Un documental sobre Leni Riefenstahl destapa los secretos más oscuros de la cineasta que fascinó a Hitler

Leni Riefenstahl quería ser recordada. La cineasta alemana, directora de la infame película de propaganda nazi de 1935 El triunfo de la voluntad, que fue encargada por Adolf Hitler, dispuso que su legado regresara a su lugar de nacimiento, Berlín, tras su muerte. Falleció en 2003, pero no fue hasta 2016 —con la muerte de su pareja, el camarógrafo Horst Kettner— que su exsecretaria donó 700 cajas con fragmentos de sus 101 años de vida: películas caseras, fotografías, cartas manuscritas y grabaciones telefónicas secretas. El destino fue la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, responsable de museos e instituciones culturales en la capital alemana.

Cuando la periodista Sandra Maischberger se enteró de esta adquisición, llegó a un acuerdo con la institución: proporcionaría el personal para organizar todo el material, a cambio de poder utilizar sus hallazgos para un documental. Aunque se sabía que Riefenstahl era amiga de Hitler, siempre sostuvo que no tenía conocimiento en ese momento de las atrocidades que él planeaba. Maischberger intentó obtener la verdad de Riefenstahl cuando la entrevistó en 2002, pero recientemente expresó a The Washington Post: “No logré nada porque, obviamente, mentía”. El documental sería otra oportunidad para indagar.

Riefenstahl explora artefactos poco vistos del legado de la cineasta para comprender mejor los motivos de su comportamiento. ¿Cómo llegó esta mujer a alinearse con líderes nazis prominentes? ¿Por qué continuó negando su conocimiento del Holocausto años después? ¿Sintió alguna vez remordimiento por sus decisiones, o se convenció de sus propias mentiras?

La película también recurre a material de archivo, incluida una impactante grabación de la aparición de Riefenstahl en 1976 en un programa de entrevistas junto a Elfriede Kretschmer, una mujer de su edad que fue activista antinazi durante la Segunda Guerra Mundial. Kretschmer se mostró escéptica respecto a la supuesta ignorancia de Riefenstahl sobre el pasado, afirmando que “nadie que viviera en una gran ciudad puede alegar que no sabía lo que estaba ocurriendo”. Declaró que habría rechazado la comisión para la película, a lo que Riefenstahl respondió tajante: “Nadie lo habría rechazado. En ese entonces, el mundo entero estaba fascinado por Hitler”.

Dado que el diálogo se produjo 30 años después de los Juicios de Núremberg, podría haberse esperado que el público en el estudio reaccionara con asombro ante las declaraciones de Riefenstahl. En cambio, la gente aplaudió. Animada por el apoyo, Riefenstahl continuó hablando: “Hoy en día, es mucho más difícil para quienes no sabían, porque nadie les cree”.

Momentos como este inspiraron al director Andres Veiel a sumarse al proyecto y profundizar en la psicología de Riefenstahl.

“Pensé que no bastaba con organizar un nuevo tribunal y señalarla diciendo: ‘Ella miente’”, dijo a The Post. “Ella es como un prototipo del fascismo”.

“Riefenstahl” se estrenó en agosto de 2024 en el Festival de Cine de Venecia, donde la cineasta fue homenajeada varias veces en el apogeo de su carrera. Maischberger reclutó a Veiel después de ver cómo logró reconstruir la figura del artista conceptual Joseph Beuys a partir de material de archivo en la película Beuys de 2018. Sobre el nuevo proyecto, Maischberger pensó que Veiel “no solo sería capaz de manejar las 700 cajas [de objetos], sino también de transformar lo que encuentre en su propia obra”. Era, además, un director con visión política y formación en psicología; cualidades que lo hacían idóneo para la tarea.

Veiel siempre se interesó en la psique alemana y su evolución a lo largo de los años. De adolescente en la Alemania de los años 70, solía encontrarse con personas que no dudaban en decirle: “Eres tan feo. Hitler se olvidó de gasearte”, comentario que, explicó, provenía de una generación “harta de la cuestión de la culpa alemana” tras la Segunda Guerra Mundial. Esto le sucedía mientras Riefenstahl era aplaudida en televisión por evitar acusaciones de complicidad con el Holocausto.

“Riefenstahl era algo así como un modelo para esta generación, ofreciendo una especie de desahogo: ‘Bueno, ella es una de los nuestros. Nadie tiene derecho a señalar a los grandes artistas. Dejen de quejarse por el pasado alemán. Queremos ser una nación orgullosa otra vez’”, afirmó Veiel. “Es algo que suena muy familiar. Suena actual”.

El triunfo de la voluntad muestra un mitin nazi de 1934 en Núremberg, con la asistencia de aproximadamente 700.000 personas. En ese momento, Riefenstahl fue elogiada por su visión artística, incluida una toma aérea inolvidable de nazis marchando en formación estricta, una escena que, según Veiel, trataba de “escenificar el poder, la fuerza y el miedo”. Su siguiente gran película, Olympia, documenta los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Utilizó técnicas avanzadas de filmación —múltiples ángulos de cámara, travellings y tomas subacuáticas— para celebrar el cuerpo humano de una forma que sigue influyendo en la fotografía deportiva.

Pero “Olympia” también contiene mensajes inquietantes ligados a la eugenesia nazi, advirtió Veiel.

“Ella siempre decía: ‘Es una película apolítica. Olympia solo muestra la belleza de los cuerpos’”, explicó Veiel. “Dejando de lado que Adolf Hitler aparece 26 veces en la película. Hay una celebración de la belleza, la fortaleza y la salud, pero el lado oscuro es el desprecio. El desprecio hacia los débiles, el desprecio al llamado ‘otro’. ‘Nosotros y ellos’. Siempre está esa separación”.

Durante la revisión del legado, Veiel, Maischberger y su equipo buscaron pruebas concretas de que Riefenstahl conocía los crímenes del Tercer Reich. “Aunque destruyó muchas cosas, dejó suficiente para asegurarnos de que no solo tenía una mente política, sino que ya era fascista antes de conocer a Hitler”, aseguró Maischberger. Lo que faltaba lo completaron con más investigación. Al notar que faltaba una sección de una entrevista que Riefenstahl concedió al Daily Express en 1934, recurrieron a los archivos del periódico británico y encontraron que, pese a negar posteriormente su afiliación, allí había declarado que se “convirtió en una nacionalsocialista entusiasta” después de leer una sola página de “Mein Kampf”.

El documental también revela aspectos sobre la implicación de Riefenstahl en la muerte de judíos. Si bien admitió haber presenciado la ejecución de judíos polacos por soldados alemanes durante la invasión de Polonia en 1939, la película sugiere que sus acciones pudieron influir en esas muertes. Riefenstahl estaba allí como corresponsal de guerra y, al preparar una toma, ordenó que los judíos obligados a trabajar cerca fueran “retirados” del lugar. Una carta de un oficial menor, hallada entre sus pertenencias, indicaba que los soldados alemanes interpretaron esas palabras como una orden para fusilar a los civiles judíos.

A pesar de la participación de Riefenstahl en atrocidades nazis, Veiel sostuvo que “debe haber acceso” a sus películas, pero solo con fines educativos. Algunas técnicas modernas de cámara se remontan a “El triunfo de la voluntad”, como el tipo de planos bajos que Veiel detectó en grabaciones actuales del presidente ruso Vladimir Putin y soldados desfilando en Moscú.

“Debemos aprender cómo funciona la manipulación”, afirmó Veiel. “Hay que ver a Leni Riefenstahl”.

En Alemania, Veiel ha notado una retórica divisiva similar por parte del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que ha avanzado recientemente en el país. Pero cuando “Riefenstahl” se estrenó en Venecia, integrantes del público de todo el mundo se acercaron a los cineastas y dijeron que la historia les resultaba familiar respecto a la situación política de sus propios países.

La ideología transmitida por la obra de Riefenstahl “es casi una profecía de lo que estamos viviendo hoy en muchos países”, concluyó Veiel. “Al editar la película, entendí que no es solo una película sobre el presente. Es también como una advertencia desde el futuro”.

