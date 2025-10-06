Llega la Semana de Cine Latinoamericano con 3 sedes en Buenos Aires

Llega la Semana de Cine Latinoamericano

La 6ta Semana de Cine Latinoamericano se presenta como un refugio para la creatividad y la identidad regional en un momento que los organizadores describen como “casi apocalíptico” para la producción cinematográfica nacional.

Entre el 14 y el 17 de octubre, el festival propone un espacio de encuentro y reflexión en torno a las historias y miradas que surgen desde América Latina, con una programación que abarca cortometrajes y largometrajes de diversos países y géneros, y que busca fortalecer la visibilidad de las producciones locales.

El evento inicia el 14 de octubre en Cine Arte Cacodelphia con una apertura a las 19:00, donde se exhibirá el primer programa de cortos. Esta selección explora la búsqueda de identidad y pertenencia a través de relatos que abordan la memoria, los lazos familiares y el autodescubrimiento.

Frida

Entre los títulos destacados figuran FRIDA de Marcela Bruna (22 minutos, Chile), ADIÓS por ahora de Valentin Caso Rosendi (7 minutos, Argentina), Elogio a los fantasmas de Facundo Rodriguez Alonso (17 minutos, Argentina), 8 MM de Daniela Prado Sarasua (6 minutos, Chile) y Volver a recorrer las mismas calles de Beatriz Arias Gonzalez (19 minutos, Chile). A las 21:00, se proyectará Los capítulos de Lorena Alvarado (67 minutos, Venezuela), que narra el regreso de Ena a Caracas y su reencuentro con una abuela que pierde la memoria, mientras su padre intenta preservar el legado literario venezolano a través de una colección de libros raros. Las entradas para esta jornada tienen un valor de $5000 y pueden adquirirse tanto en la boletería como en la web de Cine Arte Cacodelphia.

El 15 de octubre, la programación continúa en el mismo espacio con el segundo programa de cortometrajes a las 19:00. Esta vez, las historias giran en torno a lo sobrenatural y lo inquietante, donde lo cotidiano se transforma en amenaza y lo invisible irrumpe en la vida de los personajes.

Call me Ro

Se exhibirán La sombra de Watón de Gabriel Bordon (7 minutos, Argentina), Un susto de Federico Morlio (20 minutos, Argentina), Capturar al fantasma de David Mello (12 minutos, Brasil), Tierra encima de Sebastián Duque (18 minutos, Colombia), El cuero de Jose Tomas Urrutia y Hans Von Marees Peede (15 minutos, Chile), La presentación de Nicolas Shujman (14 minutos, Argentina) y Las continuidades de Merlina Molina Castaño y Jorge Sesan (15 minutos, Argentina).

A las 21:00, se proyectará Punku de Juan Daniel Molero (130 minutos, Perú), que relata la travesía de una joven matsigenka y un niño rescatado en la selva peruana, quienes se ven envueltos en visiones y fuerzas misteriosas durante su viaje hacia la ciudad. El precio de las entradas para este día es de $5000, disponibles en boletería y en la web de Cine Arte Cacodelphia.

Punku

El 16 de octubre, la sede se traslada a ARTHAUS, donde a las 20:00 se presentará El mundo al revés de Agostina Di Luciano y León Schwitter (77 minutos, Argentina-Suiza). La película se sitúa en una pequeña ciudad de Córdoba, donde una luz misteriosa y sucesos inexplicables alteran la vida de los protagonistas, entrelazando la realidad con la fantasía.

A las 21:30, el festival ofrecerá un cóctel y DJ set, pensado como un espacio de encuentro para profesionales del sector audiovisual, con el objetivo de fomentar el intercambio y la creación de redes. Esta actividad cuenta con el auspicio de Edelfaule Weine. Las entradas para esta jornada tienen un costo de $3500 y se pueden adquirir a través de un enlace específico.

Un capricho de Voca Maret

El 17 de octubre, el Cine Club Florida será el escenario del tercer programa de cortometrajes a las 19:00. Esta selección reúne relatos que abordan la lucha por la existencia y el reconocimiento desde diversas geografías y perspectivas, incluyendo la memoria de pueblos originarios, la construcción de barrios, la resistencia campesina, el desarraigo migrante y la afirmación de identidades queer. Se proyectarán Irondy de Noemí Fleitas Prieto (14 minutos, Paraguay), Estamos en el mapa de Santiago Rodríguez Cárdenas (10 minutos, Colombia), Al borde del bosque de Olivia del Giorgio (7 minutos, Argentina), Depeyize de Pamela Bencosme (24 minutos, República Dominicana) y Dime Ro de Carolina Meza (20 minutos, México).

A las 20:30, se exhibirá Un capricho de Voca Maret de Nicolás Malaisi (77 minutos, Argentina), que sigue el regreso de Voca Maret a Saladillo y su intento de finalizar una película inconclusa mediante un plan para obtener fondos municipales bajo pretextos engañosos.

Ciudad Oculta

Finalmente, a las 22:00, se proyectará Ciudad Oculta de Francisco Bouzas (95 minutos, Argentina), donde la muerte de un joven futbolista lleva a su amigo Jonás a adentrarse en una ciudad subterránea habitada por los muertos, en busca de cerrar asuntos pendientes. Las entradas para este día tienen un valor de $5000 y pueden adquirirse en boletería o a través de un enlace web.

Por segundo año consecutivo, el festival cuenta con el apoyo de Retina Latina, que permitirá que las producciones favoritas del público estén disponibles durante un mes en su plataforma, ampliando así el alcance de estas obras a nuevas audiencias en toda Latinoamérica.