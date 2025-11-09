35 fotos de ‘La Noche de los Museos’, el gran evento cultural del año en Buenos Aires

Últimas Noticias

Jennifer Lawrence deslumbra en ‘Mátate, amor’, la película basada en la novela de Ariana Harwicz La actriz entrega una interpretación visceral y arriesgada junto a Robert Pattinson y Sissy Spacek, en un drama psicológico que no deja indiferente a nadie

Esto (también) es África: las fotos de Patricia Vásquez “al costado del camino” La fotógrafa argentina presenta la muestra “Por los caminos de África” en Gallery Labs hasta el 11 de noviembre. “Cada imagen cuenta una historia”, define

‘La Noche de los Museos’ en todo su esplendor: más de un millón doscientas mil personas recorrieron las calles de Buenos Aires La 21° edición de este clásico de la agenda cultural porteña se desarrolló con notable suceso hasta la madrugada del domingo, con una gran convocatoria popular

El Festival C toma las calles de Villa Urquiza con arte, música y solidaridad La tercera edición del encuentro llega con actividades gratuitas, conciertos de Fernando Cabrera y Hilda Lizarazu, y una invitación a colaborar con la donación de alimentos y artículos de higiene