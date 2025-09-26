Nadia Rivero, influencer de libros: “Somos un país que ama mucho la cultura”

Nadia Rivero es divulgadora literaria, influencer de libros. Mañana inicia un nuevo club de lectura. Lo tituló “Filo” porque, según dijo en su paso por el streaming de Infobae, “hay que leer con filo a la hora de leer. Siento que la lectura puede ser un refugio pero también uin espacio donde se puede disputar poder e ideas”.

“Hace rato que quería hablar de libros y en la pandemia me encontré con tiempo libre”, contó quien ahora dirige la agencia de contenidos Boche. “Está bien la reseña clásica, académica, pero también está bien el comentario de lo que te pasó a vos con el libro. Todo es válido. La idea es construir comunidad y contagiar la lectura”.

Nadia Rivero, influencer de libros

“Está bueno armarse con herramientas. Tener siempre un libro encima ayuda. Están los audiolibros. Y armarte cronogramas: a la mañana, si podés, llenar esos espacios muertos de transporte. Sacar el teléfono media hora y poner un libro o poner un texto en el teléfono. Son pequeños cambios que pueden ayudar en la rutina”, sostiene.

¿Es productiva la lectura? “Está bueno también preguntarse si tiene que serlo. Está bueno que leer sea un espacio de ocio que conecte con otra cosa. Sino está esta bajada de que siempre tenemos que estar haciendo algo, ser productivo; en las redes está mucho eso. La lectura no tiene un fin, no tiene que ser productiva para la sociedad”.

"La lectura puede ser un refugio pero también un espacio donde disputar poder e ideas”, sostiene Rivero (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo lindo que tienen los libros es que uno encuentra un amigo, una compañía, un espacio que te ayuda a atravesar momentos difíciles, como duelos. Es mágico para mí“, dijo y recomendó algunas de sus últimas lecturas:

La tercera aberración, de Flor Canosa.

Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio.

Si sintieras sobre los pies las estructuras mayores, de Roberto Chuit Roganovich.

En las manos, el paraíso quema, de Pol Guasch.

Baba Yagá puso un huevo, de Dubravka Ugrešić.

"Materiales para una pesadilla", de Juan Mattio, una de las recomendaciones de Nadia Rivero

“No somos el país que más lee per cápita pero sí somos un país que ama mucho la cultura. Se empiezan a formar nichos en los chicos más jóvenes. Soy uruguaya, nací en Montevideo, pero vivo acá hace mil años. Somos un país con grandísimos escritores. Nuestra producción literaria es excelente. Es algo para estar orgullosos”, concluyó.