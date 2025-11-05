Cultura

Encuentran un original olvidado del famoso rinoceronte de Durero en 1515

El grabado del animal será exhibido al público tras confirmarse su autenticidad mediante el análisis del papel y de las marcas de agua de la época

Descubren en Praga una xilografía
Descubren en Praga una xilografía original del rinoceronte de Durero, grabada en 1515 y perdida durante décadas

Un ejemplar de la primera edición del rinoceronte grabado en 1515 por el pintor renancentista Alberto Durero ha sido descubierto en la Academia de Ciencias de la República Checa, en cuyos archivos había pasado desapercibido hasta hace poco, informó este miércoles Radio Praga.

La xilografía estaba almacenada en esa institución desde al menos 1958, pero nunca había sido examinada por expertos y se pensaba que era una reproducción posterior, y no parte de la primera serie impresa a principios del siglo XVI.

En septiembre de 2024, la historiadora de arte Sylva Dobalová pidió prestada la pieza para usarla en una conferencia y se percató de que podía tratarse de un original de Durero.

Un análisis al trasluz reveló una marca de agua con un ancla y una estrella, elementos usados en el papel fabricado en tiempos de Durero.

“La literatura académica considera que esta impresión es la primera que salió de la imprenta de Durero. Probablemente, el propio Durero la manipuló e inspeccionó. Es maravillosamente nítida y definida” ha declarado Dobalová en conversaciones con la edición en inglés de Radio Praga Internacional.

La pieza se expondrá al público durante la semana de puertas abiertas en la Academia de las Ciencias, que termina este domingo día 9.

Durero trazó ese grabado sin haber visto al animal, solo sobre la base de descripciones escritas y el boceto de un ejemplar enviado en 1515 por un sultán de la India al rey de Portugal, Manuel I.

La llegada a Europa del primer rinoceronte desde la época de los romanos causó una enorme expectación. El rey portugués lo envió al Papa, pero el animal murió en un naufragio frente a las costas italianas.

La trágica historia causó furor y desató un enorme interés por ver cómo era un rinoceronte, por lo que la xilografía de Durero, con inexactitudes anatómicas, se convirtió en un superventas de la época, con cientos de ejemplares vendidos.

Fuente: EFE.

Foto: EFE/ Cristóbal García.

