Premio Goncourt: Emmanuel Carrère compite por el máximo reconocimiento literario en francés

El autor de “El adversario”, “Limónov”, “Una novela rusa” entre otras obras, integra la lista de nominados con Caroline Lamarche, Nathacha Appanah y Laurent Mauvignier

Emmanuel Carrère figura entre los cuatro finalistas al premio Goncourt 2026, el galardón literario más prestigioso en lengua francesa

El escritor Emmanuel Carrère será en 2026 uno de los cuatro finalistas al premio Goncourt, el más prestigioso de las letras en francés, junto a la belga Caroline Lamarche, la mauriciana Nathacha Appanah y el francés Laurent Mauvignier.

Así lo hizo saber este martes la Academia Goncourt al anunciar su última lista de candidatos antes del anuncio del máximo galardón de la literatura francesa, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

Entre los finalistas sobresale el nombre de Carrère, ya que, pese a ser considerado uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea francesa, nunca logró esta distinción.

Opta al premio con Kolkhoze, una obra en la que explora su historia familiar, centrada en la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, quien fue una distinguida historiadora rusa y académica francesa que falleció en agosto de 2023.

La novela 'Kolkhoze' de Carrère explora la historia familiar del autor y la figura de su madre, la historiadora Hélène Carrère d'Encausse

El título del libro, en el que Carrère (París,1957) hace narrativa de ficción basada en sus experiencias reales, se refiere a las granjas colectivas soviéticas.

El Goncourt es un premio destinado a novelas de ficción, lo que excluye ensayos, crónicas o memorias y, dado que Carrère suele jugar entre los límites de la ficción y la realidad, sus trabajos no han sido hasta ahora privilegiados por la Academia, a pesar de haber sido incluido en las listas de candidatos en varias ocasiones.

La última vez que quedó entre los cuatro últimos finalistas fue en 1988 con Hors d’atteinte.

Nathacha Appanah, por su parte, competirá con La nuit au cœur, una obra que entrelaza las historias de tres mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja.

El Goncourt, reservado a novelas de ficción, ha excluido en el pasado a Carrère por su estilo entre la realidad y la ficción

La baza de Caroline Lamarche es Le Bel Obscur, donde la protagonista intenta esclarecer el destino de un antepasado repudiado por su familia, a la vez que repasa la historia de su propia vida, ya que años atrás, su marido y su primer gran amor le reveló que era homosexual.

Completa la lista Laurent Mauvignier con La maison vide, que narra cómo un hombre descubre en una vieja casa familiar los restos de varias generaciones marcadas por el silencio y el olvido y, a través de objetos, fotos y recuerdos fragmentados, intenta reconstruir una historia borrada por el tiempo y comprender cómo el pasado sigue habitando los lugares y las vidas presentes.

El ganador del Goncourt, premio que se entrega cada año desde 1903, se desvelará como es tradicional en el restaurante Drouant de París, donde se citan a la hora del almuerzo los diez miembros de la academia fundada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.

Tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el premiado recibe un cheque por valor de tan solo diez euros, pero su prestigio asegura a los ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas.

Entre sus destinatarios figuran algunos de los grandes nombres de las letras francesas desde hace más de un siglo, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre, pasando por Aamin Maalouf, Marguerite Duras o Simone de Beauvoir.

El año pasado el premio fue para el argelino Kamel Daoud, con Houris, una novela que cuenta la historia de una joven argelina a la que la guerra civil de los años noventa dejó muda y que sueña con recuperar su voz.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Remo Casilli y EFE/ Marta Pérez.

