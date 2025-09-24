Claudia Cardinale, la musa mediterránea que conquistó el cine mundial

Claudia Cardinale, ícono del cine europeo, brilló en clásicos como "El gatopardo"

Claudia Cardinale fue una actriz que aportó un atractivo terrenal y, en ocasiones, etéreo al cine mundial de los años sesenta, protagonizando películas tan variadas como la obra maestra onírica de Federico Fellini 8½, y la comedia física de Blake Edwards, La pantera rosa”,

Con su cabello color cobre, ojos oscuros y ardientes, figura voluptuosa, amplia sonrisa y voz ahumada, Claudia Cardinale, nacida en Túnez, ejemplificó la sensualidad mediterránea para innumerables productores, directores y espectadores. Fue solicitada casi de manera constante por los cineastas desde el momento en que fue coronada en un concurso de belleza a los 18 años y ganó un viaje al Festival de Cine de Venecia.

En una carrera que abarcó siete décadas, acumuló una filmografía de casi 130 papeles en pantalla —entre ellos, obras muy valoradas de Luchino Visconti (Rocco y sus hermanos, El gatopardo), Sergio Leone (Érase una vez en el Oeste) y Werner Herzog (Fitzcarraldo)— y se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas de su época.

El hombre que la descubrió como actriz y se convirtió en su esposo, el influyente productor italiano Franco Cristaldi, la moldeó como la respuesta italiana a la estrella de cine y símbolo sexual francesa Brigitte Bardot. En referencia a su propia abreviatura popular, Bardot anunció en 1965 que Cardinale era su legítima heredera como sirena de la pantalla: “Después de B.B. viene C.C., ¿no?”

Claudia Cardinale y Federico Fellini durante la grabación de "8 1/2" en 1963

Tras bambalinas, Claudia Cardinale describió la agonía de las maneras controladoras de Cristaldi: no le permitía aumentar de peso, cortarse el cabello, salir con otros hombres ni dar entrevistas por su cuenta. Cuando la contrató en 1958, ella era madre soltera —resultado, según dijo, de una violación en una cita por parte de un hombre a quien nunca identificó públicamente—. Para proteger la reputación de su protegida como “la novia de Italia”, Cristaldi hizo que la madre de la señora Cardinale criara al niño como si fuera su propio hijo.

La actriz mantuvo los hechos en secreto para su hijo hasta que él tenía 8 años, cuando publicaciones italianas informaron poco después de su matrimonio con Cristaldi que su hermano menor en realidad era su hijo. Le dijo al Times de Londres que se sintió emocionalmente congelada e introvertida durante gran parte de su carrera hasta entonces —petrificada hasta que las cámaras comenzaban a rodar—. “El cine”, dijo, “actuó para mí como un analista”.

Como joven estrella en Roma, demostró ser tremendamente adaptable, apareciendo en pantalla en comedias, historias de amor, dramas criminales y películas de época por igual, aunque en gran medida en papeles decorativos para los cuales su entonces pobre italiano era doblado. (Con el tiempo llegó a dominar el idioma). Visconti, quien dijo ver en ella una cualidad de “tigresa”, fue el primer gran cineasta en ofrecerle la oportunidad de interpretar papeles sustanciales.

En la tragedia familiar Rocco y sus hermanos (1960), estuvo exquisitamente contenida como una joven prometida que debe lidiar con su volátil y desaprobadora futura suegra. En El gatopardo (1963), un drama histórico épico sobre el ocaso de la aristocracia italiana del siglo XIX, interpretó a una seductora y astuta plebeya que despierta el interés de un noble envejecido (Burt Lancaster) y su oportunista sobrino (Alain Delon).

Claudia Cardinale en "Erase una vez en el Oeste", dirigida por Sergio Leone en 1968

El gatopardo ganó el máximo galardón en el Festival de Cine de Cannes y ayudó a consolidarla como una gran estrella internacional. Entre esas dos películas de Visconti, también vio aumentar su reputación al aparecer en filmes que mostraban su sentido del humor pícaro.

Coprotagonizó con Jean-Paul Belmondo en Cartouche (1962), como una carterista vestida de campesina acertadamente llamada Venus; personificó el ideal femenino del director de cine en crisis y mujeriego de Marcello Mastroianni en 8½; y fue una elegante princesa amante del champán, objetivo de un ladrón por sus joyas en La pantera rosa (1963), que marcó la primera aparición cinematográfica de Peter Sellers como el pomposo y torpe inspector de policía francés Jacques Clouseau.

“Peter Sellers era tan divertido para trabajar, no podías dejar de reír”, recordó después, “pero fuera del set, era sombrío, infeliz”. Dijo que prefería mucho más la compañía de David Niven, quien interpretó al ladrón galante y fuera de cámara “abría puertas, caminaba un paso detrás de ti y ofrecía su brazo en cada oportunidad para ayudarte”. Niven le devolvió el cumplido. “Después de los espaguetis”, le dijo a un entrevistador, “ella es el invento más feliz de Italia”.

Generó un interés considerable en Hollywood —coprotagonizando con Lancaster (Los profesionales), John Wayne (El fabuloso mundo del circo), Tony Curtis (No hagas olas) y Rock Hudson (Blindfold)—, pero rechazó contratos a largo plazo de estudios estadounidenses, temiendo que la encasillaran como bomba sexual.

Participó en casi 130 películas a lo largo de siete décadas de carrera internacional

Siguió enfocándose en producciones europeas, que según ella le ofrecían papeles que encontraba más satisfactorios como actriz. Entre ellos estuvo Érase una vez en el Oeste (1968), en la que interpretó a una colona viuda y exprostituta que debe defender su tierra de los saqueadores. (La estrella estadounidense Henry Fonda, que entonces tenía poco más de 60 años, fue elegido en un papel atípico como un asesino sádico).

“En los westerns de Sergio Leone”, dijo ella al diario inglés Daily Telegraph, “la mujer solía ser como un objeto —tenía un espacio limitado—, pero en Érase una vez en el Oeste la mujer era el centro. Todo giraba en torno a ella”.

Érase una vez en el Oeste tuvo una recepción crítica mixta en su momento, pero llegó a ser considerada una obra maestra del género spaghetti western, con admiradores que incluían a los directores Martin Scorsese y Quentin Tarantino. La película también representó un punto álgido temprano, ya que Cristaldi procedió a colocarla en fracasos como el drama de rescate ártico La tienda roja (1969) con Sean Connery y el falso western La leyenda de Frenchie King (1971) con Brigitte Bardot.

Según los términos del contrato con Cristaldi, él recibía los cientos de miles de dólares que ella cobraba por cada película y le entregaba un salario mensual. “Yo era solo una empleada, como una oficinista”, le dijo después a Variety.

Cuando inició un romance con el director casado Pasquale Squitieri en 1973, el asunto rompió ambos matrimonios y la dejó sin, según dijo, “un centavo en el banco”. Cristaldi, añadió, intentó vetarla a ella y a Squitieri de la industria.

Se mudó a París, en gran parte para alejarse del hombre que, según dijo, había “dictado” su carrera. Mientras reconstruía su vida profesional, apareció en la miniserie de televisión Jesús de Nazaret (1977), ampliamente vista, como la adúltera amenazada con la lapidación. También tuvo un papel secundario vital en Fitzcarraldo (1982) como una madama de burdel sudamericana que financia la obsesión fantástica de su amante irlandés de llevar una casa de ópera a la selva amazónica.

Claudia Cardinale en Iquitos, Perú, locación del accidentado rodaje de "Fitzcarraldo", de Werner Herzog

Rodada en la selva de Brasil y Perú, la película fue una pesadilla para la mayoría de los involucrados, con olas de calor brutales, comida y condiciones sanitarias terribles, y la amenaza constante de serpientes e insectos. Jason Robards abandonó el papel del loco tras contraer disentería y bronquitis, y el voluble actor alemán Klaus Kinski lo reemplazó, pero no sin hacer tantos enemigos que el jefe de una tribu local supuestamente se ofreció a matarlo.

Sin embargo, ella le dijo a The Hollywood Reporter que fue “la mejor aventura de mi vida”.

“Al principio, Klaus fue un poco difícil, y luego cambió”, dijo. “Para todos los indios, tuve que bailar para ellos desnuda. Durante la escena, todos los indios le dijeron a Werner: ‘Lo matamos [a Kinski]’. Y él dijo: ‘¡No, estamos haciendo una película. ¡No lo maten!’”

Recibió críticas excelentes; Vincent Canby, en The New York Times, entusiasmado: “No está en pantalla tanto tiempo como uno desearía, pero no solo ilumina su papel, también ilumina a Kinski. La fe de Molly en Fitzcarraldo ayuda a transformar a Kinski en una presencia genuinamente encantadora en pantalla. Esto añade una dimensión completamente nueva a un actor conocido principalmente por interpretar magnates megalómanos, criminales internacionales y vampiros”.

La película recibió el máximo galardón en el Festival de Cannes y la mantuvo en el radar de los cineastas durante décadas.

Durante las últimas décadas, Claudia Cardinale defendió los derechos de las mujeres y el medio ambiente a través de una fundación que creó y fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO. También recibió premios a la trayectoria en festivales de cine y fue homenajeada en retrospectivas de carrera por su tenacidad profesional y la amplitud de su trabajo en producciones canadienses, francesas, austriacas, alemanas, turcas, portuguesas e inglesas.

“Cuando era joven, quería ir a todas partes y ser todos, y con este trabajo, lo he logrado”, dijo a The Guardian en 2011. “Fui rubia, fui morena, fui princesa, fui prostituta. Fui todo. No sos vos misma frente a la cámara. Puedes vivir muchas vidas, en vez de una. Creo que he tenido suerte”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Europa Press; Mirada Distribution]