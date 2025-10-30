Cultura

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

El proyecto “Monitor Yin Yang”, curado por Josefina Barcia, fue elegido para el gran evento global del arte

Matías Duville será el artista que representará al país en la próxima edición de la Bienal de Venecia, que se celebrará entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre de 2026.

El proyecto “Monitor Yin Yang”, curado por Josefina Barcia, será realizado con sal y carbón, y se desplegará como un dibujo monumental sobre el suelo del pabellón, invitando a los visitantes a interactuar y modificar la pieza, integrando así la acción del público como parte esencial de su significado.

El jurado encargado de la selección subrayó el carácter inédito de la propuesta y su impulso experimental, al desplazar el dibujo de su soporte convencional hacia una experiencia espacial y procesual.

En su evaluación, se destacó que la obra “conjuga lo experimental y lo contemplativo, articulando una reflexión sobre el territorio, la materia y la huella humana, en sintonía con la propuesta curatorial de Koyo Kouoh, ‘En claves menores’”.

Además, consideró que la originalidad, coherencia conceptual y fuerza poética del proyecto, así como su adecuación a la escala del espacio, justifican su elección para representar a la Argentina en el contexto internacional de la Bienal de Venecia.

Bajo la curaduría de Koyo Kouoh, la 61ª Exposición Internacional de Arte tendrá como eje conceptual “In Minor Keys”.

El perfil de Matías Duville revela una trayectoria centrada en el dibujo, aunque su producción abarca objetos, videos e instalaciones. Sus obras evocan paisajes desolados y atmósferas atemporales, como las que anteceden a catástrofes naturales o situaciones de abandono, funcionando como visiones oníricas de un explorador errante.

La experimentación con soportes y materiales, junto a trazos expresivos y procedimientos de cierta brutalidad, caracteriza su trabajo, donde la naturaleza de la materia y el paisaje se funden en la representación.

Por su parte, Josefina Barcia se distingue como curadora argentina cuya investigación aborda las intersecciones históricas de la música desde el arte contemporáneo, con el objetivo de cuestionar discursos hegemónicos como el colonialismo y el nacionalismo. Su enfoque pone en diálogo la música clásica, el performance, la instalación, la ópera, el arte sonoro, la música experimental y el video, considerando las particularidades sociales, políticas y artísticas del sur global.

La selección de “Monitor Yin Yang” se realizó a través de un concurso abierto que recibió 69 proyectos, que estuvo rodeado de polémica, ya que por primera vez, los artistas y curadores argentinos que aspiraban a representar al país debían asumir la totalidad de los costos y gastos vinculados a su participación.

Esta condición inédita fue establecida en las Bases y Condiciones del Concurso Abierto de Anteproyectos lanzado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Nación y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

En un video compartido en Instagram por el colectivo Estrella del Oriente, compuesto por los artistas Ana Aldaburu, Juan Carlos Capurro, Mirta Gontad, María Negro, Pedro Roth y Daniel Santoro, denunciaron “una evidente discriminación y una desigualdad de oportunidades”.

“Trabajamos durante todo este año en la presentación, hacemos todas las bienales de Venecia, nosotros hacemos una presentación. En este caso, nos sorprendió un cambio en el reglamento, que por primera vez piden que, junto con el proyecto, el proyecto debe incluir la propia financiación. Esto produce una evidente discriminación y una desigualdad de oportunidades”, dijeron.

En cuanto al respaldo institucional, Cancillería Argentina -que anunció al ganador vía un comunicado en redes sociales y la página oficial- asumirá la cobertura de las expensas anuales correspondientes al pabellón argentino, así como los gastos de limpieza, guardia de sala y seguro durante la Bienal, además de otorgar dos pasajes aéreos entre Buenos Aires y Venecia.

El jurado estuvo integrado por Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación Ama Amoedo; Sergio Baur, presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes; Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; Rodrigo Moura, director artístico del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación PROA; y Eugenia Usellini, presidenta de la Fundación del Museo Castagnino.

