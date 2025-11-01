El homenaje de Tan Biónica a Jorge Lanata en “El problema del amor”, su primer tema luego de 10 años

A pocos días del lanzamiento de El Regreso, agendado para el 4 de noviembre, Tan Biónica sorprendió a sus fanáticos y calmó sus ansias con el lanzamiento de su sencillo “El problema del amor”. La canción no solo marca el inicio de una nueva etapa para la banda, sino que incluye un llamativo homenaje a Jorge Lanata. El famoso periodista con el que el cantante entabló una fuerte amistad.

El regreso de Tan Biónica tras diez años sin publicar música nueva ha generado un fuerte impacto en la escena musical argentina. En el videoclip, Chano Moreno Charpentier aparece con un bastón y dirige la mirada hacia el cielo, en un gesto que rápidamente fue interpretado como una referencia directa al periodista, fallecido el 30 de diciembre de 2024. Este detalle se convirtió en uno de los momentos más comentados del lanzamiento y generó una ola de reacciones en redes sociales.

El Piberío Biónico celebró el gesto del artista y lo compartió masivamente, destacando la sensibilidad del tributo en un contexto de reencuentro artístico y personal para la banda.

Ante la curiosidad generada por la escena, Chano utilizó su cuenta en X para confirmar el sentido del homenaje. Consultado sobre la inspiración detrás de la canción y el videoclip, el músico respondió: “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”. Así, el líder de Tan Biónica despejó cualquier duda y ratificó que el gesto estaba dedicado a Lanata, reforzando el vínculo personal y la carga emotiva del lanzamiento.

La relación entre Chano y Jorge Lanata se forjó en 2021, cuando el cantante participó en una entrevista con el periodista para hablar abiertamente sobre sus adicciones. Aquel encuentro, que comenzó como un diálogo profesional, se transformó en el inicio de una amistad genuina y duradera. Con el tiempo, Lanata se convirtió en un apoyo fundamental para Chano, especialmente durante los periodos más difíciles de su salud. El propio cantante recordó: “Siempre estuvo para mí. Incluso, cuando él no podía caminar, estaba en una silla de ruedas y siempre iba al lado mío”. La cercanía entre ambos trascendió lo mediático y se consolidó en el plano personal, al punto de que Lanata fue invitado al casamiento de Chano.

El tuit de Chano hablando sobre su homenaje a Jorge Lanata

El fallecimiento de Lanata impactó profundamente al líder de Tan Biónica, quien compartió públicamente sus recuerdos y reflexiones sobre el periodista. Chano relató que su última conversación con Lanata ocurrió poco antes de su última internación, un momento en el que tuvo un mal presentimiento sobre el desenlace. “Hablé con él una semana antes de que lo internen. Esta vez no sé por qué sentía que iba a ser complicado. Esta vez no la veía bien y eso que él zafó de muchas”, expresó el músico. A pesar del dolor, Chano eligió enfocarse en la felicidad que Lanata experimentó en sus últimos días, describiéndolo como un hombre enamorado de sus hijas y de la vida, con la vitalidad de un adolescente. Además, destacó la capacidad de reinvención del periodista y su deseo de alejarse de la política para explorar nuevos proyectos, una etapa que, lamentó, no llegó a concretarse.

El regreso de Tan Biónica y el nuevo álbum

La vuelta de Tan Biónica se materializa con el anuncio de El Regreso, un álbum compuesto por diez canciones inéditas y colaboraciones con figuras como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La fecha elegida para el lanzamiento, el 4 de noviembre, tiene un valor simbólico para la banda y sus seguidores, evocando versos de “La Melodía de Dios” y marcando un nuevo capítulo en la historia del grupo.

El anuncio se realizó a través de un video en redes sociales, donde los integrantes compartieron la emoción y el nerviosismo propios de este retorno. Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, bajista de la banda, expresó: “Hola, soy Bambi, integrante de Tan Biónica. Y hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”. En la misma pieza audiovisual, el actor Federico D’Elía, en el rol de terapeuta, alentó al grupo con la frase: “Generalmente el miedo viene a decirnos algo. En este caso les viene a decir que les importa, que tienen ganas todavía. ¿Está claro?”. Chano, por su parte, subrayó la importancia de la fecha: “Ok, no importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco”.

La trayectoria reciente de Tan Biónica estuvo marcada por una larga pausa y un reencuentro que parecía improbable. Luego de que Chano anunciara su regreso en Lollapalooza Argentina 2023, la banda concretó la reunión con la gira “La última noche mágica”, que agotó entradas en estadios emblemáticos como River Plate, Vélez, el Movistar Arena y el Estadio Único de La Plata. Más de medio millón de personas asistieron a los conciertos, que repasaron el repertorio clásico del grupo y avivaron la nostalgia de una generación. Hasta ahora, el material interpretado en vivo correspondía a discos anteriores, sin novedades en cuanto a composiciones inéditas. El lanzamiento de un álbum con canciones nuevas representa, por tanto, un hito para la banda y sus seguidores.