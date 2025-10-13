Cultura

Juliette Binoche recibió el Premio de Excelencia en México

La intérprete presentó su primer largometraje en el FICM, habló sobre su proceso creativo y destacó la relevancia de explorar nuevas facetas artísticas en un entorno de cambios sociales y culturales

En medio de protestas propalestinas, Juliette Binoche recibió este sábado el Premio a la Excelencia Artística en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México, en uno de los episodios “más libres” de su vida tras debutar como directora con la película In-I In Motion, que presentó en el certamen mexicano.

“Estamos rodeados de muchas mentiras alrededor de nosotros, mentiras en redes sociales, los políticos han estado manipulando a través de las redes sociales, tenemos que estar conscientes de eso”, afirmó la galardonada con el Oscar (1997) tras recibir la distinción, luego de que su alfombra fuera tomada por decenas de manifestantes en contra del genocidio en Gaza en el estado mexicano de Michoacán.

Con esta segunda visita al FICM –al que considera una “comunidad del cine”–, la actriz develó una butaca con su nombre y enfatizó que como artista lo que se quiere decir “es la verdad e inspirar a otras personas”.

“Por eso estamos aquí todos juntos y le deseo lo mejor a este festival que está trayendo cineastas internacionales y colaboraciones en México que necesitamos en el mundo, necesitamos ver diferentes puntos de vista”, mencionó Binoche, de 61 años, sobre el festival que visitó por primera vez en 2014 como invitada de honor.

Al recibir el Premio a la Excelencia Artística, que ha sido otorgado a grandes figuras de la industria cinematográfica como Francis Ford Coppola o Jodie Foster, recordó que aunque los actores utilicen vestimentas hermosas, desfilen en alfombras rojas o reciban maravillosas condecoraciones lo que realmente hacen es “servir” al público, una frase con la que se arrodilló frente a la audiencia de la sala.

Luego de haber ofrecido una clase magistral a los asistentes de la edición número 23 del FCIM, la actriz de El paciente inglés (1996) se dirigió a los medios para relatar cómo fue el proceso de convertirse en directora con una obra performance que interpretó hace más de 15 años junto con el bailarín británico Akram Khan y fue grabada por su hermana, Marion Stalens.

Para Binoche, estas piezas capturadas por Stalens y que el recién fallecido Robert Redford (1936-2025) le motivó a convertir en largometraje, fue una forma de entenderse a sí misma sin la pretensión de querer decirle algo a la audiencia, sino más bien de ser un “espejo” con el público.

“No estoy segura de que ningún artista pueda decir qué es lo que quieren dar o cómo lo quieran dar, porque lo descubres cuando lo haces. No eres tan racional o consciente, porque hay partes de ti que suceden en el inconsciente”, remarcó.

Además, destacó que no le importa si es “directora, actriz o pintora”, pues lo que realmente está buscando en esta etapa de su vida es “explorar la vida”.

“Compartir qué está en mí y cuál es mi potencial (...) El arte debe ser ese lugar que te renueva a ti mismo”, agregó como propósito personal.

Esta será la última vez que In-I In Motion se proyectará con su duración original, 156 minutos, pues la realizadora decidió junto con su productor recortar la película grabada por su hermana y que la artista guardó durante 15 años en un cajón.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Iván Villanueva.

