas. El extenso apartado dedicado al juicio y ejecución de Sir Roger Casement por traición durante la Primera Guerra Mundial no muestra una relación evidente con el eje central del libro. Del mismo modo, la inclusión del papel de James Joyce en la fundación del primer cine de Dublín se percibe como una digresión innecesaria.

El libro no está exento de críticas menores. Un pasaje sobre la revolución modernista en el arte y la literatura apenas menciona la transformación que supuso la revolución modernista en la economía, liderada por Keynes en la década de 1930, lo que representa una oportunidad desaprovechada.

John Maynard Keynes
John Maynard Keynes

La explicación sobre la creación de dinero por parte de los bancos comerciales resulta especialmente ardua para el lector no especializado y contrasta con el tono accesible del resto de la obra.

Los capítulos iniciales, que abordan una crisis crediticia en la Roma imperial y el desafío que los comerciantes florentinos plantearon a la Iglesia católica durante la peste negra, ofrecen una perspectiva más novedosa que los relatos convencionales sobre la crisis financiera global de 2008 y la aparición del bitcoin. A medida que avanza el libro, se hace evidente la dificultad de sostener una explicación monocausal sobre la evolución del mundo moderno.

A pesar de estos reparos, la obra ofrece abundantes motivos de interés tanto para el público general como para los especialistas en economía. “Las virtudes del libro superan con creces sus defectos: destaca, sobre todo, la evidente satisfacción de McWilliams al escribirlo”, según The Guardian.

Temas Relacionados

Dinero David McWilliams Adam Smith John Maynard Keynes Economíael libro del día

Últimas Noticias

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”

A sus casi 80 años, la legendaria performer presenta “Balkan Erotic Epic”, una experiencia única donde se fusionan danza, la música y escenas impactantes

Marina Abramovic vuelve a romper

El regreso del histórico muralismo político para las elecciones presidenciales en Chile

La Brigada Ramona Parra impulsa nuevas obras en barrios de Santiago, utilizando el arte como herramienta de cohesión social y apoyo a la candidatura de Jeannette Jara en un contexto político polarizado y restrictivo

El regreso del histórico muralismo

Arte, memoria y datos: tres nuevas muestras en Fundación Andreani exploran los desafíos culturales de la era digital

Las exposiciones de abren un espacio de reflexión sobre la relación entre información, territorio y memoria en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la complejidad urbana

Arte, memoria y datos: tres

“Telenovelas con cocaína”: las series verticales, surgidas en China, conquistan a Hollywood

Comenzaron en 2010 y ya representan una industria de USD 8.000 millones. No intentan competir con HBO y Netflix, sino con TikTok, YouTube e Instagram a través de plataformas propias

“Telenovelas con cocaína”: las series

Tras la apertura del Gran Museo, Egipto exige el regreso de tres piezas fundamentales

La inauguración del nuevo museo en Giza reavivó el reclamo internacional por el retorno de piezas históricas: la piedra de Rosetta del Museo Británico, el Zodiaco del Louvre y el busto de Nefertiti de Berlín

Tras la apertura del Gran
DEPORTES
Aldosivi logró un triunfo clave

Aldosivi logró un triunfo clave para soñar con la permanencia: Sarmiento y Atlético Tucumán ganaron y se salvaron del descenso

Esperó detrás del arquero, le robó el balón y marcó: el insólito gol que sufrió el Fortaleza de Palermo en su lucha por no descender

“Sacale una foto”: la intimidad de los festejos de Boca Juniors y las burlas a River Plate tras ganar el Superclásico

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

El acalorado cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras la derrota de River contra Boca: “Jamás le haría una cama a un entrenador”

TELESHOW
Desde la cocina de MasterChef

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

José María Muscari celebró el Día Internacional de la Adopción con un mensaje a su hijo Lucio: “Esto es ser familia”

Dua Lipa revolucionó Palermo: la cena porteña de la artista tras el Superclásico y sus saludos a los fanáticos

Barby Silenzi y El Polaco, de vacaciones en Hawaii: playa, risas y paisajes paradisíacos

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo motín en una cárcel

Nuevo motín en una cárcel de Ecuador: al menos 31 muertos y varios heridos

La urgencia e importancia de desmontar el narcoestado en Bolivia

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos