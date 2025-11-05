Cultura

Llega la Noche de las Disquerías, con descuentos y lanzamientos exclusivos

Locales de todo el país ofrecerán rebajas, presentaciones inéditas y firmas de discos en una jornada que reunirá a fanáticos de la música en más de quince ciudades argentinas el 6 de noviembre

La Noche de las Disquerías tendrá su 17ª edición el jueves 6 de noviembre a partir de las 18. Disquerías de todo el país abrirán sus puertas con descuentos, lanzamientos exclusivos, firmas de discos y shows en vivo en diferentes ciudades de la Argentina, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Salta, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Santa Fe y Bariloche.

Durante la jornada, se pondrán a la venta varias novedades discográficas. Entre las principales, se lanzará una reedición en vinilo Privé, de Luis Alberto Spinetta, con canciones como “Alfil”, “Ella no cambia nada”, “Ropa violeta” y “No seas fanática”, y dos discos de Intoxicados: Buen día y No es solo rock and roll, que forman parte de la colección El rock argentino es Universal.

Además, se publicará un nuevo álbum de Juana Molina, titulado Doga; además de Rock and roll 2025 de Vitico; y Blues acústico en el living, de Pappo y Botafogo, estos editados por el sello local RGS.

En el local RGS Music (Av. Corrientes 5233, local 2, de C. A. B. A,), se realizarán ventas exclusivas y firmas de discos y vinilos. Vitico firmará a las 18:30; Botafogo, a las 19, y Juana Molina a las 20. Además, L-Gante estará en Plaza Música firmando ejemplares de su último título, Celda 4, editado en vinilo y a la venta con precio promocional.

Entre los lugares participantes se destacan Zivals, todas las librerías y disquerías Yenny - El Ateneo del país, La Cueva Musical, Buenos Aires Record Store, Backstage, RGS Music, Rock ́N Freud, Tempo de Borges Disquería, Velazco Disquería & Bar, FM Music, Record Shop, LEF Casa de Música, Samy Records, Utopía Records y Amadeus. También se suman disquerías de Córdoba, como Discos en Cba. Además, para la compra online, algunas opciones disponibles son Viajero Inmóvil en CABA (https://www.viajeroinmovil.com/), Discos en Cba en Córdoba (https://www.instagram.com/discosencba/#) y Music Shop en Rosario (https://www.disqueriamusicshop.com/).

Toda la información sobre descuentos, beneficios y disquerías adheridas se encuentra en la web de CAPIF: https://www.capif.org.ar.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

