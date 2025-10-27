Cultura

El helado de la libertad: la infancia de Dacia Maraini en un campo de concentración japonés

En “Vida mía”, la escritora italiana reconstruye los años que pasó prisionera durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres se habían negado a jurar fidelidad al fascismo

Guardar
Dacia Maraini, duros recuerdos de
Dacia Maraini, duros recuerdos de infancia.

“Era una exquisitez que conmovía el alma. Tenía el sabor de la libertad y de la aventura.” Una niña de ocho años, con el cabello rapado por los piojos y el estómago vacío, sostiene entre las manos un cucurucho de helado. Acaba de salir de un campo de prisioneros en Japón. Un soldado estadounidense se lo ha dado como gesto de bienvenida al mundo. Ella lo prueba despacio, sin entender del todo qué significa estar libre. Aquel sabor —dulce, frío, desconocido— se le graba en la memoria como la primera sensación de vida después del hambre.

book img

Vida mía

Por Dacia Maraini

eBook

$12,99 USD

Comprar

La autora de esa escena, Dacia Maraini, es una de las voces más reconocidas de la literatura italiana contemporánea. Novelista, poeta y dramaturga nacida en Fiesole en 1936, creció entre Florencia y Japón, y dedicó su obra a explorar la libertad, la dignidad y la memoria. En Vida mia -que en español publica la editorial Altamarea- reconstruye su propia infancia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue encerrada con su familia porque sus padres, Fosco Maraini y Topazia Alliata, se negaron a jurar fidelidad al régimen fascista de Mussolini.

El testimonio del hambre y la memoria

Maraini escribe: “Habíamos tenido hambre, siempre hambre.” Esa frase, repetida a lo largo del libro, es el eje de un testimonio sobre la carencia y la resistencia. En el campo de Nagoya, el arroz se repartía en cucharadas y el silencio era ley. La niña observaba los gestos de su madre, que enseñaba a dibujar sobre la arena y a conservar la calma cuando los guardias gritaban.

En las primeras páginas, la autora reconoce: “He tenido muchas dificultades para afrontar este tema doloroso. Lo mencioné en mis libros, pero nunca me detuve en los días de prisionera ni en cómo marcaron mi vida.” Pero ahora: “Una voz menos persuasiva y más insistente me empuja a hablar. A decir, a recordar, a testimoniar.”

"Vida mía", de Dacia Maraini
"Vida mía", de Dacia Maraini cuenta otro costado de la Segunda Guerra Mundial.

Entre la sombra y la luz

Antes del campo de concentración, la familia vivía en Kyoto y estaba integrada en la cultura japonesa. Fosco enseñaba en la universidad y Topazia participaba en encuentros contra la guerra. “El sueño era la paz”, escribe Maraini. Pero la paz se quebró cuando las autoridades exigieron el juramento de fidelidad al fascismo. Los padres se negaron, y con ello condenaron a la familia al encierro.

La autora recuerda el contraste entre la serenidad del pasado y la dureza del presente: “El olor de mi madre, de mughetto y jabón japonés con aroma de menta, era el calor de un cuerpo amigo mientras los ojos encuadraban un mundo que creía que sería siempre así: un paso rápido entre la luz y la sombra.” Esa imagen resume el tránsito de la infancia hacia la conciencia del horror.

La resistencia moral

En medio de la penuria, Topazia Alliata se convierte en símbolo de dignidad. Decide organizar una huelga de silencio para protestar por los abusos de los soldados. “Era el único modo de hacerse oír, incluso fuera del campo”, escribe su hija. La resistencia adopta formas mínimas: escribir, callar, observar, cuidar.

Un campo de concentración japonés
Un campo de concentración japonés

Hacia el final del libro, la autora afirma: “Desde entonces no he soportado más las mentiras del poder ni la arrogancia de la violencia.” Vida mia es la prolongación de esa promesa: narrar para no repetir, recordar para no callar.

Quién es Dacia Maraini

Dacia Paola Maraini nació en Fiesole, el 13 de noviembre de 1936. Novelista, poeta, dramaturga, ensayista y guionista cinematográfica, pertenece a la generación de los años treinta y es una de las autoras italianas más traducidas.

♦ Su obra examina las condiciones históricas y sociales de vida de las mujeres y de la infancia, desde una mirada crítica sobre el poder y la marginación.

♦ Entre sus títulos más reconocidos figuran La lunga vita di Marianna Ucrìa (Premio Campiello, 1990), Buio (Premio Strega, 1999), Isolina, Bagheria, La nave per Kobe y Trio.

♦ En Vida mía Maraini reconstruye su experiencia infantil en un campo japonés durante la Segunda Guerra Mundial y reafirma su convicción de que la memoria es una forma de resistencia.

Temas Relacionados

Dacia Maraini

Últimas Noticias

Alicia Borinsky: “El poder de Borges reside en haberse forjado un espacio para encarnar cierta aristocracia”

La investigadora y crítica académica inaugura el Festival Borges con una charla virtual, que se realizará hoy a las 14 por YouTube

Alicia Borinsky: “El poder de

El resurgimiento del yiddish en Alemania

El impulso por revitalizar el idioma fue el eje de un festival que celebró la tradición lingüística con talleres y espectáculos

El resurgimiento del yiddish en

Empezó el Festival Borges: seis días para pensar a fondo al gran escritor argentino

Con una programación que cruza fronteras y disciplinas, con invitados internacionales y actividades presenciales y virtuales, el ya clásico ciclo porteño propone nuevas miradas sobre su legado literario

Empezó el Festival Borges: seis

Cómo se escribe: ¿Lograr, alcanzar, conseguir o desear? La RAE explica el uso correcto de los verbos

Estos verbos no necesariamente significan lo mismo; aplican en situaciones distintas

Cómo se escribe: ¿Lograr, alcanzar,

Sergio Ramírez ganó el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

La consagración del autor nicaragüense en la VI edición del encuentro resalta el poder de la palabra como refugio y resistencia ante la adversidad política, en un certamen marcado por el homenaje a la libertad y la herencia hispánica

Sergio Ramírez ganó el Premio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo impactará el resultado electoral

Cómo impactará el resultado electoral y la calma del dólar en la venta de autos 0 km, tras dos semanas de baja actividad

Tres razones que explican el triunfo por más de 20 puntos que obtuvo Rogelio Frigerio en Entre Ríos

La CGT, en estado de shock electoral: quiénes ganaron y quiénes perdieron, y cuál es el peor miedo del sindicalismo

El consumo habitual de ultraprocesados altera la memoria y el ánimo: ¿el ejercicio puede reducir sus efectos?

Cuánto va a caer el riesgo país argentino en medio de la euforia financiera por el resultado electoral

INFOBAE AMÉRICA
El papa León visitará ocho

El papa León visitará ocho ciudades de Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero como pontífice

Por qué la velocidad del huracán Melissa podría causar más devastación que su fuerza de categoría 5

Qué desafíos sociales y profesionales enfrentaron las pioneras seleccionadas por la NASA para formar parte de la histórica clase 8 de astronautas

Subastan los exclusivos autos de Felix Baumgartner tras su muerte

Un terremoto de magnitud 6,5 golpeó el este de Guadalupe, paraíso francés en el Caribe

TELESHOW
Nuevo escándalo legal con Los

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años

El nuevo look cómodo y sensual de Antonela Roccuzzo que la China Suárez imitó desde Turquía