Una muestra bélica refleja la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte

Un visitante se toma fotos frente a la pintura "Columna de desfile con gloriosas banderas militares" de Lee Gill Ho y Jang Ba Con

Una exposición en Moscú ilustra los vínculos cada vez más estrechos entre Rusia y Corea del Norte con lienzos que representan la fraternidad entre soldados rusos y norcoreanos, retratos de Kim Jong Un y escenas de elaboración del kimchi, un plato típico.

La muestra, titulada “País de un gran pueblo”, se presenta en el Museo de Artes Decorativas de la capital rusa hasta el 10 de octubre y celebra la cooperación entre ambos países en plena ofensiva en Ucrania.

Los norcoreanos suministran armas y tropas para apoyar la campaña militar de Moscú en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

Ambos países admitieron incluso que militares de Pyongyang participaron en los combates contra los ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk, parcialmente ocupada por Kiev en el verano de 20024 y que, según Rusia, recayó bajo el control de Moscú en primavera.

Visitantes conversan junto a la pintura "La Bandera de la República en la Colina" de Kim Il Kwang

Las paredes de la exposición están llenas de homenajes a esa floreciente alianza. La pintura al óleo “Por un hermano en armas”, por ejemplo, muestra a los soldados norcoreanos en pleno combate, con ametralladoras en mano y disfrutando la perspectiva de la batalla.

Más adelante, un lienzo retrata a combatientes camuflados de ambos países ondeando sus banderas nacionales. Otros artistas se dedican a dibujar lanzamisiles o cazas bombardeando una isla.

Más allá de relaciones militares

La relación entre ambos países no solo se estrechó en el frente militar, sino en varios campos. En el ámbito diplomático, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se mostraron cercanos públicamente cuando asistieron a un gran desfile militar en Pekín.

“País de un gran pueblo” presenta obras de artistas norcoreanos en el Museo de Artes Decorativas de Moscú

El acto, al que fueron invitados de honor del presidente chino Xi Jinping, conmemoró el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

También se inauguraron vuelos directos entre Moscú y Pyongyang este verano, mientras un creciente número de funcionarios y delegaciones se desplazan entre las dos capitales.

Y en Moscú, un restaurante norcoreano que sirve fideos fríos y otras delicias nacionales suele estar siempre lleno.

Al inicio de la exposición, un guía ruso invita a los visitantes a observar una gigantesca foto de Kim Jong Un estrechando la mano de Putin. Después les muestra un panorama de la capital norcoreana brillando de noche.

Una enorme fotografía del presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, reuniéndose en Pyongyang el 19 de junio de 2024

El estilo recuerda al realismo socialista, la forma artística predominante en la Unión Soviética, con títulos que describen literalmente lo que se representa, sin significados ocultos ni sutilezas.

La obra “Preparando kimchi” muestra precisamente varias generaciones de una familia norcoreana agachadas en el suelo preparando el tradicional plato de repollo, rábano fermentado y picante.

“Sufrimiento” y “represión”

Dos jóvenes rusos de 25 años, que prefirieron no dar sus nombres, dijeron que asistieron a la exposición por el “exotismo” que emanan las pinturas.

“En la época de la Unión Soviética nuestros pintores realistas mostraban los logros del socialismo”, comentó uno de ellos, estudiante de informática. “No se jactaban, como los norcoreanos”, agregó.

las pinturas "Dando mi vida invaluable" de Chwe Il Bon, San Gum Chehor y Kim Cheol Yung (derecha) y "Para el camarada de combate" de Mueongjin Oh durante la exposición de arte norcoreano en Moscú

Moscú y Pyongyang firmaron el año pasado un acuerdo de asociación integral que incluye cláusulas de defensa mutua. A ese pacto se refirió el otro joven.

“No durará mucho”, afirmó. “Yo la llamo alianza temporal. Es solo mientras dure la guerra en Ucrania”, subrayó.

Mientras hablaba, un hombre con un pin de Kim Il Sung —fundador y líder histórico de Corea del Norte— y su hijo Kim Jong Il, se acercó intentando escuchar mejor la conversación.

Corea del Norte es una de las naciones más cerradas del mundo, frecuentemente criticada por grupos de derechos humanos por sus políticas represivas y la criminalización de la disidencia.

El mes pasado, la ONU señaló que la última década dentro del país se caracterizó por un “aumento del sufrimiento, la represión y el miedo”.

Fuente: AFP. Fotos: Alexander NEMENOV / AFP