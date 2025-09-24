Cultura

FIMBA: 25 conciertos gratuitos para disfrutar en Bariloche

La ciudad patagónica será sede de la quinta edición del Festival Internacional de Música, que reunirá a figuras internacionales y talentos regionales en escenarios emblemáticos durante cinco días de programación diversa

Guardar
FIMBA: 25 conciertos gratuitos para
FIMBA: 25 conciertos gratuitos para disfrutar en Bariloche

La ciudad de Bariloche se prepara para recibir a artistas de renombre internacional y talentos locales en la quinta edición del Festival Internacional de Música de Bariloche (FIMBA), que se celebrará del 24 al 28 de septiembre. Durante estos cinco días, el público podrá disfrutar de 25 conciertos gratuitos en escenarios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro La Baita, el Camping Musical Bariloche, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento y Puerto San Carlos.

El FIMBA, creado en 2019 y organizado por el Gobierno de Río Negro, se ha consolidado como un espacio de encuentro y diálogo entre diversas expresiones musicales, promoviendo tanto la proyección de artistas locales y regionales como la interacción con figuras de la escena nacional e internacional. En esta edición, la programación abarca una amplia variedad de géneros, desde la música brasileña y el folclore argentino hasta el tango tradicional, el jazz, la música sinfónica, contemporánea y de cámara.

Entre los protagonistas de este año destacan Chico César, Maggie Cullen, Escalandrum, Ariel Ardit, Ligia Piro, Hernán Jacinto, Pascuala Ilabaca y Fauna, y la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por Martín Fraile Milstein. En uno de los conciertos más esperados, el chelista estadounidense Lars Hoefs actuará como solista junto a la Filarmónica y sus diferentes ensambles.

La ciudad patagónica será sede
La ciudad patagónica será sede de la quinta edición del Festival Internacional de Música, que reunirá a figuras internacionales y talentos regionales en escenarios emblemáticos durante cinco días de programación diversa

A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha contado con la participación de artistas como Toquinho, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Camerata Bariloche, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Ana Prada, Las Yorka, Carlos Aguirre, Juan Falú, Elena Roger, Stanimir Todorov y Rafael Gintoli, entre otros, consolidando al FIMBA como un referente en la agenda musical argentina.

La programación de este año también incluye la presencia de ensambles como Ventisquero negro, Viento Sur, Piltri Quinteto y Trepún Trío Percusión, la Filarmónica Jazz Band, el Cuarteto Bio Bío de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Camerata Juvenil Municipal Bariloche, la murga local La Penúltima y nos vamos, así como Marcelo Saccomano, Juana Pires, Ine Güemes, Belén Álvarez y el Coro de niños y jóvenes cantores.

Temas Relacionados

FIMBACulturaMúsicaBariloche

Últimas Noticias

Ortografía y redacción: Comic-Con Málaga, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Ortografía y redacción: Comic-Con Málaga,

Alim Aliyev, subdirector del Instituto Ucraniano: “La estrategia de Rusia es apropiarse de tu cultura e historia, o destruirlas”

El funcionario y activista visitó Buenos Aires para impulsar la diplomacia de Kiev en América Latina. Como tártaro de Crimea nacido en el exilio, relata a Infobae cómo la cultura se convirtió en una herramienta de resistencia ante los intentos de Putin de borrarla

Alim Aliyev, subdirector del Instituto

El brillo textil de los cerros del norte argentino ilumina Roma

El salteño Federico Kirschbaum presenta “El paisaje áspero” en Casa Argentina en Italia, donde fusiona técnicas ancestrales y materiales inesperados para reflexionar sobre memoria, familia y entorno natural

El brillo textil de los

Lorena Vega: “El movimiento artístico dejó una huella de identidad en nuestro país”

La actriz y directora define al arte escénico como motor de expresión colectiva. “El teatro es resistencia, resultado de una tradición de lucha”, afirma

Lorena Vega: “El movimiento artístico

“La casa está en orden”: Horacio Jaunarena cuenta la transición democrática desde adentro

Fue ministro de Defensa en momentos clave de la historia argentina. Aquí explica cómo fue y por qué tiene mala fama el “Felices Pascuas”

“La casa está en orden”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: así fue el momento

Video: así fue el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca en La Matanza

Estados Unidos informó que negocia un swap de USD 20 mil millones con la Argentina y la compra de bonos

Día del Colectivero: cuál es su origen y por qué se celebra el 24 de septiembre

Javier Milei en la ONU, en vivo: el presidente habla en la Asamblea General, se reúne con el FMI y el Tesoro de EEUU

Ni 100 ni 40 mil kilómetros: guía rápida para saber cuándo conviene reemplazar la correa de distribución del auto

INFOBAE AMÉRICA
La selva que regula al

La selva que regula al mundo: qué ocurriría si la Amazonia desapareciera por completo

Ex jefe antidrogas de Evo Morales es detenido en Bolivia por narcotráfico

UNICEF denunció el asesinato de un niño cada 24 horas durante los últimos diez días de violencia en la capital de Haití

Cierran decenas de jugueterías en Uruguay por el auge de compras en la plataforma china TEMU

Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones

TELESHOW
El conmovedor ruego de Daniela

El conmovedor ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Estamos esperando una señal de Dios”

Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián