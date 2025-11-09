Cultura

35 fotos de ‘La Noche de los Museos’, el gran evento cultural del año en Buenos Aires

La 21° edición de esta saludable iniciativa convocó una multitud de más de un millón de personas que recorrió más de 300 espacios culturales abiertos hasta la madrugada del domingo

Una larga filas de personas esperan el ingreso al Museo de Arte Moderno
La Usina del Arte lució en todo su esplendor durante la noche del sábado
La edición 2025 de "La Noche de los Museos" superó todas las expectativas de convocatoria
Gabriela Ricardes, Marta Minujín, Jorge Macri y María Belén Ludueña dentro de "La Torre de Pisa de Spaghetti"​
El atardecer del sábado ya tenía esta pequeña multitud en la plaza seca del Teatro Colón
El Planetario, un clásico porteño, fue otra de las atracciones de "La Noche de los Museos"
En cada espacio cultural, hubo actividades artísticas paralelas a las exhibiciones
"La Noche de los Museos" se ha convertido en un verdadero clásico de la agenda cultural de Buenos Aires
Cada detalle en cada espacio cultural mereció atención para un público ávido
La Usina del Arte fue inicio y final de los recorridos de los nuevos buses eléctricos
"La Noche de los Museos" fue una verdadera fiesta de la cultura en Buenos Aires
El Museo Sivori, junto a los lagos de Palermo, también fue colmado por miles de visitantes
Una vista espectacular de Avenida de Mayo, desde la calle Florida hacia la Casa Rosada
"La Noche de los Museos" tuvo todo el color y el sabor de la noche veneciana en el Círculo Italiano de Buenos Aires
El Planetario fue una vez más, una puerta abierta hacia el futuro para las nuevas generaciones
La gran instalación de Marta Minujin recibió una incesante cantidad de público durante toda la noche del sábado
La cultura de Buenos Aires abrió sus puertas en una agradable noche de noviembre
El Museo Moderno abrió las puertas de su muestra sobre la historia del teatro porteño
No podía faltar la canción criolla en una noche cultural que mostró a la ciudad de Buenos Aires en todo su esplendor
El Casco Histórico de Buenos Aires fue uno de los circuitos favoritos para recorrer por el público
El público aguarda su turno para ingresar al Museo Nacional de Bellas Artes, una de las grandes atracciones de "La Noche de los Museos"
El glamour y el misterio de la noche veneziana, una agradable sorpresa de "La Noche de los Museos"
"La Noche de los Museos" es una gran invitación a descubrir la belleza del arte en Buenos Aires
La fisonomía del sábado cambió en la ciudad de Buenos Aires con "La Noche de los Museos"
Proyecciones de mapping embellecen el frente del Museo de la Ciudad, en el Casco Histórico de Buenos Aires
La Torre Monumental de la plaza de Retiro lució esplendorosa frente a la pequeña multitud que se acercó para visitarla
Espectacular vista nocturna de la Plaza de Retiro durante "La Noche de los Museos"
El look Marta Minujín se impuso en el Centro Cultural Recoleta
Marta Minujín, genia y figura, protagonizó el arranque de "La Noche de los Museos"
Vista nocturna de una soñada noche porteña de primavera, escenografía ideal para "La Noche de los Museos"
La sede de la Gran Logia de la Argentina recibió la visita de un público ávido por descubrir tesoros históricos
Una escena repetida a lo largo de "La Noche de los Museos": una larga fila esperando para ingresar al Planetario
El Museo Moderno, en pleno San Telmo, recibió miles de visitantes a lo largo de la noche del sábado
Pablo Lázaro, Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones
Los Bares Notables de Buenos Aires también fueron protagonistas de "La Noche de los Museos"

[Fotos: RS Fotos; prensa Cultura CABA]

