Elogio de Drew Struzan, el genio detrás de los afiches de “E.T.”, “Star Wars” e “Indiana Jones”

Drew Struzan revolucionó el arte de los carteles de cine con su estilo único y memorable

Drew Struzan fue el artista detrás de algunos de los carteles de cine más reconocibles en la historia del cine, incluidos los de las franquicias Star Wars, Indiana Jones y Volver al Futuro.

Pasó años como un estudiante de arte universitario desconocido que apenas podía costear sus clases, ganando tan poco que, según contó alguna vez, tenía que pasar días con poca comida para poder comprar pintura. Comenzó su carrera dibujando portadas de discos. Unos años después de que un publicista de cine de Los Ángeles notara su trabajo, Struzan fue contratado para dibujar un cartel para Star Wars. Siguió una carrera de varias décadas, en la que trabajó para más de 150 películas.

“Sus afiches son clásicos modernos”, dijo el crítico de cine Leonard Maltin en un documental de 2013, Drew: The Man Behind the Poster. “Eso no es una opinión, es una afirmación de hecho”.

El artista fue responsable de los afiches icónicos de "Star Wars", "Indiana Jones" y "Volver al Futuro"

Howard Drew Struzansky nació el 18 de marzo de 1947 en Oregon City, Oregón. Dijo que nunca se sintió amado por sus padres, pero que no se dio cuenta de ello hasta más tarde en la vida. “Por mucho que digamos que necesitamos amor, si nunca te dan ninguno, no sabes lo que te falta”, dijo en el documental. “No tuve nada de eso de niño. Mis padres no me amaban, no les agradaba. Me temían por alguna razón absurda”.

Pero su talento como pintor era evidente desde una edad temprana. “Dicen que podía dibujar antes de poder hablar”, dijo. De niño pequeño, dibujaba en papel higiénico y lo volvía a enrollar porque era el único papel disponible en su casa. Cuando tenía “unos 5 años”, dijo, investigadores de la Universidad de Stanford llamaron a la puerta de sus padres para obtener sus dibujos. “Se los llevaron a Stanford para estudiarlos. Hasta el día de hoy, no sé qué estaban estudiando. Supongo que era inusual”, dijo en otra entrevista.

Después de la secundaria, se fue de casa, diciéndoles a sus padres que quería aprender algo. “Me fui, y no perdí nada al irme. De todos modos, ellos no me querían”, contó. Cuando más tarde regresó a casa, le cerraron la puerta. Nunca volvió. En 1966, dijo que aprendió lo que era el amor cuando conoció a la que sería su esposa, Dylan, en una fiesta. Ella pensó que él era atractivo e inició una conversación golpeándolo con una pelota de ping pong. “Mi vida cambió cuando encontré a alguien que me amara y a quien yo pudiera dar amor”, dijo.

El salto a la fama de Struzan llegó tras colaborar en el cartel de "Star Wars" en 1977

Asistió al ArtCenter College of Design en Pasadena, California, tomando clases seis días a la semana durante seis años y pagando la matrícula vendiendo pinturas que había hecho como tarea a otros estudiantes. Para reducir los costos de vida, se “moría de hambre” cinco días a la semana. Vivir por debajo del umbral de la pobreza le otorgó el método de pintura que usaría para sus carteles de cine. “Hasta el día de hoy, simplemente exprimo la menor cantidad de pintura de un tubo y la extiendo muy delgada. La pobreza produjo una técnica”, reveló.

Después de la universidad, tuvo dificultades para encontrar trabajo. Ofreció aceptar el 80 por ciento del salario establecido cuando solicitó un empleo en Pacific Eye and Ear, un estudio para el que produciría portadas de discos. Impresionados con el trabajo de muestra que proporcionó, el estudio le dio el pago completo. “Pensé que eso era el cielo”, recordó Struzan. “Que podía trabajar y realmente recibir un cheque”.

Drew Struzan es el autor de algunos de los carteles de cine más importantes de los últimos años

El trabajo también le ofreció una oportunidad para mostrar su talento: las portadas de discos eran ampliamente vistas. Cuando Tony Seiniger, un publicista de cine en Los Ángeles, lo llamó para pedirle que trabajara en carteles de películas por mucho más de lo que ganaba en Pacific Eye and Ear, Struzan aceptó el reto. Su primer trabajo fue para la película El halcón negro (The Black Bird, 1975)

Poco después, el ilustrador Charlie White le ofreció colaborar en un cartel para una película llamada Star Wars. Se encogió de hombros y aceptó sin pensarlo mucho. “Claro. Un trabajo es un trabajo. No me importaba. Era Star Wars. No significaba nada en ese momento. Era solo otro trabajo”, dijo. Él describiría más tarde sus carteles para la franquicia como un punto de inflexión en su carrera. Lo lanzó a la consideración para “películas de primera categoría”.

“Estoy agradecido más allá de lo que puedo expresar por todo lo que Star Wars ha significado para mí, y expreso mi agradecimiento a George Lucas cada vez que tengo la oportunidad”, dijo.

Su trabajo con Lucas continuó en Indiana Jones. Harrison Ford, quien interpretó al intrépido arqueólogo protagonista, atribuyó a Struzan el haber dado vida al personaje. “No soy yo. Solo estoy actuando. Se parece a mí, pero está impregnado de la naturaleza y el carácter de Indiana Jones”, dijo Ford sobre los carteles de la película.

Struzan superó una infancia difícil y pobreza para convertirse en referente del diseño cinematográfico

Steven Spielberg le pidió que pintara un cartel para E.T., el extraterrestre porque no quería usar fotografías. “Le dio a E.T. una belleza que realmente incluso supera a la película en el sentido de que... todo lo que tienen que hacer es ver una imagen, y E.T. cobra vida en un solo cuadro. No en 24 cuadros por segundo”.

Spielberg también quiso que trabajara en el cartel de Volver al Futuro. Cuando el actor principal Michael J. Fox posó para él, saludó a Struzan preguntándole: “¿Eres tú, el Drew?”. “Esos feos jeans Guess de los años 80 nunca se vieron tan bien como en esa pintura”, dijo Fox. “Fue una emoción más allá de simplemente participar en las películas ser sujeto de esas obras. Y, por supuesto, pude hacerlo tres veces, así que fue realmente, realmente grandioso”.

En un homenaje en la página de Facebook de Struzan, Spielberg escribió: “Drew hacía arte de evento. Sus carteles convirtieron muchas de nuestras películas en destinos... En su propio estilo inventado, nadie dibujaba como él”.

Fuente: The Washington Post