“Belén”, entre las candidatas latinoamericanas para ganar el Goya

La lista de candidatas incluye títulos de Colombia, Argentina y Chile, con historias y talentos que ya brillaron en festivales internacionales y ahora sueñan con el máximo galardón del cine español

Quince películas competirán por la nominación al próximo premio Goya a mejor película iberoamericana; entre ellas, la colombiana Un poeta, la argentina Belén y la chilena La misteriosa mirada del flamenco, anunció este martes Academia de Cine de España.

Los largometrajes seleccionados por los respectivos países están dirigidos por siete mujeres y ocho hombres, y optan a un premio que se conocerá en la gala del cine español del próximo 28 de febrero, en la ciudad de Barcelona.

Un poeta, dirigida por el colombiano Simón Mesa, se alzó con el premio Horizontes Latinos del pasado festival de San Sebastián (España), un certamen en el que obtuvo una mención especial Belén, película dirigida por Dolores Fonzi, que representa a Argentina.

Por su parte, La misteriosa mirada del flamenco, realizada por Diego Céspedes, de Chile, consiguió el premio Una cierta mirada en el último festival de Cannes. Las tres son, además, candidatas al Oscar.

También compiten Bajo las banderas, el sol, dirigida por Juanjo Pereira (Paraguay); Banzo, de Margarida Cardoso (Portugal); y Cuadrilátero, dirigida por Daniel Rodríguez Risco (Perú).

El extraordinario viaje del Dragón, película venezolana dirigida por Kaori Flores Yonekura; la costarricense La piel del agua, de Patricia Velásquez; así como La Virginia de los bolivianos, de Juan Cristóbal Ríos (Bolivia).

También la ecuatoriana Los ahogados, realizada por Juan Sebastián Jácome; Manas, de Marianna Brennand (Brasil); No nos moverán, de Pierre Saint Martin Castellano (México); Perros, dirigida por Gerardo Minutti Bonilla (Uruguay); Querido Trópico, realizada por Ana Endara (Panamá); y República Dominicana con Sugar Island, de Johanné Gómez Terrero.

Fuente: EFE. Fotos: Prime Video y SOCIEDAD CULTURA ACADEMIA DE CINE.

