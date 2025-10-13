Gratis y a cielo abierto: el festival urbano de arte y diseño que copa las calles de Recoleta

Gratis y a cielo abierto: el 16 de octubre se realizará el festival urbano de arte y diseño que copa las calles de Recoleta

Con experiencias multidisciplinarias el Distrito Arenales sale a la calle para celebrar los 10 años de La Noche del Diseño. El próximo jueves 16, de 18 a 21 hs más de 80 firmas --entre galerías de arte, locales de interiorismo, iluminación y accesorios--, realizarán intervenciones urbanas. El hilo conductor del evento será la celebración, a partir de alianzas creativas entre artistas visuales, fotógrafos, músicos y diseñadores.

El punto de encuentro está fijado en Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y transversales. Allí late fuerte el polo de diseño donde se concentrarán las degustaciones de tendencias, puestas escenográficas, shows en vivo e instalaciones escenográficas.

Marcos López, Nicola Costantino, Carlos Arnaiz, Renata Schussheim, el arquitecto Arturo de Tezanos Pinto, los diseñadores Pablo Ramírez, Celedonio Lohidoy, Benito Fernández, Carolina Antoniadis, Leticia Churba, Desire De Ridder figuran entre los consagrados. Y además, talentos emergentes cuyos productos estuvieron en ferias internacionales de Milán y París, como los estudios IOUS, Konqrit y Blau, entre otros.

El mapeo de duplas creativas está coordinado por las curadoras Mariana Rapoport y Silvina Bidabehere, que definieron la trama inmersiva de este ecosistema innovador. “Buscamos conectar con la belleza y la creatividad convocando a grandes figuras del arte, la arquitectura y el diseño, que amplifican el espíritu festivo que queremos imprimirle a esta edición”, anticipa Rapoport y anuncia experiencias que invitan a compartir, inspirar y ser parte de una comunidad en “constante movimiento”.

“Impulsamos la participación del público y la interacción con los artistas, no como meros espectadores sino como protagonistas del evento, un portal para sumergirse desde lo emocional y lo sensorial en cada experiencia artística”, señalan Rapoport y Bidabehere. “Promovemos la generación de asociaciones inesperadas entre una marca y un artista que trabajan en equipo para crear algo fuera de lo esperado. Creemos que ese efecto sorpresa, ese salirse por la tangente, es la gran fuerza de esta celebración”, dice Bidabehere.

Entre las apuestas, se destaca el Banquete para colibríes, la instalación de Nicola Constantino en la galería Praxis. Una puesta donde la cerámica se transforma en símbolo y en celebración. “Cada capa de arcilla es memoria comprimida. Cada plato, cada flor muestra en su superficie un dibujo escultórico: revela su secreto oculto en cada lámina, multiplicando la belleza”, apunta la artista. En la Sala 2 de la galería, Dino Bruzzone exhibirá Cine Noir, una serie inspirada en el universo de los cómics y el cine de los años 50 y 60, que reconstruye la atmósfera detectivesca de un film imaginario.

Renata Schussheim, por su parte, instalará sus sirenas escultóricas que se sumergirán en el local de La Compañía. La artista plástica las realizó con tecnología 3D. En tanto, el estudio de joyería contemporánea Cabinet Óseo desplegará sus esculturas liquénicas en Duveen. Realizado con latas de cervezas, treparán como enredaderas por el interior y la escalera del espacio. Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells también instalarán su serie Cochayuyos, de la misma materialidad, que se verán desde la calle.

En Walmer se instalará una expo que celebra los rituales. Altares de lo cotidiano incluye una bañera (Konqrit) que funcionará como lienzo para que el calígrafo y artista urbano Lucio Cres intervenga en vivo. Además, lámparas traslúcidas y jarrones escultóricos impresos en cerámica por el estudio IOUS. Además, los tótems y las piezas de arcilla de Blau transformarán el local de Peter Kent en un paisaje de texturas del norte argentino.

Las universidades también tendrán la oportunidad de desplegar acciones, “en función de darle espacio a los nuevos talentos”, señalan las curadoras. En este sentido, la Universidad de Palermo cambiará la fisonomía del Pasaje Libertad. Y los alumnos de la Universidad Austral levantarán un Muro de los Sueños, para celebrar, en este caso, el descanso en el local de Simmons.

Esta misma temática será abordada por Agustina Cerato: Sueños será la intervención en dupla con la artista visual Nadia Yoma, reconocida por su técnica de puntillismo y por representar siluetas de mujeres que flotan en un estado onírico. “La paleta de color invita a sumergirse en un verano pleno de disfrute, con un espíritu sereno y luminoso”, anticipa Cerato.

El clima de verano también se palpitará en la vereda de Arredo, que tapizará de flores naturales la fachada bajo la consigna “Hacé florecer tu hogar”. En dupla con la Escuela de Flores, combinarán estampas, colores y texturas generando puntos estratégicos para sacarse fotos.

Además, habrá proyecciones sobre avistajes de aves y animales en Rue des Artisans y mapping en la fachada del Hotel Grand Brizo. De una de las ventanas de este hotel se espera una sorpresa: la soprano Sara Fleming y su performance.

La hermandad aterriza en tienda fCH, donde Federico Churba recibirá los paisajes en cerámica creados por Leticia Churba. “Entre la acumulación y la ausencia, entre el volumen y la superficie, la obra propone pensar la forma como huella, repetición y espejamiento. Una misma figura que se reitera en distintos soportes, cambiando de escala y de materialidad, pero siempre sosteniendo la tensión entre lo que ocupa espacio y lo que casi no está”, dicen ambos diseñadores.

En Crayón, los visitantes podrán intervenir con marcadores los afiches de los artistas que participan en la muestra. Y llevárselos a casa. Además, el experto en orquídeas Javu Herrera ambientará el espacio.

En Fontenla, por otra parte, se verá una colección de sillas: cada una reflejará el estilo y las tendencias de los 10 años del Distrito. El artista invitado, Eric Franco, realizará esculturas de hierro laqueadas que dialogarán con las sillas y contarán la evolución de La Noche del Diseño.

“Esta fiesta confirma que cada vez son más los que se suman a participar del festival. La cita de Distrito Arenales ya está instalada en el calendario porteño”, apunta Leticia Gemelli, de la firma Fábrica de Luz e integrante de la Comisión Directiva del distrito.

En tanto, en Kalpakián una alfombra XXL abandonará el suelo para trepar por los muros del local como un elemento escultórico que se multiplica por el hall. Junto a María Zunino y Geraldine Grillo, desplegarán una mesa que se convierte en centro de reunión, símbolo de celebración y ritual compartido.

Con sentido lúdico, el local de mobiliario para chicos Le Ruelle Kids propone Otra vuelta más, una celebración nostálgica, un guiño a las sortijas de las calesitas. También habrá hamacas, barriletes, caballitos y, desde ya, una calesita.

Los biombos serán protagonistas en Oromanta, la firma que, en sinergia con el estudio Valdemarín, reflexiona sobre el espacio, los oficios artesanales y el mobiliario. En tanto, el Pasaje Libertad sacará a la luz una de sus mejores joyitas: la colección de vidrios argentinos de la firma Vintage Girair, que atesora a los mejores exponentes del país.

Y en Salazar Casa la instalación Vibrando en Amarillo será una gran caja de resonancia con detalles y objetos que dialogan con el color y la música. Árwy será la artista que marcará el ritmo con una intervención experimental. La torre de copas de champagne y una torta gigante coronarán la noche, a puro brindis.

La calle será una hoja en blanco. Irá mutando desde la tardecita y hasta pasadas las 21, como motor de conexión cultural que revitaliza el este polo del diseño porteño.