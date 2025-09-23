Cultura

Dos cineastas argentinas, protagonistas en San Sebastián

“Belén”, de Dolores Fonzi, y “Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler, capturan la atención del gran festival español de cine

Por Alfons Luna

Dolores Fonzi y Milagros Mumenthaler
Dolores Fonzi y Milagros Mumenthaler

Dos películas dirigidas por argentinas, Belén, de Dolores Fonzi, y Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, protagonizaron este martes la jornada del Festival de cine de San Sebastián que atraviesa su ecuador.

La coincidencia de dos filmes dirigidos por realizadoras argentinas llega en un momento de inquietud por el futuro de la industria en ese país debido a los recortes de ayudas aplicados por el gobierno de Javier Milei.

A sus 47 años, la actriz y directora Dolores Fonzi es una habitual del certamen del norte de España: fue miembro del jurado en 2017, tres de sus filmes como actriz compitieron por la Concha de Oro, y otros cuatro en diferentes secciones.

Su segundo film como directora, Belén, preseleccionada para los Oscar por Argentina, está basado en una historia real, la de una joven de Tucumán interpretada por Camila Plaate que en 2014 sufrió un aborto espontáneo sin saber siquiera que estaba embarazada.

"Belén", la película

La mujer pasó 2 años en prisión preventiva antes de ser condenada a 8 de cárcel por homicidio agravado por vínculo, en un proceso lleno de vicios que acabó siendo anulado.

El caso movilizó a una abogada, Soledad Deza, interpretada por Fonzi, que asumió la tarea de liberar a Belén y desencadenó una campaña nacional femenina que continuó hasta la legalización del aborto en 2020, momento recogido al final del film y muy aplaudido en la sala.

Impulso ciego

“Belén” era un seudónimo que escogió la abogada para ocultar la identidad de la víctima, que se fue de Tucumán y vive en el anonimato. Fonzi explicó que Belén vio la película “y está muy feliz”.

“En el preestreno de Argentina, salgo de la sala -narró la directora- y de repente la veo (...) Había visto la película” y estaba “muy contenta, muy comprometida y muy, muy como que se le cierra algo de una manera”.

La otra película argentina a concurso que se presentó este martes es Las corrientes, que explica la historia de una diseñadora y estilista, interpretada por Isabel Aimé González Sola, que obedece ciegamente a un impulso destructivo tras recibir un premio en Suiza, un acontecimiento brutalmente transformador.

Trailer de "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler

“Tengo la impresión de que hay silencio en el personaje hasta cuando habla”, que es “un personaje que tiene un interior que está hermético, y por más que esté hablando, adentro hay otra cosa que está sucediendo”, explicó la actriz protagonista.

“Las corrientes”, que ya se presentó en el Festival de Toronto este septiembre, es el tercer largometraje de Mumenthaler, el primero de los cuales, Abrir puertas y ventanas, ganó el Leopardo de Oro en el Festival suizo de Locarno.

Esta es su tercera presencia en San Sebastián, la primera en carrera por la Concha de Oro.

“Los domingos”, la mejor valorada

La 73ª edición del Festival de San Sebastián entró este martes en el quinto de sus nueve días sin una favorita clara a la Concha de Oro que se anunciará el sábado, que bien podría recaer en un film español o argentino por su amplia representación este año en la sección oficial.

'Los domingos', de Alauda Ruiz
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam Pictures)

Así, siete de las 17 películas que compiten en la sección oficial por el máximo galardón son españolas (4) o argentinas (3).

En la quiniela del periódico local Diario Vasco, elaborada con las valoraciones de críticos de nueve medios españoles, la película con mejor nota de las proyectadas hasta el lunes era la española Los domingos, de la directora vasca Alauda Ruiz de Azúa, sobre el despertar de una vocación religiosa en una adolescente y el impacto de la noticia en su familia.

En Horizontes Latinos, la sección competitiva dedicada al cine latinoamericano, este martes se presentó Un cabo suelto, segunda película en el festival del director y actor uruguayo Daniel Hendler, que pugna por la Concha de Oro con 27 noches.

Fuente: EFE

