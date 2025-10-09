Cultura

Estos son los ganadores del Premio Kirkus 2025

Se dieron a conocer los libros que se quedaron con el galardón de Kirkus Reviews, que incluye un premio en efectivo de 50.000 dólares para cada una de las tres categorías

Por Hillel Italie

Una novela sobre una juventud
Una novela sobre una juventud desaparecida, una historia de Irán y una "celebración" del ombligo, entre los ganadores del Premio Kirkus

Una novela sobre la identidad y una juventud desaparecida, una historia del derrocamiento del Sha de Irán y un libro ilustrado que celebra el subestimado ombligo son los ganadores de este año del Premio Kirkus, que incluye un premio en efectivo de 50.000 dólares para cada una de las tres categorías.

The Slip de Lucas Schaefer, que sigue la búsqueda de un hombre por su sobrino desaparecido años atrás, ganó en la categoría de ficción, mientras que el premio en la categoría de no ficción fue para King of Kings: The Iranian Revolution: A Story of Hubris, Delusion and Catastrophic Miscalculation de Scott Anderson. El ganador en la categoría de literatura para jóvenes lectores fue Everybelly de Thao Lam, una mirada desde la piscina a los ombligos y las historias que cuentan.

Establecidos en 2014, los premios están supervisados ​​por la publicación comercial Kirkus Reviews.

“Los ganadores del Premio Kirkus de este año nos traen mensajes vitales para nuestro tiempo: mensajes sobre las alegrías de la comunidad, el poder de la autotransformación y la mutabilidad de los acontecimientos históricos, todos transmitidos a través de una prosa e imágenes estimulantes”, dijo el editor en jefe de Kirkus, Tom Beer, en un comunicado el miércoles.

Entre los finalistas se incluyen la novela de Angela Flournoy, The Wilderness, la biografía de James Baldwin escrita por Nicholas Boggs, Baldwin: A Love Story, y las memorias de Arundhati Roy, Mother Mary Comes to Me.

Fuente: AP

