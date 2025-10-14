Cultura

El Festival Coral LiberArte 2025 conmemora 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

El 7 y 8 de noviembre, un coro formado por voces argentinas y alemanas brindará dos conciertos en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y en el Teatro Avenida de Buenos Aires

FESTIVAL CORAL LIBERARTE

El Festival Coral LiberArte 2025 se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con motivo del 80.° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Europa del Nacionalsocialismo. Por primera vez en el país, la organización LiberArte (Sociedad Alemano-Hispanoamericana) realizará un homenaje musical en el Teatro Avenida, con la participación de artistas de Argentina y Alemania, dedicado al pasado, presente y futuro.

El evento principal se llevará a cabo el 8 de noviembre a las 20, cuando el Coro del Festival LiberArte, integrado por voces de ambos países, suba al escenario junto a La Pequeña Orquesta bajo la dirección del maestro Pablo Quinteros. El programa incluye obras como Schicksalslied, de Johannes Brahms, Aeneis, de José Luis Larzábal, y Kindertotenlieder, de Gustav Mahler, con la actuación de la solista Alejandra Malvino.

El Festival Coral LiberArte 2025
El Festival Coral LiberArte 2025 conmemora el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Buenos Aires

El festival dedica sus conciertos a la memoria de las víctimas del nacionalsocialismo y promueve un mensaje de diálogo cultural y paz. El proyecto cuenta con el respaldo de la Embajada de Alemania en Argentina, el Consejo Musical del Estado de Renania del Norte-Westfalia (Landesmusikrat NRW) y el Consulado de la República Argentina en Bonn.

El Festival LiberArte cuenta con a dirección artística de Lupe Larzábal, y la de La Pequeña Orquesta es compartida entre Carolina Barri y Pablo Quinteros, quienes aplican la técnica Alexander en la interpretación musical.

La programación incluye conciertos gratuitos
La programación incluye conciertos gratuitos y obras de Brahms, Mahler y Palmeri bajo la dirección de Pablo Quinteros

Como parte de la programación, el 7 de noviembre a las 19, el coro del festival realizará una presentación especial en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Este concierto gratuito, sujeto a la capacidad de la sala y por orden de llegada, tendrá un repertorio a capella encabezado por la Misatango, de Martín Palmeri, con el propio Palmeri en piano y la dirección, nuevamente, de Quinteros.

[Fotos y video: prensa Festival Coral LiberArte]

