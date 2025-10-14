El libro de Philippe Sands que expone la impunidad de Augusto Pinochet y su vínculo con el pasado nazi

El libro '38 Londres Street' de Philippe Sands explora los vínculos entre Pinochet y el criminal nazi Walther Rauff

El 3 de marzo de 2000, tras el aterrizaje en Santiago de Chile del avión que transportaba al general Augusto Pinochet, su séquito lo subió en silla de ruedas a un elevador mecánico mientras sonreía ante la jubilosa escena que tenía ante sí. Pinochet, dictador de Chile de 1973 a 1990, había estado detenido en Gran Bretaña mientras sus abogados luchaban contra los intentos de extraditarlo a España, donde un juez había emitido una orden de arresto internacional por violaciones a los derechos humanos cometidas por su régimen.

Tras casi 17 meses, el Gobierno británico finalmente abandonó el proceso de extradición; Pinochet, de 84 años y quien se encontraba bajo arresto domiciliario a las afueras de Londres, fue considerado demasiado enfermo para enfrentar cargos en España. Sin embargo, a su regreso a Chile, el anciano general parecía gozar de buena salud, levantándose en cuanto su silla de ruedas tocó la pista para abrazar efusivamente a un colega militar. Aun radiante, Pinochet se dirigió entonces hacia la multitud que lo vitoreaba mientras una banda de música interpretaba una marcha alemana.

Años después, una mujer cuyo marido desapareció en 1974 recordó una transmisión del momento como si mostrara a alguien literalmente saliéndose con la suya tras un asesinato: “Sentí consternación y rabia, y una profunda sensación de impunidad”.

La impunidad es el tema central de 38 Londres Street, un maravilloso y absorbente libro del abogado y autor franco-británico Philippe Sands. En 1973, Pinochet y el ejército chileno derrocaron al Gobierno democráticamente elegido del presidente Salvador Allende y procedieron a reprimir a la oposición y la disidencia, desatando un sadismo sancionado por el Estado como medio tanto de retribución como de disuasión.

Sands revela conexiones personales y familiares con víctimas y protagonistas de la dictadura chilena

El título del libro de Sands es la dirección que sirvió como sede del Partido Socialista en Santiago, antes de convertirse en uno de los centros de tortura y desaparición de la dictadura militar. Sands califica el proceso contra Pinochet como “el caso penal más significativo desde Núremberg”. Nunca antes un exjefe de Estado había sido arrestado en otro país por crímenes internacionales.

Sands estuvo vinculado incidentalmente a estos sucesos de varias maneras sorprendentes. Cuando el equipo legal de Pinochet intentó contratarlo, su esposa amenazó con divorciarse si aceptaba el caso. (Sands terminó trabajando en el caso para Human Rights Watch.) Décadas antes, el padre de su esposa, editor, trabajaba casualmente en la propuesta de un libro con Orlando Letelier, exfuncionario del Gobierno de Allende, cuando este fue asesinado en un elegante barrio de Washington por un coche bomba colocado por la policía secreta de Pinochet. Y durante la investigación para este libro, Sands se enteró de que Carmelo Soria —un funcionario de las Naciones Unidas secuestrado en una calle de Santiago en 1976 y cuyo cuerpo fue encontrado en un canal dos días después— era primo lejano de su esposa.

Pero es la conexión de Sands con el otro hilo narrativo de 38 Londres Street [Calle Londres 38] lo que le da a este libro su forma inimitable. En 1962, más de tres décadas antes de que Pinochet fuera arrestado en Londres, un hombre llamado Walther Rauff fue arrestado en Punta Arenas, Chile, y se enfrentó a la extradición a Alemania Occidental. Rauff, excomandante nazi de las SS, supervisó el desarrollo de los camiones de gas móviles, precursores de los campos de exterminio. Sands se enteró de que Herta, prima de su madre, probablemente fue una de los miles de personas asesinadas en los camiones de Rauff. Herta tenía 12 años.

“No se me había ocurrido que Pinochet y Rauff pudieran estar relacionados, pero resultó que las vidas de ambos hombres estaban profundamente entrelazadas”, escribe Sands. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rauff escapó a Ecuador, donde conoció a Pinochet, y durante un tiempo sus familias se hicieron cercanas. Además de su virulento anticomunismo, compartían un interés común por el nazismo. Rauff, quien tras su arresto vivió con el temor de una extradición que nunca se produjo, se emocionó con el golpe de Pinochet. Por fin, pensó Rauff, estaba a salvo. Como presumía en una carta a un sobrino: “Estoy protegido como un monumento cultural”.

El regreso de Pinochet a Chile tras evitar la extradición reavivó el debate sobre la impunidad

El libro avanza y retrocede en el tiempo, mientras Sands busca documentos y personas para entrevistar, intentando determinar si los rumores sobre Rauff eran ciertos. ¿Estuvo Rauff involucrado con la policía secreta de Pinochet? ¿Participó en la tortura de prisioneros, como atestiguó uno de ellos? ¿Ayudó a diseñar un campo de concentración chileno cuyo diseño guardaba un asombroso parecido con Auschwitz?

Rauff trabajaba en una empresa conservera de mariscos, envasando carne de centollas en latas. El viejo nazi se volvió tan conocido en Chile que apareció como el siniestro “hombre de Punta Arenas” en In Patagonia [En la Patagonia], de Bruce Chatwin (“un hombre eficiente, con cierta experiencia previa en la cadena de producción”). Una versión ficticia de Rauff también apareció en la obra del escritor chileno Roberto Bolaño. En 1965, el poeta chileno Pablo Neruda escribió un artículo en el que criticaba a la Corte Suprema de su país por permitir que un criminal de guerra como Rauff viviera en libertad: “Protege a quienes organizan eficientemente asesinatos colectivos y transportes en furgones”.

38 Londres Street es el tercer libro de una trilogía que Sands inició con la publicación de East West Street (2016) y continuó con The Ratline (2021). Los tres libros giran en torno a grandes preguntas sobre el mal, el poder estatal, la inmunidad y la impunidad. Pero Sands también es un narrador consumado, que desenreda con delicadeza sus temas más complejos y las complejidades legales que los acompañan a través de los inolvidables detalles que desentierra y de las numerosas personas —la familia de Rauff, exreclutas militares, expertos en derecho británicos— que se sinceran con él.

Más allá del hecho de que Rauff y Pinochet tenían conexiones sociales, los vínculos entre ellos son espectrales. “Me preguntaba sobre las pruebas”, escribe Sands en un momento dado. “Quería pruebas, no especulaciones, rumores ni mitos”. Lo que sí descubre es que ambos hombres aceptaron el uso del poder estatal para torturar y asesinar a seres humanos, aun cuando cada uno se esforzaba por desviar la responsabilidad. Pinochet —quien promulgó una ley de amnistía en 1978 para protegerse a sí mismo y a su Gobierno del enjuiciamiento— culpó a los de abajo, insistiendo en que no podía controlar sus “excesos”; Rauff culpó a los de arriba, insistiendo en que solo cumplía órdenes.

ElWalther Rauff, excomandante nazi, encontró refugio en Chile y mantuvo lazos con Pinochet

Hay cierta esperanza en este libro, pero Sands demuestra que, incluso ante la abrumadora evidencia, la Justicia nunca es inevitable, especialmente cuando se trata de exigir responsabilidades a los poderosos. En el epílogo, un confidente de Pinochet le cuenta a Sands que la Fundación Pinochet recibió un cheque por casi 980.000 libras del Gobierno británico, a nombre de Pinochet, para reembolsarle los gastos durante su estancia en Londres. Los críticos de Pinochet quedaron horrorizados, pero su abogado no se disculpó. “Así es el sistema”, dijo.

Fuente: The New York Times. Fotos: Crédito: Alejandro Guyot/gentileza prensa Malba, por la foto de Philippe Sands; Reuters/ Rickey Rogers (archivo).