Brigitte Bardot publica un libro abecedario con sus definiciones escritas a mano

En su nuevo libro, la icónica actriz expresa su visión sobre la sociedad, el arte y la política. Aborda desde el abandono hasta el erotismo, y defiende posturas controvertidas sobre la derecha francesa

“La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, proclama Brigitte Bardot en el prólogo de un libro titulado Mon BBcédaire, en el que da su opinión, a menudo incisiva, sobre el mundo mediante definiciones escritas a mano.

En Mon BBcédaire, un juego de palabras entre el término abecedario y las siglas de la famosa actriz, Bardot escribe algunas líneas, con su propia escritura, sobre palabras escogidas y nombres de lugares o personalidades que ha conocido.

Según la editorial Fayard, que publica el libro en venta en Francia a partir de este miércoles, se trata de “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”.

De la A de abandono a la Z de zoológico, Bardot, de 91 años, desgrana conceptos y nombres que la han marcado.

La actriz proclama su amor por Jean-Paul Belmondo, un “tipo formidable, actor genial, gracioso y valiente”, pero opina que Alain Delon “lleva en sí lo mejor y lo peor”. De Marcello Mastroianni afirma que, aunque “encantador”, era “un buen actor sin genio ni una auténtica personalidad inolvidable”.

En el erotismo, la intérprete, descubierta en la película Y Dios creó a la mujer, ve “juegos de amor donde todo está permitido con imaginación, confusa perversidad y picardía amorosa”.

También menciona la famosa ciudad de Saint-Tropez, donde compró una casa, La Madrague, y lamenta que este “lindo pequeño pueblo de pescadores” se haya convertido en “una ciudad de millonarios donde ya no se reconoce nada de su encanto”.

La activista defensora de los animales también considera que Francia se volvió “sombría, triste, sumisa, enferma, dañada, arrasada, ordinaria, vulgar...”. La derecha es el “único remedio urgentísimo para la agonía” de su país, añade la artista, quien ha reivindicado su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Bardot, muy discreta en la prensa, publicó en 1996 sus memorias, Iniciales BB.

Fuente: AFP.

