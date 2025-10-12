Cultura

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

La organización de un baile anual de alto perfil, al estilo del realizado el Met de Nueva York, revela la creciente dependencia de fondos privados y plantea interrogantes sobre el futuro de la sostenibilidad y la autonomía de las instituciones culturales británicas

Guardar
Fuente: Wikipedia
Fuente: Wikipedia

La competencia por captar fondos privados se ha intensificado entre los grandes museos del Reino Unido, y el British Museum ha decidido apostar fuerte: organizará un fastuoso baile anual que aspira a convertirse en el equivalente londinense de la Met Gala neoyorquina.

“Londres es reconocida mundialmente por sus artes, cultura, creatividad y estilo”, afirmó Nicholas Cullinan en un comunicado de prensa recogido por Museums Association. “Es una ciudad donde la historia y la innovación coexisten, y todos son bienvenidos. El British Museum celebra este dinamismo”, añadió el director de la institución, quien comparte la presidencia del comité organizador con la mecenas Isha Ambani.

El evento, bautizado como British Museum Ball, se celebrará el 18 de octubre, coincidiendo con el cierre de la Frieze Week, cuando las figuras más influyentes del arte internacional se congregan en la capital británica. La primera edición tendrá como tema central el color rosa, inspirado en la exposición “Ancient India: Living Traditions”.

La actriz estadounidense Demi Moore
La actriz estadounidense Demi Moore y la diseñadora británica Harris Reed durante la Met Gala de 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

Según la información difundida por el museo, unos 800 invitados disfrutarán de copas de Ruinart en la imponente Great Court antes de pasar a la cena. El acceso no será para todos los bolsillos: una mesa para diez personas costará £20.000 (USD 26.800), y la recaudación, junto a una subasta silenciosa, se destinará a fortalecer las alianzas internacionales del museo y a financiar el préstamo del Tapiz de Bayeux desde Francia para una de las exposiciones más esperadas de 2026.

El comité del baile para 2025 reúne a una selección de personalidades del mundo cultural y filantrópico de Londres. Entre los artistas distinguidos figuran Grayson Perry, Edmund de Waal, Hew Locke, Yulia Mahr y Steve McQueen. También integran la lista el exdirector de Frieze Masters Nathan Clements-Gillespie, el actual CEO de Frieze Simon Fox, la exdirectora de la Serpentine Yana Peel, la consultora de arte Jane Suitor, el asesor Lawrence Van Hagen, la coleccionista Pamela Joyner, las mecenas Midge Palley y Lady Shaw Ruddock, y la experta en relaciones públicas Erica Bolton.

No todos celebran la iniciativa. El grupo ambientalista Culture Unstained ha criticado los vínculos del evento con Ambani, cuya familia controla el conglomerado indio de petróleo, gas y petroquímica Reliance Industries. “Un baile de multimillonarios para criminales climáticos”, denunció un portavoz de la organización a Museums Association, quien sostuvo que el evento solo demuestra que el British Museum sigue “desconectado de la realidad”. La relación histórica del museo con British Petroleum ha sido objeto de controversia y, pese a las críticas, se renovó a finales de 2023.

Personas se manifiestan contra el
Personas se manifiestan contra el patrocinio de exposiciones culturales por parte de British Petrolium, frente al Museo Británico en 2020 (Hugh Warwick / @Hedgehoghugh/vía REUTERS)

Las objeciones no se limitan al ámbito ambiental. La escritora Zuzanna Lachendro, en un artículo para New Statesman, cuestionó la idoneidad del British Museum para organizar un evento de este tipo: “Simplemente no es lo suficientemente cool para tener su propia versión de la Met Gala”, argumentó, aludiendo a que la fortaleza de la colección reside en las antigüedades y no en la alta costura.

Lachendro expresó su preferencia por el V&A Museum de South Kensington, especializado en artes decorativas y objetos de lujo, como sede más adecuada. Además, señaló que la vasta colección internacional del British Museum, que supera ampliamente a la de artefactos locales, resulta demasiado global para “celebrar la ciudad” de manera genuina.

Frente a estas críticas, Cullinan ha dejado claro que, aunque admira la Met Gala, no pretende replicarla. “Londres es bastante diferente”, declaró a The Telegraph. El director explicó que su principal inspiración fue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la cual, en sus palabras, “fue fantástica, excéntrica y humorística” y logró “hacerte pensar en silencio en la historia asombrosa de la que formamos parte”.

El panorama de eventos de alto perfil en museos londinenses no es nuevo. La Serpentine Summer Party atrae cada año a celebridades del cine, la música y la moda, mientras que la Tate celebró en junio su 25º aniversario con una fiesta que reunió a estrellas de Hollywood y miembros de la realeza. Estas iniciativas podrían multiplicarse, ya que, ante los recortes del gobierno británico al financiamiento público, las instituciones culturales del país se ven impulsadas a adoptar modelos de recaudación de fondos al estilo estadounidense, como galas y fondos de dotación.

Temas Relacionados

British Museum British Museum Ball Londres Reino Unido Filantropía

Últimas Noticias

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

La dibujante Paulina Spucches reflexiona sobre “Brontëana”, una novela gráfica que rescata la vida de la más pequeña de las hermanas

Una ilustradora argentina da vida

Cristóbal Colón y la primera gran noticia viral: así se difundió el descubrimiento del “Nuevo Mundo”

Las cartas de Cristóbal Colón revolucionaron la forma de compartir información en Europa, convirtiendo el hallazgo de los territorios en el acontecimiento más comentado y replicado de la época gracias a la imprenta

Cristóbal Colón y la primera

10 libros sobre la tragedia de los Andes

A través de libros y testimonios, la experiencia de los rugbiers uruguayos y sus familias se consolida como un referente universal sobre la capacidad de afrontar la adversidad y resignificar la pérdida

10 libros sobre la tragedia

El “Huevo de Invierno” de Fabergé: la joya imperial más sofisticada de la historia sale a subasta

La próxima venta de Christie’s de Londres tendrá una de las piezas más emblemáticas de la orfebrería rusa

El “Huevo de Invierno” de

Liliana Viola y un retrato inusual de Martha Pelloni, la monja que desde los 90 enfrenta al poder, la corrupción y el crimen organizado

La periodista y escritora argentina ganó el Premio Anagrama de Crónica con “La hermana”, un perfil de la religiosa que hace 35 años lideró en Catamarca la estremecedora respuesta social al crimen de María Soledad Morales

Liliana Viola y un retrato
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video del Gobierno para

El video del Gobierno para celebrar el 12 de octubre y resaltar la figura de Cristóbal Colón

Levantaron los cortes y habilitaron las autopistas de CABA luego de la carrera Gran Fondo Argentina

La presión tributaria nacional es la menor en 18 años: qué cambió y cómo repercute en la economía

Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero con presupuestos más austeros

Alerta Sofia: buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Escala la tensión entre Afganistán

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

Esperanza electoral en Bolivia a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

Documentos inéditos revelan las macabras instrucciones de Hamas durante la masacre del 7 de octubre en Israel: “Maten a todos”

El Papa León XIV pidió “valor” para avanzar en el plan de paz para Gaza antes de la cumbre en Egipto

TELESHOW
El tierno momento de Valentina

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”