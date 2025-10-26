Las Catrinas mexicanas en una muestra homenaje al Día de Muertos

El universo simbólico del Día de Muertos mexicano se instala en Buenos Aires a través de la exposición Las Catrinas están de Ronda, una propuesta de la artista visual Nora Lanzieri que fusiona fotografía documental e instalaciones contemporáneas para rendir tributo a las raíces culturales de México desde una perspectiva singular y poética.

El proyecto artístico de Nora Lanzieri surge de sus múltiples viajes a pueblos mágicos mexicanos como Xico, Coatepec, Naolinco y Xallitic, donde la artista recogió imágenes y experiencias que se traducen en una propuesta visual y espacial.

La muestra articula la fotografía en color y duotono con instalaciones escultóricas y textos breves, generando un espacio de memoria y homenaje en el que la imagen recupera su valor ritual. El uso predominante del amarillo, considerado un color sagrado y símbolo del sol y la divinidad en la tradición mexicana, marca la estética de la exposición y refuerza su dimensión espiritual.

"Las Catrinas están de Ronda", de la artista visual Nora Lanzieri fusiona fotografía documental e instalaciones

El recorrido por la muestra se organiza en diferentes ejes y secciones: “Raíces de la tradición mexicana” presenta 24 tablas de madera con imágenes de catrinas impresas en ambos lados y unidas por bisagras; “Cubos mágicos – Pueblos Mágicos” reúne 60 cubos con imágenes de catrinas que interactúan entre sí.

El “Altar Día de Muertos” se compone de 49 botellas de licor de fruta, agua, catrinas y cempasúchil; el “Salón de las artistas” exhibe 10 obras en duotono de 30 x 40 cm; el “Salón femenino” y el “Salón masculino” incluyen, respectivamente, 8 obras en color de pequeño formato (20 x 30 cm cada uno).

Nora Lanzieri es diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires, fotógrafa y artista visual con una trayectoria consolidada tanto en Argentina como en el exterior. Actualmente colabora con Bienalsur y cuenta con una especialización en Curaduría en Artes Visuales por la UNTREF. Su trabajo explora de manera constante las intersecciones entre la imagen, la memoria y el contexto cultural latinoamericano.

El recorrido por la muestra se organiza en diferentes ejes y secciones

La inauguración, prevista para el sábado 1 de noviembre a las 18:00, contará con la presencia de la curadora Blanca Vargas y la gestora cultural Martha Josefina Aguilar Nájera, ambas provenientes de México, y contará con música en vivo.

La exposición, que ya tuvo una edición previa en el Museo de la Música Veracruzana en Xalapa, México, se integra además al circuito de la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el sábado 8 de noviembre abrirá sus puertas desde las 19:00 hasta la medianoche.

La exposición puede visitarse en Azulay Art, Av. Del Libertador 1028, hasta el 9 de noviembre, de lunes a viernes de 18:30 a 20:00 y los fines de semana de 18:00 a 21:00, con cita previa.