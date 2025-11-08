Con Marta Minujín en el Recoleta, comenzó la Noche de los Museos en un sábado a la noche ideal para recorrer Buenos Aires

Desde hace más de dos décadas, La Noche de los Museos es uno de los hitos culturales del año en Buenos Aires. El multitudinario evento es una invitación a descubrir -y redescubrir- los espacios que guardan la memoria cultural de la ciudad y aquellos que impulsan la creación contemporánea: museos, centros culturales, universidades, escuelas, edificios históricos, sedes de instituciones y espacios barriales, públicos y privados, atraen una multitud que circula por toda la geografía de la ciudad. Cada edición reúne a públicos de todas las edades en una experiencia colectiva que desborda entusiasmo, curiosidad y ganas de recorrer la ciudad de una manera distinta.

Este año, una de las grandes protagonistas es la artista Marta Minujín, quien presenta una acción participativa en el Centro Cultural Recoleta y cuya obra marca el inicio de esta noche tan especial. Ícono del arte argentino contemporáneo, Minujín vuelve a sorprender con una propuesta que recupera su espíritu lúdico y monumental, invitando al público a ser parte de una experiencia sensorial y performática. Rodeada de amigos, periodistas y público en general que le demostraba especial afecto, la artista pop de 82 años dio el puntapie inicial a La Noche de los Museos.

La Torre de Pisa de Spaghettis, de casi 20 metros de altura, está completamente recubierta por más de 14 mil paquetes de fideos. Los visitantes pueden ingresar dentro de ella para vivir una experiencia inmersiva en la que pueden ver un video y escuchar una pieza sonora que recrea simbólicamente el viaje de la obra desde Pisa a Buenos Aires. Durante el transcurso de la noche, los participantes son invitados a formar parte de la obra, al llevarse un paquete de fideos de la torre, hecho que resalta lo efímero de la propuesta. TEXTUAL

Bien cerca de allí, el Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los espacios más convocantes en todas las ediciones, ofrece visitas guiadas permanentes para recorrer la colección permanente y 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗺𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗮𝗹 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 contemporáneo, con obras de Carlos Gorriarena, Fernando Maza y los ocho artistas galardonados este año con el Premio Nacional a la Trayectoria.

Entre los imperdibles de esta edición, la sede de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones vuelve a ser una de las postas más llamativas del recorrido. Este año, la Masonería Argentina no sólo abre sus puertas sino también sus archivos históricos, revelando documentos y piezas nunca antes exhibidas. En el emblemático edificio de la calle Presidente Perón 1242 —construido en 1872 por el ingeniero Jacques Pellegrini, padre del expresidente Carlos Pellegrini— los visitantes pueden conocer cartas originales de José de San Martín, Bartolomé Mitre y José Hernández, descubrir el paso de Raúl Alfonsín por la Orden, y confirmar, con documentos inéditos, la filiación masónica de Juan Domingo Perón. También se exhiben textos del músico Adrián Otero, que reflejan su vínculo con la institución. Al recorrer el edificio , el público se adentra en el simbolismo, la historia y la actualidad de una organización que, con más de diez mil miembros en todo el país, fue clave en la conformación del Estado argentino.

Por su parte, en el Museo Nacional de Arte Decorativo puede visitarse Viaggio in Italia, una muestra por la edad de oro del afiche turístico italiano, con 70 piezas creadas por los más destacados ilustradores italianos entre 1920 y 1950. La Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes exhibe Arte Generativo: El Futuro a Crear, con más de 40 obras de Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal que revelan el impacto de la geometría en la escena artística nacional, y UXart Lab proyectará hologramas de dos piezas emblemáticas en la terraza lateral, llevando la obra de estos pioneros al terreno de la tecnología inmersiva. Llegando a Palermo, El Museo Evita (Lafinur 2988) expone De Amor e Inspiración, de Daniela Jozami, con obras que formaron parte de la creación del museo.

Un infaltable de la zona es el Museo Malba, que en esta ocasión exhibe Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s, una muestra que reúne 120 piezas del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Además, el Museo Sívori celebra el 120° aniversario del nacimiento de Antonio Berni con la exposición Ecos en la colección. #Antonio_influencer, que explora la vigencia de sus temas y enfoques sociales.

Esta noche, Buenos Aires vibra cultura en todas sus comunas. Al sur, en La Boca, la Usina del Arte presenta una experiencia inmersiva que combina historia, escultura y música. La proyección El Palacio de la luz de Leandro Petrozzino se fusiona con la creación de una escultura en vivo por Tadeo Jones y la música en vivo de Lucas Espina y Poly Pérez. Muy cerca de allí, Marcos López exhibe su recientemente inaugurada muestra antológica que reúne más de 200 fotografías en Fundación Lariviere, y el recorrido tiene su paso obligado por el Museo Benito Quinquela Martín, Fundación Proa y Colón Fábrica para terminar en el Casco Histórico, donde los imperdibles de cada año son: el Museo de la Ciudad, el Museo Histórico Nacional, el Macba y el Museo Moderno. Este último, abre sus muestras temporarias y presenta la 4ª edición de la Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU).

Otro de los espacios destacados de esta edición es el Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad, en el corazón de Boedo (Av. Boedo 870), que vuelve a sumarse con una variada agenda de actividades para todas las edades. El histórico edificio art decó —declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña— abre sus puertas a su colección permanente que narra buena parte de la historia económica, social y cultural de Buenos Aires. También abren las muestras fotográficas Gente de mi Ciudad y Los laburantes de Boedo. Creado en 2003, el museo recupera el legado del antiguo Monte Pío de la Provincia de Buenos Aires —antecedente del Banco Ciudad— y hoy es un punto de encuentro entre memoria, comunidad y patrimonio.

El circuito del centro porteño es siempre una buena oportunidad para recorrer los edificios históricos como la Catedral de Buenos Aires, el Cabildo, el Museo Casa Rosada o la Manzana de las Luces, con propuestas para toda la familia. Por su parte, la Avenida de Mayo se viste de fiesta al alojar la inauguración de una nueva sede: la Casa de la Cultura, en el ex edificio del diario La Prensa y de un valor arquitectónico y patrimonial único. Este año, también se suma a la propuesta, el Museo del Mate, con una colección de más de 2600 piezas, que revive la historia de nuestra infusión nacional. Además, esta noche única ofrece la posibilidad de dar un paseo histórico en los antiguos coches de La Brugeoise de la línea A de subteterráneos. El trayecto se realiza desde la estación Perú, completamente ambientada de época, hasta la estación Acoyte a bordo de coches restaurados, declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad.

Otro de los grandes atractivos es el Congreso de la Nación Argentina, que abre sus puertas al público con muestras de fotografía y visitas guiadas por las Cámaras de Diputados y Senadores. Frente a él, la Confitería El Molino abre sus puertas para una experiencia bien porteña que combina cultura y café. Y no es el único, porque este año, siete bares notables participan de la Noche de los Museos, con programación y menú especial en distintos barrios de la ciudad.

En esta edición, la Noche de los Museos también se extiende al ámbito educativo: 44 escuelas públicas y privadas de la Ciudad abren sus puertas en un horario inusual para compartir con el público su acervo histórico, artístico y pedagógico. Quienes las visiten pueden recorrer sus espacios museables, donde se exhiben obras de arte, documentos, libros antiguos, material didáctico y objetos que reflejan la evolución de la educación porteña. Participan instituciones emblemáticas como el Colegio Mariano Moreno, el Nicolás Avellaneda, el Manuel Belgrano, las Escuelas Normales, las Escuelas Técnicas Raggio y Quinquela, las ESEA de Bellas Artes Manuel Belgrano y Lola Mora, y los Institutos de Lenguas Vivas, entre muchas otras.

Hacia el norte, la noche también está activa. El Museo de Arte Español Enrique Larreta permite recorrer su edificio y sus jardines, con actividades para toda la familia, junto con el el Museo Histórico Sarmiento y el Museo Casa de Yrurtia, entre otras sedes de la zona.

Por su parte, una de las propuestas más extravagantes de la noche es la visita al Cementerio Británico de Buenos Aires, con una exhibición de fotografías y visitas guiadas históricas.

La Noche de los Museos es, ante todo, una forma de habitar Buenos Aires a través del arte. Una experiencia colectiva que une generaciones y territorios, y que convierte la ciudad en una gran trama cultural viva que cuenta su propia historia. Por unas horas, el mapa urbano se ha vuelto una constelación de luces, voces y obras que celebran la cultura y la memoria. Y aunque las puertas se cierren al amanecer, lo vivido perdura hasta el próximo encuentro.