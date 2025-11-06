La ministra de Cultura de Francia defiende el concierto de la Filarmónica de Israel en París: “Nada justifica un boicot”

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, respalda la visita de la Orquesta Filarmónica de Israel a París (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, expresó su apoyo a la visita a París de la principal orquesta de Israel, a pesar de que un sindicato francés la criticó debido a los “crímenes” de Israel en Gaza.

“Bienvenida a la orquesta nacional de Israel”, escribió Dati en X. “Nada justifica un llamado al boicot para este momento de cultura, intercambio y comunicación. La libertad de creación y programación es un valor de nuestra república. (No hay) ningún pretexto para el antisemitismo”, afirmó.

El sindicato CGT Spectacle, que representa a los trabajadores del sector del entretenimiento en Francia, criticó el 29 de octubre el concierto que la Orquesta Filarmónica de Israel tiene previsto ofrecer en París el jueves 6 de noviembre, aunque sin llamar al boicot.

El concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel se realiza el jueves 6 de noviembre (Foto: Stephanie Berger, Jonathan York / Facebook Orquesta Filarmónica de Israel)

“La Sala Filarmónica de París no puede acoger a la Orquesta Filarmónica de Israel sin recordar al público las acusaciones extremadamente graves que pesan sobre los dirigentes de ese país (Israel) o la naturaleza del crimen cometido en Gaza”, señaló el sindicato.

Agregó que consideraba el concierto como un intento de lograr la “normalización” de Israel en escenarios internacionales. El lunes, la Sala Filarmónica de París emitió un comunicado en el que expresaba su esperanza de que el concierto israelí se realizara “en las mejores condiciones posibles”. Señaló que nunca exigió a los músicos visitantes “tomar posición... sobre el tema de los conflictos en curso o sobre cuestiones políticas sensibles”.

Rachida Dati, una dirigente política de centroderecha en el gobierno del presidente Emmanuel Macron, se encuentra actualmente bajo investigación judicial, tras haber sido ordenado que comparezca ante el tribunal por cargos de corrupción y tráfico de influencias.

Fuente: AFP