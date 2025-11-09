35 fotos de ‘La Noche de los Museos’, el gran evento cultural del año en Buenos Aires

Una larga filas de personas esperan el ingreso al Museo de Arte Moderno La Usina del Arte lució en todo su esplendor durante la noche del sábado La edición 2025 de "La Noche de los Museos" superó todas las expectativas de convocatoria Gabriela Ricardes, Marta Minujín, Jorge Macri y María Belén Ludueña dentro de "La Torre de Pisa de Spaghetti" El atardecer del sábado ya tenía esta pequeña multitud en la plaza seca del Teatro Colón El Planetario, un clásico porteño, fue otra de las atracciones de "La Noche de los Museos" En cada espacio cultural, hubo actividades artísticas paralelas a las exhibiciones "La Noche de los Museos" se ha convertido en un verdadero clásico de la agenda cultural de Buenos Aires Cada detalle en cada espacio cultural mereció atención para un público ávido La Usina del Arte fue inicio y final de los recorridos de los nuevos buses eléctricos "La Noche de los Museos" fue una verdadera fiesta de la cultura en Buenos Aires El Museo Sivori, junto a los lagos de Palermo, también fue colmado por miles de visitantes Una vista espectacular de Avenida de Mayo, desde la calle Florida hacia la Casa Rosada "La Noche de los Museos" tuvo todo el color y el sabor de la noche veneciana en el Círculo Italiano de Buenos Aires El Planetario fue una vez más, una puerta abierta hacia el futuro para las nuevas generaciones La gran instalación de Marta Minujin recibió una incesante cantidad de público durante toda la noche del sábado La cultura de Buenos Aires abrió sus puertas en una agradable noche de noviembre El Museo Moderno abrió las puertas de su muestra sobre la historia del teatro porteño No podía faltar la canción criolla en una noche cultural que mostró a la ciudad de Buenos Aires en todo su esplendor El Casco Histórico de Buenos Aires fue uno de los circuitos favoritos para recorrer por el público El público aguarda su turno para ingresar al Museo Nacional de Bellas Artes, una de las grandes atracciones de "La Noche de los Museos" El glamour y el misterio de la noche veneziana, una agradable sorpresa de "La Noche de los Museos" "La Noche de los Museos" es una gran invitación a descubrir la belleza del arte en Buenos Aires La fisonomía del sábado cambió en la ciudad de Buenos Aires con "La Noche de los Museos" Proyecciones de mapping embellecen el frente del Museo de la Ciudad, en el Casco Histórico de Buenos Aires La Torre Monumental de la plaza de Retiro lució esplendorosa frente a la pequeña multitud que se acercó para visitarla Espectacular vista nocturna de la Plaza de Retiro durante "La Noche de los Museos" El look Marta Minujín se impuso en el Centro Cultural Recoleta Marta Minujín, genia y figura, protagonizó el arranque de "La Noche de los Museos" Vista nocturna de una soñada noche porteña de primavera, escenografía ideal para "La Noche de los Museos" La sede de la Gran Logia de la Argentina recibió la visita de un público ávido por descubrir tesoros históricos Una escena repetida a lo largo de "La Noche de los Museos": una larga fila esperando para ingresar al Planetario El Museo Moderno, en pleno San Telmo, recibió miles de visitantes a lo largo de la noche del sábado Pablo Lázaro, Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones Los Bares Notables de Buenos Aires también fueron protagonistas de "La Noche de los Museos"
[Fotos: RS Fotos; prensa Cultura CABA]