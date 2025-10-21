Cultura

El Louvre defendió la calidad de las vitrinas rotas en el robo

Tras acusaciones desde los medios, desde la dirección del museo aseguran que los escaparates, instalados en 2019, eran superiores a los antiguos

Imágenes de la Galería Apolo.
(Museo del Louvre)

La dirección del Louvre defendió el martes la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas robadas el domingo, en respuesta a un artículo publicado por un periódico satírico francés que asegura que eran “aparentemente más frágiles que las antiguas”.

“El museo del Louvre afirma que las vitrinas instaladas en diciembre de 2019 representaban un avance considerable en términos de seguridad, ya que el grado de obsolescencia de los antiguos equipos era evidente y, de no haberse sustituido, habría obligado a retirar las obras de la exposición al público”, declaró la dirección de la pinacoteca parisina.

La publicación satírica Le Canard Enchaîné afirma que el robo de las históricas piezas en la mañana del domingo “fue posible gracias a las vitrinas ultramodernas de las joyas de la corona, aparentemente más frágiles que las antiguas”.

El grupo de ladrones sólo necesitó unos minutos para entrar en la galería de Apolo, a la que accedieron con un montacargas exterior, romper con una sierra discal varias vitrinas instaladas en 2019, y llevarse nueve joyas. Luego en su huida, abandonaron una de las piezas.

La gente se toma una
(REUTERS/Benoit Tessier)

Le Canard Enchaîné asegura que una antigua vitrina blindada instalada en la galería en los años 1950 y dotada de un sistema que le permitía desaparecer “a la primera alerta” en una caja fuerte escondida en su base habría evitado el robo si se hubiera mantenido en su sitio.

La dirección del Louvre insiste en que este sistema, dotado de un nuevo mecanismo en los años 1980, estaba “obsoleto, con incidencias de bloqueo en el descenso de los laterales”. “Se produjeron varios accidentes”, que pusieron “en peligro las obras”, añadió el museo.

Tras varios estudios iniciados en 2014, se encargaron tres nuevas vitrinas, “que cumplían con todas las garantías necesarias”, incluidas las dos rotas el domingo, precisó la misma fuente.

Fuente: AFP

