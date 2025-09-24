FIMBA: 25 conciertos gratuitos para disfrutar en Bariloche

La ciudad de Bariloche se prepara para recibir a artistas de renombre internacional y talentos locales en la quinta edición del Festival Internacional de Música de Bariloche (FIMBA), que se celebrará del 24 al 28 de septiembre. Durante estos cinco días, el público podrá disfrutar de 25 conciertos gratuitos en escenarios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro La Baita, el Camping Musical Bariloche, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento y Puerto San Carlos.

El FIMBA, creado en 2019 y organizado por el Gobierno de Río Negro, se ha consolidado como un espacio de encuentro y diálogo entre diversas expresiones musicales, promoviendo tanto la proyección de artistas locales y regionales como la interacción con figuras de la escena nacional e internacional. En esta edición, la programación abarca una amplia variedad de géneros, desde la música brasileña y el folclore argentino hasta el tango tradicional, el jazz, la música sinfónica, contemporánea y de cámara.

Entre los protagonistas de este año destacan Chico César, Maggie Cullen, Escalandrum, Ariel Ardit, Ligia Piro, Hernán Jacinto, Pascuala Ilabaca y Fauna, y la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por Martín Fraile Milstein. En uno de los conciertos más esperados, el chelista estadounidense Lars Hoefs actuará como solista junto a la Filarmónica y sus diferentes ensambles.

La ciudad patagónica será sede de la quinta edición del Festival Internacional de Música, que reunirá a figuras internacionales y talentos regionales en escenarios emblemáticos durante cinco días de programación diversa

A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha contado con la participación de artistas como Toquinho, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Camerata Bariloche, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Ana Prada, Las Yorka, Carlos Aguirre, Juan Falú, Elena Roger, Stanimir Todorov y Rafael Gintoli, entre otros, consolidando al FIMBA como un referente en la agenda musical argentina.

La programación de este año también incluye la presencia de ensambles como Ventisquero negro, Viento Sur, Piltri Quinteto y Trepún Trío Percusión, la Filarmónica Jazz Band, el Cuarteto Bio Bío de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Camerata Juvenil Municipal Bariloche, la murga local La Penúltima y nos vamos, así como Marcelo Saccomano, Juana Pires, Ine Güemes, Belén Álvarez y el Coro de niños y jóvenes cantores.