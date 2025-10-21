Cultura

Como dijo Sarlo: diez definiciones picantes de la intelectual que habló para todos

Cristina, la guerrilla, la educación, el asesinato de Aramburu... durante años la intelectual habló de todo. Aquí, algunas definiciones que se pueden leer también en un ebook gratuito

De literatura, de política, de educación, de feminismo. Beatriz Sarlo salió del ámbito académico y se colocó en el debate público y desde allí habló de todo. Su respuesta a Orlando Barone en el el programa 678 -“Conmigo no, Barone”- la hizo más popular todavía, llegó a haber ringtones con la frase. ¿Por qué no volver a escucharla?

book img

La casa está en orden

Por Varios autores

eBook

Gratis

Descargar

Leamos, la editorial digital de Infobae, publicó recientemente Como dijo Sarlo, un libro electrónico donde se recopilan sus entrevistas en este medio entre 2017 y 2024. Las llevan adelante los periodistas Luis Novaresio, María Laura Santillán, Hinde Pomeraniec, Facundo Chaves, Diego Rojas -fallecido en 2024- y Patricia Kolesnicov. El prólogo lo escribió Flavia Pittella.

Es delicioso entrar y volver a recorrer estos años de la mano de su pensamiento. Mientras tanto, quince frases de Sarlo que están en este libro.

Como dijo Sarlo

1)“Habría que sentarse y ver cómo definir los problemas en la Argentina. Pero la dirigencia no está a la altura de la trascendencia futura del problema. Vos con semialfabetizados no creas un país moderno, no creas obreros para una fábrica moderna.” (A María Laura Santillán, 2022).

2) Nunca estuve en una organización guerrillera. Mi experiencia política fue muy intensa, primero en el peronismo, después en el marxismo leninismo proChina. En la política se aprende mucho, aun en la política más alocada se aprende.” (A Luis Novaresio, 2017).

Aguda y brillante: los diálogos
Aguda y brillante: los diálogos con Beatriz Sarlo

3) “El prejuicio antipolítico existe en muchos lugares del mundo, pero en la Argentina se ha acentuado de un modo espectacular. Y es un sentimiento que no existía. Llamar a lo que la gente dice por la calle, “son todos iguales, son todos lo mismo”, llamar a eso de derecha, de izquierda o reaccionario no existe. No es pensamiento político. Es la ausencia, es el vacío de pensamiento político, vacío de entrenamiento político.” (A Facundo Chaves, 2023).

4) “Conocés mucho más un video de un trailer donde una pareja está copulando que las actividades artísticas que realiza eventualmente esa pareja, no sabés qué hacen. En el libro yo pongo que hubo un momento en el que cambian las cosas y es el escándalo Susana Giménez/Monzón. Yo diría que en ese momento se produce el cambio definitivo. Si uno piensa para atrás, el modelo de la famosa era Mirtha Legrand, cuya vida privada era una vida que se sustraía al consumo público. No se tiraban pedazos de carne de la vida privada para ser canibalizados en el consumo público.” (A Hinde Pomeraniec, 2019).

Los libros de la Biblioteca
Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

5) “La Argentina es un país que entró en una profunda decadencia social y política. No tengo que demostrarlo: la cantidad de pobres, la cantidad de chicos que dejan de ir a la escuela, el 60% de los chicos de 15 años.” (A Diego Rojas, 2024).

6) “Desde que tenía 6 años creí que debía establecerme como una igual de todos, altos, petisos, enanos, gigantes, hombres, mujeres o lo que viniera. Entonces no conozco el mundo de la diferencia. Jamás permití que se estableciera una diferencia. De establecerse una diferencia de lo que hoy se llama género conmigo yo o rompía o me retiraba” (A Hinde Pomeraniec, 2022).

7) “Evita en sus trajes de fiesta, eso es valorado como algo que alcanza a todo el Estado argentino como representación. ¿Por qué la Primera Dama argentina no se va a vestir como una Primera Dama europea?" (A Patricia Kolesnicov, 2022).

8) “Cristina tiene los rasgos de una política autoritaria vestidos con las ropas y los sombreritos de una política populista.” (A Facundo Chaves, 2023).

9) “Si logramos rescatar la educación de los que hoy tienen entre 6 y 15 años, podríamos tener una oportunidad. Parece que los que tienen 15 están perdidos.” (A María Laura Santillán, 2022)

10) “No condené el asesinato (de Aramburu). Obviamente, hoy no pienso eso, hoy estoy en contra de cualquiera asesinato político. Y de cualquier otro asesinato. (A Patricia Kolesnicov, 2022). ”

