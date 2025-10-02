Cultura

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

“La cometierra” musicaliza la serie del mismo título, basada en la novela de la escritora argentina Dolores Reyes. “Es un manifiesto social que grita frente a la violencia”, definió la artista mexicana

Guardar
Natalia Lafourcade - La Cometierra

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade estrenó este miércoles “La Cometierra”, una canción con la que explora el rap y el ‘spoken word’ y se revela como la canción principal de la nueva serie basada en la novela homónima de la autora argentina Dolores Reyes.

“En la canción me gusta mencionar aspectos de la historia y crear un puente con las realidades que hoy en día vivimos y miramos, mismas que desde hace muchos años nos generan frustración y quiebres profundos en nuestros tejidos sociales”, afirmó la compositora, de 41 años, en un comunicado.

Como activista con raíces en México, la desaparición forzada y los feminicidios son temas que trastocan a la cantautora mexicana con 18 Latin Grammy y cuatro Grammy, quien a partir de este single de base urbana visibiliza estas problemáticas expuestas en la historia de la protagonista del libro de Reyes.

La cantautora mexicana explora el
La cantautora mexicana explora el rap y el 'spoken word' en su nueva canción

“Me gusta que en esta historia se aborda la fuerza de un poder, un don que en el proceso de abrazarlo e integrarlo a su vida la protagonista logra ayudar a muchas personas. Hay historias terribles y a la vez siempre una esperanza de que algo cambie”, explicó Lafourcade, quien trabajó de la mano de la guionista de la serie, Mónica Herrera.

Con esta nueva pieza -que cuenta con la producción del argentino Cheche Alara y la mezcla de Michael H. Brauer- la multinstrumentista se aleja de sus sonidos habituales, apegados a los géneros tradicionales, y se adentra en este nuevo capítulo musical con ritmos más urbanos que en menos de tres minutos develan un “manifiesto social” que “grita frente a la violencia” que atraviesa Latinoamérica.

"La Cometierra" marca un giro
"La Cometierra" marca un giro urbano en la música de Natalia Lafourcade y visibiliza la violencia en Latinoamérica

“Siento que la canción resalta la importancia de hacer la conexión con nuestras causas y dones para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos. Habla de valores, habla de realidades y de la fuerza interna. De cuidar nuestras comunidades y fortalecer la tribu. En lo personal comulgo con este tipo de valores. Sembrar nuestra semilla y cuidar sus raíces. Es un mensaje importante en estos tiempos. El sernos leales, el respetarnos y respetar la vida”, declaró la artista mexicana.

Recientemente Lafourcade, con más de dos décadas de trayectoria, sumó nueve nominaciones a los Latin Grammy 2025 y actualmente es la artista latinoamericana más premiada en la historia de esta ceremonia, lo que demuestra su capacidad de hacer de la música un vehículo para restaurar el tejido social a través del arte.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Natalia LafourcadeCometierraDolores ReyesSeriesLiteratura argentina

Últimas Noticias

Marcos López: “Los fotógrafos tuvimos que pactar con el diablo para entrar al mercado del arte”

El reconocido artista audiovisual brindó una divertida entrevista sobre sus obras más famosas, sus actuales obsesiones y el proyecto que lo vincula con la cuenta de redes sociales “The Walking Conurban”

Marcos López: “Los fotógrafos tuvimos

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

El legendario músico de brasileño de 82 años, retirado de los escenarios, padece una enfermedad neurodegenerativa que afecta memoria y ánimo, según publicó la revista cultural Piauí

Milton Nascimento sufre demencia corporal

La familia del cartero más famoso del arte se reúne en el museo Van Gogh

El espacio neerlandés presenta “Van Gogh y los Roulin. Juntos de nuevo al fin”, una muestra que junta retratos procedentes de museos de todo el mundo e incluso presenta un sillón del estudio del artista en Arlés

La familia del cartero más

El Concurso Chopin de Polonia reúne a los jóvenes pianistas más brillantes en una batalla musical imperdible

Varsovia se convierte en el epicentro de la música clásica con la llegada de 84 talentos de 20 países, todos listos para conquistar el prestigioso Concurso Internacional de Piano Frederic Chopin y soñar con la gloria mundial

El Concurso Chopin de Polonia

Rosario celebra su Tricentenario con una Semana del Arte renovada

Del 2 al 14 de octubre, la ciudad se convierte en un escenario de encuentro artístico y cultural con una edición especial de su tradicional evento artístico, que incluirá intervenciones urbanas, exposiciones y actividades en museos y galerías bajo el concepto de “Refundación”

Rosario celebra su Tricentenario con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: las autoridades argentinas llegaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

La causa contra “El Presto” quedó a un paso de la Corte Suprema: la defensa logró tramitar un recurso federal

Cautela en el PRO en medio de los rumores sobre cambios en el Gabinete tras la reunión de Macri con Milei

Elecciones 2025, en vivo: la oposición dialoguista acelera en la campaña electoral y se diferencia del oficialismo

Encontraron el cuerpo del joven que era buscado en el Río de la Plata a la altura de Berisso

INFOBAE AMÉRICA
El canciller de Francia consideró

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Huelga general en Francia: 85.000 personas se manifestaron en contra del plan presupuestario del primer ministro Lecornu

El Gobierno de Marruecos promete diálogo tras las protestas violentas, pero los jóvenes convocaron nuevas manifestaciones

Alemania dictó prisión preventiva contra los tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

TELESHOW
Juana Repetto mostró la inesperada

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Susana Giménez redobló la apuesta contra Verónica Lozano luego de los Martín Fierro: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa